Securite

Auteur: Ablaye Gadiaga Sarr

Colonel El Oumar Faye : Trajectoire d'un officier supérieur aux commandes de la Zone militaire N⁰7

Issu de la18ᵉ promotion de l'Ecole nationale des officiers d'active de Thiès (1998-2000), le Colonel El Hadji Oumar Faye, est le nouveau Commandant de la Zone militaire N⁰7. Officier supérieur des armées sénégalaises, il est titulaire d’un diplôme d’études universitaires générales en Mathématiques (1997) et d’un master en Stratégie, Défense, Sécurité, Gestion des conflits et des catastrophes, obtenu à l’Université de Yaoundé 2 de SOA en 2017.

Son parcours militaire, jalonné par des formations de haut niveau au Sénégal et à l’étranger, témoigne d’une solide expertise dans le commandement et la planification opérationnelle. Il a notamment suivi le cours d’application infanterie et le cours des futurs commandants d’unité à l’École d’application d’infanterie (EAI) de Thiès, le cours élémentaire de commandement et d’état-major au Canada, le Cours d’état-major en Tunisie, ainsi que le Cours supérieur international de guerre. Ces formations ont été sanctionnées par les principales qualifications du parcours d’officier, dont le Brevet d’enseignement militaire supérieur de 2ᵉ degré.

Le Colonel Faye a occupé plusieurs postes de responsabilité, aussi bien en unités de combat qu’en structures de commandement. Il a exercé successivement les fonctions de chef de section, commandant de compagnie, puis aide de camp du ministre des Forces armées. Il a ensuite servi à la Division Gestion Formation (DGF/EMGA) comme chef du Bureau Organisation de la Formation, avant d’être affecté successivement au 24ᵉ Bataillon de Reconnaissance et d’Appui (BRA) de Tambacounda et au 5ᵉ Bataillon d’infanterie en qualité de chef du Bureau Opération-Instruction (BOI).

De 2017 à 2019, il a commandé le 5ᵉ Bataillon d’infanterie de Ziguinchor, puis a été nommé chef de division à l’État-major de l’Armée de terre. Il a ensuite servi comme officier de liaison au siège des Nations Unies à New York (2020-2023) avant de diriger l’École nationale des sous-officiers d’active (ENSOA) de Kaolack (2023-2025).

Depuis le 1ᵉʳ juillet 2025, Colonel El Hadji Oumar Faye commande la Zone militaire n°7.

Sur le plan international, le Colonel Faye a pris part à plusieurs opérations extérieures dans le cadre des missions de maintien de la paix des Nations Unies et de l’Union africaine. Il a été déployé successivement en République démocratique du Congo (MONUC), au Soudan (AMIS), au Darfour (MINUAD) et au Mali (MINUSMA). Ces expériences l’ont doté d’une maîtrise éprouvée de la conduite des opérations interarmées, de la coordination multinationale et de la planification stratégique en contexte de crise.

Décoré des médailles de reconnaissance des missions MONUC, AMIS, MINUAD et MINUSMA, ainsi que de la médaille d’honneur de l’Armée de Terre, le Colonel El Hadji Oumar Faye incarne l’exemple du chef militaire aguerri, alliant compétence, rigueur et dévouement au service de la Nation.