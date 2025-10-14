Agropole Sud : Le ministre Serigne Guèye Diop prône un changement de paradigme pour une ouverture à tous les produits de la Casamance
Le ministre de l’Industrie et du Commerce plaide pour un changement de paradigme, au niveau de l’agropole Sud, avec une large ouverture sur toutes les matières premières à mettre en valeur et à exploiter au niveau de ce pôle économique de la Casamance.
En effet, ʺl'agropole était prévue que pour l'anacarde, le maïs et la mangue. Mais la Casamance est beaucoup plus riche ; elle a tous les produits, du poisson à l'agriculture, en passant par l'horticulture. Donc, l'agropole sera ouverte à tous les produits qui existent en Casamance et dans la sous-région,ʺ, a indiqué le ministre après une rencontre avec les responsables du programme.
Dans ce sillage, Serigne Guèye Diop a préconisé la révision des plateformes départementales. Il a annoncé le passage des plateformes logistiques prévues à Oussouye, à Bignona, à Sédhiou et à Kolda, en zones industrielles et logistiques, dans la mesure où il n’y a pas de sens de prendre des matières premières de ces départements et pour les traiter à Adéane, lieu d’installation de l’agropole Sud. ʺSédhiou, Kolda, Oussouye et Bignona vont disposer de zones industrielles capables aussi d'avoir des usines et de créer des emploisʺ, assure le ministre, qui a demandé aux différents maires de délibérer pour mettre à la disposition de l’agropole 50 à 100 ha.
Cette même sollicitation a été faite au maire d’Adéane pour élargir la superficie de l’agropole Sud : ʺOn ne va pas investir 53 milliards pour l'agropole et s'arrêter à 45 ha. Il faut tout faire pour augmenter la surface.ʺ
Par ailleurs, le ministre a annoncé que le gouvernement va "créer 30 000 emplois directs au minimum dans cet agropole et peut-être 20 000 autres indirects dans les autres agropolesʺ, pour les jeunes, avant de se féliciter de l'avancement des travaux au sein de cet espace. Il a demandé la livraison, fin décembre au plus tard, pour organiser l’inauguration en janvier 2026.
Commentaires (6)
On doit produire tous les ingrédients qui rentrent dans la préparation de nos plats.
Ça arrivera Insh-Allah nous sommes sur la Bonne voie
Projet certifié PSE de macky Sall
Merci Macky Pour ces projets.
Dans la construction de l'agropole, le régime a fait en une année plus que celui de Macky de Sall en 4 ans! C,est bien de dire ca c,est mon projet mais quand tu voles l'argent et/ou mets le double du temps nécessaire pour le mettre sur pied, il y a un problème.
Sale menteur.ce projet était déjà presque fini il y a 2 ans. Vous n avez encore pas posé une pierre. Agropoles sud, ouest, nord et centre sont l œuvre de Macky.
Quand j'ai vu ce matin les conditions Qu'étaient la Sonacos qui se trouve dans cette région, j'ai aussitôt compris que l'entretien n'était pas au Top.
You're Right moi même j'ai fait ce constat Rust and Dust everywhere. j'espère que Monsieur Diagne prendra bien soin de ce Bijou National.
C'est faux c'est un projet de Macky Sall.
Ok merci Beaucoups a macky salle, t'es content now?
mon ane préféré et son sourire niais !!
PSE moye dokh ba légui. Merci Macky on sait où est parti la dette. Quant à ce gouvernement de gougnfiers a bientôt 1 an 0 projet
Participer à la Discussion