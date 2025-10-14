Agriculture

Auteur: Max Euclide KANFANY Seneweb Ziguinchor

Agropole Sud : Le ministre Serigne Guèye Diop prône un changement de paradigme pour une ouverture à tous les produits de la Casamance

Le ministre de l’Industrie et du Commerce plaide pour un changement de paradigme, au niveau de l’agropole Sud, avec une large ouverture sur toutes les matières premières à mettre en valeur et à exploiter au niveau de ce pôle économique de la Casamance.

En effet, ʺl'agropole était prévue que pour l'anacarde, le maïs et la mangue. Mais la Casamance est beaucoup plus riche ; elle a tous les produits, du poisson à l'agriculture, en passant par l'horticulture. Donc, l'agropole sera ouverte à tous les produits qui existent en Casamance et dans la sous-région,ʺ, a indiqué le ministre après une rencontre avec les responsables du programme.

Dans ce sillage, Serigne Guèye Diop a préconisé la révision des plateformes départementales. Il a annoncé le passage des plateformes logistiques prévues à Oussouye, à Bignona, à Sédhiou et à Kolda, en zones industrielles et logistiques, dans la mesure où il n’y a pas de sens de prendre des matières premières de ces départements et pour les traiter à Adéane, lieu d’installation de l’agropole Sud. ʺSédhiou, Kolda, Oussouye et Bignona vont disposer de zones industrielles capables aussi d'avoir des usines et de créer des emploisʺ, assure le ministre, qui a demandé aux différents maires de délibérer pour mettre à la disposition de l’agropole 50 à 100 ha.

Cette même sollicitation a été faite au maire d’Adéane pour élargir la superficie de l’agropole Sud : ʺOn ne va pas investir 53 milliards pour l'agropole et s'arrêter à 45 ha. Il faut tout faire pour augmenter la surface.ʺ

Par ailleurs, le ministre a annoncé que le gouvernement va "créer 30 000 emplois directs au minimum dans cet agropole et peut-être 20 000 autres indirects dans les autres agropolesʺ, pour les jeunes, avant de se féliciter de l'avancement des travaux au sein de cet espace. Il a demandé la livraison, fin décembre au plus tard, pour organiser l’inauguration en janvier 2026.