Économie

Auteur: Léna THIOUNE

Serigne Ousmane Bèye critique la stratégie économique du gouvernement

Invité de l’émission ‘’Grand Jury’’ de la RFM, ce dimanche 7 septembre, Serigne Ousmane Bèye, professeur d’économie et secrétaire national chargé des études et de la prospective du Parti socialiste (PS), a critiqué la politique économique du gouvernement. Selon lui, les orientations actuelles ne répondent pas pleinement aux défis du pays.

« Ce que le gouvernement a présenté n’est pas un plan de redressement, mais plutôt un plan de relance, après un arrêt brutal des chantiers et une augmentation de la pression fiscale », a-t-il déclaré.

Pour l’économiste, la priorité devrait être une maîtrise des dépenses publiques et un élargissement de l’assiette fiscale, au lieu d’alourdir les charges des contribuables déjà recensés.

S’agissant des entreprises publiques en difficulté, comme Air Sénégal ou La Poste, il plaide pour un désengagement de l’État dans leur gestion : « L’État peut rester propriétaire des actifs stratégiques, mais il ne doit plus les gérer directement ».

Serigne Ousmane Bèye invite également le gouvernement à renouer avec les institutions financières internationales. « Nous vivons dans un monde globalisé. L’isolement ou les discours souverainistes n’apportent pas de solutions concrètes. Il faut dialoguer avec Bretton Woods et les partenaires pour mobiliser des financements soutenables », a-t-il martelé.

Pour lui, l’économie nationale reste confrontée à trois urgences : le poids de la dette, la faiblesse de la trésorerie des entreprises et le coût élevé du financement, estimé entre 12 et 13 % au Sénégal, ce qui « plombe la rentabilité des investissements ».