Économie

Auteur: SenewebNews-RP

Trésor : le Fisc booste les recettes de l’État

Malgré le repli des recettes non fiscales (- 2,9 milliards F CFA), les recettes totales de l’État ont augmenté de 73,9 milliards de francs CFA entre mai et juin. «Ce gain est porté par le bon comportement des recettes fiscales (+76,8 milliards)», souligne Libération, reprenant les chiffres de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

La même source indique que ce résultat reflète la situation entre le premier semestre de cette année et celui de l’année dernière, période durant laquelle les recettes de l’État ont augmenté de 52,7 milliards de francs CFA, passant de 1854,9 milliards à 2206,9 milliards.