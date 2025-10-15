Négociations Fmi – Sénégal à Washington : Le Ministère des Finances annonce ce qui a été retenu
La délégation gouvernementale sénégalaise, conduite par Cheikh Diba, ministre des Finances, a rencontré la Directrice générale du Fmi, Kristalina Georgieva. Ce, dans le cadre de la poursuite des discussions en vue de la conclusion d’un nouveau programme. Ce mercredi, le gouvernement a fait le point sur les discussions avec l’institution de Bretton Woods.
«Cette rencontre a permis de constater une convergence de vues sur les prochaines étapes, notamment la tenue d’une réunion du conseil d’administration, dans la phase suivante du processus, afin de statuer sur le misreporting et d’approuver un nouveau programme», indique le ministère des Finances et du Budget dans son communiqué de presse.
Il informe que les échanges ont abouti à des engagements réciproques. Et dès la finalisation des échanges au niveau technique, le Sénégal et les services du Fmi «avanceront conjointement vers la soumission du dossier au Conseil d’administration», dit le ministère. Il annonce, d’ailleurs, qu’une mission du Fmi est attendue à Dakar dès la semaine prochaine pour parachever les travaux déjà amorcés à Washington.
Cheikh Diba et les membres de la délégation sénégalaise ont aussi tenu à saluer la posture et les messages de la Directrice générale du Fmi, notamment son communiqué publié à l’issue de la dernière réunion informelle du Conseil d’administration tenue le 03 octobre 2025. «Les parties se sont engagées à ouvrir une nouvelle page dans le partenariat entre le Sénégal et le Fmi», indique le ministère dans son document de presse.
Lisez bien le message du ministre. Il parle plus de "dette cachée" mais plutôt de "misreporting". Il y'a une grande difference. Au dela du communiqué, la perspective économique s'alourdit avec le temps qui passe, et cela continue, la note de Moody passera à Caa2. L'incompetence comme la la rigueur a un prix. Il faut sonner l'heure de la panique pour ceux qui connaissent les rouages d'un Ètat.
La Russie, l'iran, le pauvre et courageux Yémen survivent Patriotiquement sans ces institutions capitalistes FMI, BM plus les USA et les Pays européens qui les mis en quarantaine de sanctions dures. Quid de Cuba, l'éternel isolé par l'Amérique depuis Fidel Castro. Cuba a les meilleurs médecins et hôpitaux du Monde, quoique depuis quelques années, vie internationale plus compliquée, des difficultés comme partout d'ailleurs dans le monde se font sentir.
Faut bannir' dette cachée' du discours. Ça complique les choses. Faut changer de réthorique pour rassurer. Aucune boeuvré humaine n'est parfaite.
Il doit sortir le spreuves de ses declrations, sinon il a menti a FMI. LOL Un an, il n'arrive pas a prouver la dette cachee. Le FMI va utiliser un langge diplomatique mais ne va rien vous donner
Misreporting est le vrai terme et ca signifie....fausse déclaration.
Au final rien de concret. C'est juste un langage diplomatique du FMI pour dire au Sénégal de patienter encore. Mission sur Mission du FMi pourquoi faire?
Salam, tout Sénégalais digne fils de ce pays doit se mettre en rang de bataille, le combat sera rude et sans pitié, ces institutions ne veulent en aucun cas nous voir réussir et servir d'exemple aux petites nations sous perfusions... Aux pourfendeurs et autres guidés par je ne sais quelle objectif, soyez enfin patriote, le SÉNÉGAL a besoin de TOUS ses fils. Notre souveraineté est en jeu et ces gens ne nous pardonneront rien. A bon entendeur 🙏
Le fait de se séparer avec FMI et galérer pour un moment avant que la situation ne revienne à la normale ne me gène pas du tout. Ce qui me met vraiment en colère c'est des discours irresponsables envers le FMI quelques mois plutôt et revenir quelques mois plus tard courir derrière ces Institutions. On a l'habitude de dire que l'ennemi du populisme c'est la réalité du pouvoir et c'est ce que nos gougnafiers entrain de vivre actuellement.
Des gens sont payés pour investir tous les forums et écrire des choses négatives, leurs commanditaires peuvent avoir différentes motivations. C’est comme les menteurs à visage découvert qui se dédisent chaque fois qu’ils sont arrêtés. Seulement ils sont plus courageux et peut-être plus bêtes que ceux qui se cachent derrière leurs claviers. Parmi ces derniers il y a des étrangers, des sénégalais qui sont à l’étranger, etc. Ils n’ont que ça à faire, noircir le tableau, chercher à influencer négativement. Mais c’est peine perdue pour ces Trolls. Dette cachée ou pas, il y a bel et bien eu des montants non déclarés dans les reporting. C’est reconnu par le FMI après confirmation par un cabinet indépendant. D’où le dépassement du ratio de gestion et conséquemment, les difficultés que nous vivons. Si le nouveau gouvernement ne l’avait pas signalé, il ça l’aurait rattrapé tôt ou tard et plus sévèrement, personne ne les aurait cru s’ils avaient attendu d’être en faillite pour le dire. Macky gérait le Sénégal comme une tontine, à la Madoff, du « soul bouki souli bouki » et il nous a laissé le « bouki mou moudji ». D’ailleurs il n’était pas courant que certains se sucraient sur son dos, c’est pourquoi il n’en revient toujours pas et réclame les rapports. Des gens déloyaux, véreux et cupides ont profité de sa paresse, de ses dérives et de son aveuglement, pour siphonner le Trésor public à son insu.
C'est à cause de la dette cachee, le FMI a une responsabilité sur cette dette c'est toute l objet des tensions. Comment une institution avec des données croisées n arrive pas à voir le niveau d'endettement du pays.
"afin de statuer sur le misreporting "...Donc le fmi n'a pas encore validé les propos de l'état du Sénégal. Si c'était à refaire jamais Sonko ne le referai. Il a été très nul. Rt qu'on arrête de parler de "dire la vérité". Où est le rapport sur Mame Mbaye Niang? Sonko ne dit jamais la vérité. Il l'a fait uniquement pour salir Macky Sall et ça s'est retourné contre lui. Les sénégalais devraient insister pour que les rapports soient publiés.
Le FMI veut juste tenir en otage les pays africains et avoir un droit de regard sur ce qu'ils font et leurs ressources... Demandez vous pourquoi :
- En 2013, la Turquie a déclaré avoir remboursé l’intégralité de sa dette auprès du FMI.
La Turquie n’a pas de programme de prêt actif avec le FMI à ce jour. Selon le bureau résident du FMI pour la Turquie, les autorités n’ont pas indiqué qu’elles envisagent une demande d’assistance financière du FMI.
- Corée du Sud : après la crise financière asiatique de 1997, la Corée du Sud a emprunté auprès du FMI. Elle a remboursé toutes ses obligations envers le FMI (dernier paiement) à une date ultérieure.
Thaïlande : elle a remboursé par anticipation (avant l’échéance) une partie de ses obligations dues dans le cadre d’un Stand-By Arrangement de 1997.
- Uruguay a annulé/cancelé l’ensemble de sa dette envers le FMI à un moment (en 2006), estimée à environ 1,09 milliard de dollars, et a déclaré ne pas vouloir conclure de nouvel accord « stand by » avec le FMI.
- En mai 2025, le Nigeria a annoncé avoir remboursé intégralement les 3,4 milliards de dollars obtenus en avril 2020 via le « Rapid Financing Instrument » du FMI pour faire face au COVID-19, baisse du prix du pétrole, etc.
Mais le Senegal qui emprunte pour payer le service de la dette déjà veut encore absolument un programme ami...
Et nos économistes dans tout ca qu'est ce qu'ils pensent de tout cela
Le rapport d'audit du cabinet forvis Mazars doit être rendu public, pour informer le Parlement, et le peuple Sénégalais.
Lu sur Google :
[ La traduction de « misreporting » en français est « informations erronées », « erreurs de déclaration » ou « déclarations inexactes ». Le terme peut aussi être traduit par « mauvaise déclaration » ou « mal rapportant », selon le contexte.
• Informations erronées / Informations trompeuses : Indique que des informations fausses ou inexactes ont été rapportées.
• Erreurs de déclaration / Déclarations inexactes : Se concentre sur l'action de faire une déclaration qui n'est pas correcte.
• Mauvaise déclaration / Fausse déclaration : Peut impliquer une intention de tromper.
• Mal rapportant : Utilisé comme participe présent ou adjectif pour décrire une personne ou une action. ]
Et dire qu'il y a des couillons qui font toujours dans la négation en disant que les terminologies ont changé, que les gens veulent se dédire. Ce mot est utilisé parce que le FMI travaille en langue anglaise, mais les choses sont claires dans sa tête. Allez voir dans Google, Missreporting peut bien signifier INFORMATION TROMPEUSE.
