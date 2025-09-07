Agriculture

Auteur: Seneweb News

Agriculture : Mabouba Diagne, reconduit, appelle à l’unité pour la souveraineté

Le Dr Mabouba Diagne a exprimé sa profonde gratitude suite à sa reconduction comme Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage dans le nouveau gouvernement annoncé ce week-end. Dans un communiqué, il remercie chaleureusement le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko pour la confiance renouvelée, déclarant : « C’est avec une profonde gratitude que je remercie Son Excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Monsieur le Premier Ministre Ousmane Sonko pour la confiance renouvelée à ma modeste personne. »

Conscient de la responsabilité qui lui incombe, Dr Diagne réaffirme son engagement : « Je mesure pleinement la responsabilité qui m’incombe et réaffirme mon engagement à servir la Nation avec loyauté, rigueur et détermination, pour bâtir un secteur agricole et pastoral moderne, durable et résilient, au service de la souveraineté alimentaire du Sénégal. »

Il appelle à l’unité et à la mobilisation de ses collaborateurs, des acteurs agricoles, des éleveurs, des chercheurs, des organisations paysannes et des partenaires : « À mes collaborateurs du ministère, aux acteurs agricoles, aux éleveurs, aux chercheurs, aux organisations paysannes, ainsi qu’à tous nos partenaires, je lance un appel à l’unité et à la mobilisation. Ensemble, nous poursuivrons la transformation de nos systèmes agricoles, pastoraux et alimentaires afin de faire de notre pays un modèle de prospérité partagée. »

Sous le slogan « Tous unis pour la souveraineté alimentaire et la dignité de nos terroirs », le ministre trace une voie ambitieuse pour un secteur clé du Plan de redressement économique et social.