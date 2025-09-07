Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Économie

Montée en puissance du pétrole et des mines : un moteur clé du redressement commercial

Auteur: Aicha FALL

il y a 2 jours 1567 Lectures 3 Commentaires | English
image

La croissance rapide des secteurs pétrolier et minier en 2025 se traduit par un impact direct sur le commerce extérieur du Sénégal. En juin, le déficit commercial a reculé à –30,3 milliards de FCFA contre –80,7 milliards le mois précédent, porté par la hausse des exportations de pétrole, titane, or et zirconium. Les importations, elles, ont connu un recul modéré, renforçant l’effet positif sur la balance commerciale.

Sur l’ensemble du premier semestre, le redressement atteint près de 1 000 milliards de FCFA, confirmant que ces secteurs ne sont plus de simples promesses mais des leviers concrets de stabilisation économique. Le pétrole et les minerais deviennent ainsi des piliers structurants qui soutiennent la crédibilité financière et la capacité d’investissement du pays à l’international.

Cette montée en puissance transforme la dynamique commerciale nationale, mais elle soulève également des enjeux de durabilité et de diversification. Si les exportations contribuent à réduire le déficit, le Sénégal doit veiller à intégrer ces ressources dans des chaînes de valeur locales et à limiter les risques liés à la dépendance aux matières premières.

Le redressement du commerce extérieur reflète donc une tendance plus large : la structuration du secteur extractif devient un levier stratégique pour consolider les finances publiques et préparer le pays à une industrialisation graduelle, tout en renforçant sa position sur les marchés internationaux.

Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Commentaires (2)

  • image
    Science il y a 2 jours

    Oh la la si c'etait macky sall à la tete de ce pays en ce moment..un scientific ingénieur geologue moins bavard

  • image
    Fans Macky il y a 2 jours

    Le Génie Macky Sall en s'endettant avait bien en perspective l'exploitation du prétole qui allait rééquilibrer en peu de temps le finances publiques. Nullards yi kessé gno doul comprendre. Etat dou affairou tiouné

  • image
    et la population ? il y a 2 jours

    elle ne perçoit aucune miette de cette "mane" la vie est toujours trop cher pour elle mais tout va bien dans le meilleur des mondes ( celui des milliardaires corrompus, les politicards sont ravis n'est-ce pas Sonko, il va pouvoir encore bomber le torse !

