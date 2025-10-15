Économie

Auteur: Youssouf SANE

Négociations Fmi – Sénégal à Washington : Le Ministère des Finances annonce ce qui a été retenu

La délégation gouvernementale sénégalaise, conduite par Cheikh Diba, ministre des Finances, a rencontré la Directrice générale du Fmi, Kristalina Georgieva. Ce, dans le cadre de la poursuite des discussions en vue de la conclusion d’un nouveau programme. Ce mercredi, le gouvernement a fait le point sur les discussions avec l’institution de Bretton Woods.

«Cette rencontre a permis de constater une convergence de vues sur les prochaines étapes, notamment la tenue d’une réunion du conseil d’administration, dans la phase suivante du processus, afin de statuer sur le misreporting et d’approuver un nouveau programme», indique le ministère des Finances et du Budget dans son communiqué de presse.

Il informe que les échanges ont abouti à des engagements réciproques. Et dès la finalisation des échanges au niveau technique, le Sénégal et les services du Fmi «avanceront conjointement vers la soumission du dossier au Conseil d’administration», dit le ministère. Il annonce, d’ailleurs, qu’une mission du Fmi est attendue à Dakar dès la semaine prochaine pour parachever les travaux déjà amorcés à Washington.

Cheikh Diba et les membres de la délégation sénégalaise ont aussi tenu à saluer la posture et les messages de la Directrice générale du Fmi, notamment son communiqué publié à l’issue de la dernière réunion informelle du Conseil d’administration tenue le 03 octobre 2025. «Les parties se sont engagées à ouvrir une nouvelle page dans le partenariat entre le Sénégal et le Fmi», indique le ministère dans son document de presse.