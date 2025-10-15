Économie

Auteur: Youssouf SANE

Début des négociations avec la délégation sénégalaise : L’annonce à chaud de la Directrice générale du FMI

Le Gouvernement du Sénégal a envoyé une forte délégation aux Assemblées générales du Fonds monétaire international (Fmi) qui ont été lancées lundi dernier. Rendez-vous en marge duquel seront engagées des discussions entre les autorités sénégalaises et les responsables de l’Institution de Bretton Woods, à propos d’un nouveau programme et aussi sur la question du misreporting. Cheikh Diba et sa délégation ont déjà discuté avec la Directrice générale du Fmi.

«Rencontre productive avec le ministre des Finances du Sénégal Cheikh Diba et son équipe», a annoncé Kristalina Georgieva sur ses plateformes numériques. La Directrice générale du Fmi ajoute que «les négociations sur un nouveau programme soutenu par le FMI visant à promouvoir la stabilité et la croissance inclusive sont bien avancées et s'intensifieront dans les semaines à venir».