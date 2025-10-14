Compass icon FLUX ACTUALITÉS
L'appel de Sonko ; Limogeage de Salimata Dieng, sort de Macky: Dr Awa Ndoye, Pastef se prononce

Auteur: SenewebTV

il y a 1 semaine 3033 Lectures 1 Commentaires | English
image

L'appel de Sonko ; Limogeage de Salimata Dieng, sort de Macky: Dr Awa Ndoye, Pastef se prononce

Auteur: SenewebTV
Publié le: Mardi 14 Octobre 2025

Commentaires (1)

  • image
    Ras-le-bol il y a 1 semaine

    Ces théoriciens de Pasteef ne se prononcent jamais sur les conditions de vies difficiles des populations mais toujours sur des futilités. Pourquoi ne parlez-vous pas sur les inondations, la cherté de la vie, notamment de l'électricité, de l'épidémie de la vallée du Rift, de la rentrée scolaire etc...

Participer à la Discussion

Articles Tendances