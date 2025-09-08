Trésor : le Fisc booste les recettes de l’État
Malgré le repli des recettes non fiscales (- 2,9 milliards F CFA), les recettes totales de l’État ont augmenté de 73,9 milliards de francs CFA entre mai et juin. «Ce gain est porté par le bon comportement des recettes fiscales (+76,8 milliards)», souligne Libération, reprenant les chiffres de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).
La même source indique que ce résultat reflète la situation entre le premier semestre de cette année et celui de l’année dernière, période durant laquelle les recettes de l’État ont augmenté de 52,7 milliards de francs CFA, passant de 1854,9 milliards à 2206,9 milliards.
Sucez les entreprises et elles vont licencier en masse. Des thiounes en service
La regularisation en marche...Tous ceux qui doivent à l'etat des impots vont payer..Affaire de pots de vin c'est fini...Diadieuf le DUO DIOMAYE-SONKO...Le rythme est super bon
Trop d'impôt tue l'impôt. Asphyxier les entreprises produit des pertes d'emplois , donc baisse des cotisations sociales pour le travailleurs et les employeurs.
Les taxes et les impôts sont à payer. C'est comme ça dans tout les pays organisés. Laissé pastef dérouléer son programme et aller bosser.
Dans le pays de oncle Sam c'est capital
Cet argent est utilisé pour remplir les caisses noires haraam du président et de son premier ministre. Les sénégalais ne sentent pas le changement, au contraire ils galèrent plus qu'en 2023.
Le changement qui est visible, c'est chez les ministres, DG, députés et responsables politiques de Pasteef.
La première dame organise des cortèges d'une dizaine de véhicules juste pour aller distribuer de l'argent lors d'une cérémonie religieuse.
L'écrasante majorité des électeurs de Pasteef souffre en silence et se demande si c'est pour cela que les jeunes se sont battus.
On a ce qu'on mérite ! Peine perdue à parler à ces crétins qui refusent de voir la réalité en face ! On leur a promis que le pays allait vivre mieux une fois les voleurs pris ! Pour l instant ils souffrent en silence les pauvres ! Cependant à voir le changement physique des nouveaux dirigeants on constate qu'ils sont loin de galérer ! Triste !
avant de fanfaronner avec les recettes fiscales il faut publier les montants pharamineux de notre dette nationale, toujours à vouloir mettre la poussière sous le tapis....Tchim !
