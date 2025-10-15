Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Économie

Hausse des prix en septembre 2025 : L’Inflation au Sénégal atteint 2,6%

Auteur: Awa DIOP

il y a 1 semaine 5173 Lectures 22 Commentaires
image

Hausse des prix en septembre 2025 : L’Inflation au Sénégal atteint 2,6%

En septembre 2025, l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC, base 100 en 2023) affiche une hausse de 2,6% sur un an, selon les dernières données. Cette augmentation est principalement tirée par le renchérissement des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+4,9%), des services de restaurants et d’hébergement (+2,2%), des biens d’ameublement et d’équipement ménager (+2,5%), du logement, de l’eau, de l’électricité, du gaz et autres combustibles (+1,0%), du transport (+2,5%), des services de santé (+2,1%) et surtout des boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants (+8,4%).

Cette hausse est toutefois freinée par la baisse des prix des services d’information et de communication (-3,2%) et des soins personnels, protection sociale et biens divers (-1,4%). L’inflation sous-jacente, hors énergie et produits frais, s’élève à 4,8%.Par origine, les produits locaux augmentent de 5,1%, tandis que les produits importés reculent de 2,9%. Côté durabilité, les biens non durables (+3,8%) et les services (+1,9%) tirent l’inflation vers le haut, suivis des biens durables (+1,2%) et semi-durables (+0,4%).

Auteur: Awa DIOP
Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

Commentaires (12)

  • image
    Hé! il y a 1 semaine

    D'après nos dirigeants et PASTEF, nous menons une vie où les prix 💷 des produits, biens et services sont très accessibles. Ce qu'il y a c'est que les Sénégalais 🇸🇳 ne sont pas encore fatigués, ils ne sont pas encore à bout. Parce qu'il y en a qui craignent les réactions et insultes des pro-régime sur les réseaux sociaux. Mais QUI sont ces personnes qui écrivent des insanités sur ces réseaux sociaux ? N'est-ce pas les mêmes personnes que l'on croise dans la rue, au marché, dans les transports etc ? Alors si c'est elles, pourquoi avoir peur ? Ce sont des gens ordinaires comme tout le monde, le commun de ce qu'il y a chez les enfants de notre pays. Alors, ne vous mettez pas des restrictions pour exprimer votre opinion.

  • image
    paul il y a 1 semaine

    c est bien fait pour vos gueules les senegalais . Vous n avez encore rien vu avec ce regime de minables et d incapables

  • image
    Tonio il y a 1 semaine

    Chaque jour je me délecte sur ce qui se passe dans ce pays, j'en ris doucement tellement ce qui arrive aux 54%. Bien fait pour leurs gueules. Courage, 2050 n'est pas loin.

  • image
    Gosch il y a 1 semaine

    Pour dire vrai, on a subi 12 ans de monarchie absolue avec tous les calvaires possibles, de la cherté de la vie, au chômage, en passant par les coupures internet, l'injustice et consort, sans parler des "dossiers" du Gang que leur patron disait avec sa royale arrogance qu'il les mettait sous son coude. Donc là on donne un peu de temps à l'équipe en place depuis 1 an pour tout remettre en ordre sachant qu'il n'y a pas de baguette magique.

  • image
    ujoj il y a 1 semaine

    Donc pour tout remettre en place il faut que la situation s'aggrave en ce point ?

  • image
    WAAW il y a 1 semaine

    Le temps qui nous était demandé était de 4 mois ! Les "voleurs" étaient" en charge de notre destin et c'était mieux au vu de la situation actuelle ! Macky n'est plus là donc tenez vos promesses et résolvez nos problèmes! Arrêtez vos palabres!

  • image
    Ibra il y a 1 semaine

    ces gens là sont là depuis bientôt 2 ans, 2 ans de descente au enfer pour l'économie sénégalaise et vous êtes là à raconter votre vie

  • image
    Gosch il y a 1 semaine

    Une monarchie qui s'efforce à maintenir les prix à la portée de ses populations! Lolou diakhal nama dé.

  • image
    paul il y a 1 semaine

    c est bien fait pour vos gueules les senegalais . Vous n avez encore rien vu avec ce regime de minables et d incapables

  • image
    Stupéfaction il y a 1 semaine

    "surtout des boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants (+8,4%)".

    Wa mais il faut expliquer ce que les produits stupéfiants viennebt faire là dedans.

  • image
    parce que il y a 1 semaine

    les bons musulmans sénégalais à 99% sont des soulards qui ne veulent pas qu'on le sache...

  • image
    Nianthio il y a 1 semaine

    Sonko moy Diomaye
    Diomaye moy sonko

  • image
    Mboté il y a 1 semaine

    Mbé mbé mbé

  • image
    Djey il y a 1 semaine

    Pastef l’arnaque du siècle on produit du gaz et du petrole mais on a l’électricité la plus chère de la sous région. Je suis contre macky sall mais un jour je l’ai écouté détaillé point par point comment le petrole et le gaz va soulager le pays, ces incapables ont hérités d’un accord deja acquis avec le fmi qui nous permettait d’avoir du cash et emprunter a des taux moindres sur le marché ils ont détruit ça juste par méchanceté pour macky. Mais a côté de ça ils gardent jalousement leurs privilèges caisses noires indemnités de logement indemnités de voyages grosses voitures gros salaires agences à supprimer mais ils casent leurs militants le PM qui voyage en jet privé pour aller voir ses militants. On vous attend en 2029

  • image
    Domou thies il y a 1 semaine

    Naniou mougne ....li dogal la

  • image
    paul il y a 1 semaine

    c est bien fait pour vos gueules les senegalais . Vous n avez encore rien vu avec ce regime de minables et d incapables

  • image
    Salif Diop il y a 1 semaine

    On vous dit que les prix flambent et vous nous parlez de Macky et kourounas. Vous pensez que vos farces de mauvais goût vont remplir nos ventres ? Nous avons chassé Macky et les kourouna pour incompétence. Maintenant, soulager nos souffrances.

  • image
    C'est la faute à Macky il y a 1 semaine

    la fameuse rengaine des incompétents ! Pourtant Macky a développé les champs pétroliers et gaziers et leur régime a commencé avec leur exploitation . Bien sur , ils vous diront que Macky a bradé le pétrole et le gaz , mais demandez leur les contrats qu'ils ont conclus depuis leur avènement bien que plus de 90% des blocs pétroliers sont libres et inexplorés . En tous cas 2029 s'approche inexorablement et seul leur bilan sera présenté au PEUPLE ,

  • image
    Nice and cool il y a 1 semaine

    Le pays va très bien. Taisez-vous bande de kulunas.

  • image
    Défenseur il y a 1 semaine

    Logiquement la salade et la tomate doivent être accessibles à tous.

  • image
    paul il y a 1 semaine

    c est bien fait pour vos gueules les senegalais . Vous n avez encore rien vu avec ce regime de minables et d incapables

  • image
    Jul il y a 1 semaine

    Je veux tous simplement savoir seneweb a pris ou c chiffre quelle organisation a fait cette enquête

Participer à la Discussion

Articles Tendances