Agriculture

Agriculture : Mabouba Diagne, reconduit, appelle à l’unité pour la souveraineté

Auteur: Seneweb News

il y a 2 jours
image

Agriculture : Mabouba Diagne, reconduit, appelle à l’unité pour la souveraineté

Le Dr Mabouba Diagne a exprimé sa profonde gratitude suite à sa reconduction comme Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage dans le nouveau gouvernement annoncé ce week-end. Dans un communiqué, il remercie chaleureusement le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko pour la confiance renouvelée, déclarant : « C’est avec une profonde gratitude que je remercie Son Excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Monsieur le Premier Ministre Ousmane Sonko pour la confiance renouvelée à ma modeste personne. »

Conscient de la responsabilité qui lui incombe, Dr Diagne réaffirme son engagement : « Je mesure pleinement la responsabilité qui m’incombe et réaffirme mon engagement à servir la Nation avec loyauté, rigueur et détermination, pour bâtir un secteur agricole et pastoral moderne, durable et résilient, au service de la souveraineté alimentaire du Sénégal. »

Il appelle à l’unité et à la mobilisation de ses collaborateurs, des acteurs agricoles, des éleveurs, des chercheurs, des organisations paysannes et des partenaires : « À mes collaborateurs du ministère, aux acteurs agricoles, aux éleveurs, aux chercheurs, aux organisations paysannes, ainsi qu’à tous nos partenaires, je lance un appel à l’unité et à la mobilisation. Ensemble, nous poursuivrons la transformation de nos systèmes agricoles, pastoraux et alimentaires afin de faire de notre pays un modèle de prospérité partagée. »

Sous le slogan « Tous unis pour la souveraineté alimentaire et la dignité de nos terroirs », le ministre trace une voie ambitieuse pour un secteur clé du Plan de redressement économique et social.

Auteur: Seneweb News
Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Tags

Commentaires (5)

  • image
    Agriculteur soucieux en Août il y a 2 jours

    Pas tellement convaincu de ses débuts à l'agriculture. Pas d'actions phares porteuses à court, moyen terme ni long terme. Surtout que cette saison n'a pas l'air très pluvieuse jusqu'en ce début septembre

  • image
    Travailleur il y a 2 jours

    Ces directeurs de sociétés qui s’activaient pour te remplacer et qui parlaient parlaient s’agitaient s’agitaient mentaient mentaient seront déçus !! Ils ne peuvent rien apporter. Bonne continuation.

  • image
    leBaolbaol TIGUI il y a 2 jours

    Un ministre très devouè.

  • image
    Arnaqueur il y a 2 jours

    Un des pires ministres de l'agriculture. Il n'a jamais osé donner les statistiques de la campagne agricole de 2024. Les rendements sont catastrophiques

  • image
    Folklorique il y a 2 jours

    Un ministre de l’agriculture surtout bavard et folklorique avec 20 groupes WhatsApp dans lesquels il intervient

  • image
    Baye Mbaye il y a 1 jour

    Je pense que ce Ministre travaille plus à promouvoir son image et l'Agro business. On l'attendait sur la réorganisation de la filière du Niébé jusque là laissé à l'état informel. Mais il semble vouloir révolutionner le secteur en occultant les filières du Mil, du Niébé de la Pastèque qui ont besoin d'encadrement et d'accompagnement. Mais à la place, il se complait à s'auglorifier devant les caméras pour chanter ses exploits personnels

Participer à la Discussion

