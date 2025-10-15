Début des négociations avec la délégation sénégalaise : L’annonce à chaud de la Directrice générale du FMI
Le Gouvernement du Sénégal a envoyé une forte délégation aux Assemblées générales du Fonds monétaire international (Fmi) qui ont été lancées lundi dernier. Rendez-vous en marge duquel seront engagées des discussions entre les autorités sénégalaises et les responsables de l’Institution de Bretton Woods, à propos d’un nouveau programme et aussi sur la question du misreporting. Cheikh Diba et sa délégation ont déjà discuté avec la Directrice générale du Fmi.
«Rencontre productive avec le ministre des Finances du Sénégal Cheikh Diba et son équipe», a annoncé Kristalina Georgieva sur ses plateformes numériques. La Directrice générale du Fmi ajoute que «les négociations sur un nouveau programme soutenu par le FMI visant à promouvoir la stabilité et la croissance inclusive sont bien avancées et s'intensifieront dans les semaines à venir».
Commentaires (19)
Le FMI est Vraiment Injuste
Kharal ma nianal sama gars yi taay. Niou am ndam ou bien Bara Ndiaye na diokhé dokk yii
Entre temps il faut que le gars la ferme rek.
Vous avez dit vrai. Une erreur de communication de la part d'Ousmane Sonko peut nous coûter chère et il en fait beaucoup à cause de sa fougue. Qu'il garde le calme. Dans ces genres de situation, le calme et la diplomatie communicative sont des pièces maîtresses.
Pourquoi la fermer ? Tu ne comprends rien à ce qu'il fait , laissere type bosser.
La punition divine ne tardera pas à faire escale chez toi. La radio des milles collines ici c’est TOI.
Tu es certainement des vermines qui sont payés pour instiguer et déstabiliser. Mais c’est ton choix, et il te coûtera très cher. Aucun doute, Tu l’auras mérité..Toute personne qui cherche à détruire le Sénégal, finira par s’autodétruire.
Vois n’avez encore rien compris.
les trois plus grands menteurs incompétents du sénégal.
Quand les négociations sont dures on peut espérer un bon résultat. Tenez bon, ce n’est pas le moment de lâcher.
dans les semaines à venir de la diplomatie pure et dure
Ces gens devraient avoir honte d aller quémander un financement au FMI
De toutes façons ils vont négocier en position de faiblesse et accepteront toutes les couleuvres que le FMI leur fera avaler
Soyons sincère entre nous sénégalais, avec tous les précédents présidents, Senghor, Diouf, Wade et Macky, quels etaient les sénégalais qui se souciaient du FMI ? On vivait au moins tranquillement sans se soucier d'eux, maintenant avec ces stagiaires au pouvoir, tous les sénégalais sont spécialistes en FMI, Eurobond, APE...
Que le bon Dieu nous vienne en aide et nous aide à s'en sortir.
Enfant, du temps de Diouf, j’entendais les mamans du parti socialiste chantonner “ comme FMI comme FMI souye comme FMI bine bine” Je pense que c’ètait tune rèponse à l’opposition d’alors qui pensait que l’ajustement structurel imposè par le FMI ètait trop drastique
Sonko et ses moutons ont crié urbi et orbi que le Sénégal 'avais pas besoin du FMI,le analphabète El Malick Ndiaye lui aussi le confirme,pour la première fois un président de l'Assemblée nationale se mêle d'une affaire qui ne le concerne.De toute façon que le FMI décaisse ou pas cela ne va rien changer du vécu quotidien des sénégalais,cet argent sera volé par l'oligarchie qui a négocié cett dette comme d'habitude.Macky si l'on fait abstraction des surfacturations il nous a fait un TER,un BRT,un stade moderne etc .Il pouvait faire comme certains présidents africains, voler et sans rien construire.Vous avez tous non seulement pris de secondes femmes,du poids tous de gros ventre vous empêchez le pauvre marchand ambulant de travailler..C'est juste un changement d' oligarques ,une oligarchie est partie une autre s'est installée.Il faut arrêter de confier le pays aux sortants de l'ENA,des littéraires choisis sur des bases archaïques qui sont au cœur de tous les scandales financiers et fonciers
Sonko est en accord avec ses principles. Les resultats du Diaspora Bonds l'ont prouvé. Compter sur ses propres capabilities et Capacités (Gueum Sa Bopp) avant de s'ouvrir à la contraignante aide du FMI ou de la BM. Breton Woods a compris que sans eux, le Senegal avance et continuera d'avancer. Actuellement Le FMI et la BM ont plus besoin du Senegal que le Senegal a besoin d'eux. Ils peuvent se servir de la réussite Senegal pour vendre leurs plan de redressement ailleurs.
Ces institutions de Bretton Woods sont obsolètes et leur dynamique ne s applique plus au nouveau modèle de gestion planétaire.
Le Sénégal est membre de ces institutions mais de de par son orientation Souverainiste on veut lui mettre les bâtons dans les roues pour continuer de maintenir notre cher pays dans l ensemble considéré comme greniers et débouchés.
L ordre mondial et la géopolitique sont autres à l heure actuelle, si nos Dts sont bloqués, l alternative du marché financier régional et la diaspora nous ont permis de récollter 450 milliards plus qu escomptés.
Ces institutions demeurent des armes de dominations des pays du centre mais Dieu ne ferme jamais toutes les portes.
Depuis près de 2 ans, les Senegalais qui travaillent se nourrissent de la sueur de leur front, on célèbre des mariages, des baptêmes, plus de chars de combat dans les rues en dépit de la gestion gabégique, mafiosique et criminelle du défunt régime dont les acteurs ont pillé l economie nationale pour ensuite prendre la tangente à commencer par le Gros et Gras réfugié au Maroc
Sall. Fruit d’une vision à long terme et d’une politique énergétique ambitieuse. Macky Sall est à saluer pour avoir su poser les bases d’un avenir plus prospère, en transformant les potentialités naturelles en leviers de croissance et en plaçant le Sénégal sur la voie de l’émergence. Pastef va tout détruire et le Sénégal sera en ruine . Il faut APR crée une cellule qui fait à chaque fois le point sur les chantiers laissés par Macky dont les financements étaient bouclés que les incompétents de pastef tenteront de récupérer à leur actif par la manipulation
La croissance économique, bien que modeste, est aujourd’hui portée par les découvertes et les débuts d’exploitation du pétrole et du gaz, réalisés sous le leadership du président Macky Sall. Ces avancées constituent une étape majeure dans le développement du pays, fruit d’une vision à long terme et d’une politique énergétique ambitieuse. Macky Sall est à saluer pour avoir su poser les bases d’un avenir plus prospère, en transformant les potentialités naturelles en leviers de croissance et en plaçant le Sénégal sur la voie de l’émergence.
La croissance économique, bien que modeste, est aujourd’hui portée par les découvertes et les débuts d’exploitation du pétrole et du gaz, réalisés sous le leadership du président Macky Sall. Ces avancées constituent une étape majeure dans le développement du pays, fruit d’une vision à long terme et d’une politique énergétique ambitieuse. Macky Sall est à saluer pour avoir su poser les bases d’un avenir plus prospère, en transformant les potentialités naturelles en leviers de croissance et en plaçant le Sénégal sur la voie de l’émergence.
Minatenant, nous savons au moins ce que notre gouvernement négocie avec le FMI. Macky nous faisait gober n'importe quuoi en catimini. Le Sénégalais se sont réveillés. Merci PROS.
"Dans les semaines à venir" c'est ce qu'il y'a de plus important à retenir. L'état du Sénégal va encore en baver
C'est pas le Sénégal qui fait l'objet de toute cette polémique. Non !! C'est seulement, exclusivement les nullards que le jeunesse débile ou plutôt rendue folle à porté au palais et surtout à la primature. Quelqu'un qui appelle aux gatsa gatsa, à tuer les anciens présidents à brûler l'UCAD ́e peut inspirer confiance. En tout cas le Sénégal ne paiera pas les dettes du courtisan de la guenon atteinte d'avc. Non !!!
La Russie, l'iran, le pauvre et courageux Yémen survivent Patriotiquement sans ces institutions capitalistes FMI, BM plus les USA et les Pays européens qui les mis en quarantaine de sanctions dures. Quid de Cuba, l'éternel isolé par l'Amérique depuis Fidel Castro. Cuba a les meilleurs médecins et hôpitaux du Monde, quoique depuis quelques années, vie internationale plus compliquée, des difficultés comme partout d'ailleurs dans le monde se font sentir. Le FMI n'a jamais réussi à développer en Appui majeur les pays Sous-développés.
Les nullards accroupis......le gourou vous a entubé et heureux de voir une guenon lui mettre le god à sec !!
Participer à la Discussion