Tourisme

Auteur: Khady NDOYE

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat : Mountaga Diao fait ses adieux et remercie le duo Diomaye-Sonko

Au terme de sa mission à la tête du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Mountaga Diao a tenu à adresser un message d’adieu empreint de gratitude et d’humilité. Dans une déclaration publique, l'ancien ministre a rappelé combien cette fonction fut pour lui une expérience "exigeante, mais surtout une école de vie et de service".

"Je remercie Son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ainsi que le Premier ministre Ousmane Sonko, pour la confiance qu’ils m’ont accordée et pour l’opportunité unique de servir notre nation", a déclaré Mountaga Diao dans un post via Facebook.

Mountaga Diao n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance au peuple sénégalais dont, selon lui, "la confiance et les encouragements, souvent silencieux, nourrissent chaque jour l’action publique". Il a également rendu hommage aux artisans et aux professionnels du tourisme, "qui portent avec passion et dignité l’image du Sénégal à travers le monde".

Brossant un bilan de son passage à la tête du département, Mountaga Diao a insisté sur l’engagement collectif de ses équipes. Il rappelle qu'avec ses collaborateurs, ils ont travaillé sans relâche, dans la rigueur et la détermination, pour poser des bases solides et contribuer au rayonnement de ces deux secteurs vitaux de notre économie.

Convaincu que les acquis réalisés constituent une étape vers un avenir encore plus prometteur, il s’est dit confiant quant à la capacité du Sénégal à s’affirmer davantage comme une destination de référence, "riche de sa culture, de son hospitalité, de l’ingéniosité de ses artisans et de son authenticité".