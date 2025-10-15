Économie

Auteur: Awa DIOP

Hausse des prix en septembre 2025 : L’Inflation au Sénégal atteint 2,6%

En septembre 2025, l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC, base 100 en 2023) affiche une hausse de 2,6% sur un an, selon les dernières données. Cette augmentation est principalement tirée par le renchérissement des produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+4,9%), des services de restaurants et d’hébergement (+2,2%), des biens d’ameublement et d’équipement ménager (+2,5%), du logement, de l’eau, de l’électricité, du gaz et autres combustibles (+1,0%), du transport (+2,5%), des services de santé (+2,1%) et surtout des boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants (+8,4%).

Cette hausse est toutefois freinée par la baisse des prix des services d’information et de communication (-3,2%) et des soins personnels, protection sociale et biens divers (-1,4%). L’inflation sous-jacente, hors énergie et produits frais, s’élève à 4,8%.Par origine, les produits locaux augmentent de 5,1%, tandis que les produits importés reculent de 2,9%. Côté durabilité, les biens non durables (+3,8%) et les services (+1,9%) tirent l’inflation vers le haut, suivis des biens durables (+1,2%) et semi-durables (+0,4%).