EN DIRECT
L'appel de Sonko ; Limogeage de Salimata Dieng, sort de Macky: Dr Awa Ndoye, Pastef se prononce
Auteur: SenewebTV
il y a 1 semaine
3033 Lectures
1 Commentaires
|
English
L'appel de Sonko ; Limogeage de Salimata Dieng, sort de Macky: Dr Awa Ndoye, Pastef se prononce
Auteur: SenewebTV
Publié le: Mardi 14 Octobre 2025
Commentaires (1)
Ces théoriciens de Pasteef ne se prononcent jamais sur les conditions de vies difficiles des populations mais toujours sur des futilités. Pourquoi ne parlez-vous pas sur les inondations, la cherté de la vie, notamment de l'électricité, de l'épidémie de la vallée du Rift, de la rentrée scolaire etc...
Participer à la Discussion