Ministère du Tourisme et de l'Artisanat : Mountaga Diao fait ses adieux et remercie le duo Diomaye-Sonko
Au terme de sa mission à la tête du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Mountaga Diao a tenu à adresser un message d’adieu empreint de gratitude et d’humilité. Dans une déclaration publique, l'ancien ministre a rappelé combien cette fonction fut pour lui une expérience "exigeante, mais surtout une école de vie et de service".
"Je remercie Son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ainsi que le Premier ministre Ousmane Sonko, pour la confiance qu’ils m’ont accordée et pour l’opportunité unique de servir notre nation", a déclaré Mountaga Diao dans un post via Facebook.
Mountaga Diao n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance au peuple sénégalais dont, selon lui, "la confiance et les encouragements, souvent silencieux, nourrissent chaque jour l’action publique". Il a également rendu hommage aux artisans et aux professionnels du tourisme, "qui portent avec passion et dignité l’image du Sénégal à travers le monde".
Brossant un bilan de son passage à la tête du département, Mountaga Diao a insisté sur l’engagement collectif de ses équipes. Il rappelle qu'avec ses collaborateurs, ils ont travaillé sans relâche, dans la rigueur et la détermination, pour poser des bases solides et contribuer au rayonnement de ces deux secteurs vitaux de notre économie.
Convaincu que les acquis réalisés constituent une étape vers un avenir encore plus prometteur, il s’est dit confiant quant à la capacité du Sénégal à s’affirmer davantage comme une destination de référence, "riche de sa culture, de son hospitalité, de l’ingéniosité de ses artisans et de son authenticité".
Commentaires (12)
Il était ministre lui. Comment ça, très bizarre cas même
Voilà un ministre qui a été invisible pendant plus d'une année qu'il a été dans le gouvernement. Malheureusement tout ce secteur du tourisme a été en léthargie à l'image de son ministre. Ce ministre aura été un mauvais casting pour Diomaye-sonko qui ont voulu faire un équilibre régional en nommant un ministre de la région de Kolda.
Je pense que le Sénégal aura besoin de moi, Karim-USA, un jour. Mais je pose plusieurs conditions pour entrer au gouvernement. Avant tout, je félicite le Président DIOMAYE Diakhar FAYE pour ce remaniement qui semble indiquer qu’il tente d’écouter SONKO et le peuple. Moi, je l’ai déjà dit et je suis sincère ! L’avenir, la popularité et la notoriété de DIOMAYE dépendent de sa soumission à Ousmane SONKO et au peuple sénégalais ! Sans une entente cordiale entre les deux, Karim-USA ne va plus jamais tenter d’entrer au gouvernement. Parce que si j’arrive un jour à donner mes idées au PASTEF, ce sera uniquement en hommage aux morts. C’est pourquoi je ne voudrait pas entrer dans un gouvernement où les gens sont susceptibles de se diviser ou pire encore, de se trahir. En 2008, un jeune Obama de 47 ans et candidat à la maison blanche disait : "There is no problem we cannot solve". Traduction." Il n’existe pas de problème de que nous ne puissions pas résoudre". Moi, je veux apporter ce genre de dynamisme au PASTEF et Obama est mon idole en politique. Il est indispensable de rendre justice au peuple sénégalais donc bonne chance à Madame la Ministre, la Nouvelle garde des sceaux. Abdourahmane DIOUF était entrain de faire un bon boulot avec l’enseignement supérieur donc j’aurais préféré qu’il continue là bas. Si je deviens Président un jour, le ministre de l’intérieur sera en même temps minsitre de la jeunesse et de l’emploi. Car avant de mettre les jeunes en prison, il faut leur donner à manger et à boire d’abord, ainsi que de vrais opportunités de loisir mais surtout de vraies opportunités d’emploi et de salaire. Deuk bi, probablement mafi eupou xam-xam. Certres SONKO et DIOMAYE ont beaucoup appris mais moi j’ai appris et voyagé et j’ai vu des choses. Il faut voter une nouvelle loi pour imposer aux services et aux grandes entreprises d’offir annuellement un titre de voyage à chaque cadre ou haut fonctionnaire pour lui permettre de sortir du pays et voir le monde au moins une fois par an. Moi, je suis sorti du pays, pour la première fois, avec uniquement le bac. C’est pourquoi, il est difficile d’être meilleur que Karim-USA. Bonne chance à la nouvelle équipe gouvernementale.
Que ce karim aille prendre ses médicaments s'il refuse encore forcez- le
Chaque parent doit être responsable de l éducation et l avenir de ses enfants. Un etat peut pas tout faire
tu n'es qu'un opportuniste qui essaie de se placer dans le gouvernement. Brosser dans le sens du poil 2 pieds-nicklés ne faisant pas avancer le pays c'est RIDICULE !
Inconnu le gars. Jamais vu.
Ce régime est nul. Le ministère du Tourisme n'existe que de nom. Il n'y a pas de route à Saly et c'est le désordre total.
Ce régime régime est une arnaque.
O Karim, ton idole Obama n,a rien accompli pendant ses deux mandats, Simon promouvoir les groupes feministes et les LGBTQ-E. Pendant son premier mandat, Obama a refoule' le double du nombre refoule' par Georges Bush Junior lors de ses deux mandats
Pardon;:" Si non" j,ai voulu dire
Merci Mr le ministre
Un baltringue de moins
Kolda, Tamba et Matam sans Ministres, une première dans l'histoire de notre pays. Pendant ce temps, dautres regions comme Ziguinchor se taillent la part du lion
est ce important qu'une région ait un ministre ?
on avait un ministre de la culture et du tourisme ?
Quand on constate la qualité du tourisme et surtout son absence ....😝
Mountagha Diao est d’une humilité et d’une droiture extraordinaire. Malheureusement de nos jours, nous croyons seuls les gens qui s’affichent dans les canaux de communication nuit et jour travaillent. Il a ses principes et être ministre ne l’a pas changé. Nous sommes fiers de lui.
Nous nous sommes battus pour Kolda et pour ce pays, nous meritons du respect et de la reconnaissance
C est s le jour de son départ que je découvre qu il était ministre et c est valable pour 90% du gouvernement. A part 5 ministres les autres on le voit pas on le les entends pas. C est des emplois fictifs.
Dr Adama Ndiaye DG de L ASPT le profil qu il fallait pour le ministère du Tourisme.
Les hommes qu il faut la place qu il faut .
