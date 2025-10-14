Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Agriculture

Agropole Sud : Le ministre Serigne Guèye Diop prône un changement de paradigme pour une ouverture à tous les produits de la Casamance

Auteur: Max Euclide KANFANY Seneweb Ziguinchor

il y a 1 semaine 2061 Lectures 12 Commentaires | English
image

Le ministre de l’Industrie et du Commerce plaide pour un changement de paradigme, au niveau de l’agropole Sud, avec une large ouverture sur toutes les matières premières à mettre en valeur et à exploiter au niveau de ce pôle économique de la Casamance. 

En effet, ʺl'agropole était prévue que pour l'anacarde, le maïs et la mangue. Mais la Casamance est beaucoup plus riche ; elle a tous les produits, du poisson à l'agriculture, en passant par l'horticulture. Donc, l'agropole sera ouverte à tous les produits qui existent en Casamance et dans la sous-région,ʺ, a indiqué le ministre après une rencontre avec les responsables du programme.

Dans ce sillage, Serigne Guèye Diop a préconisé la révision des plateformes départementales. Il a annoncé le passage des plateformes logistiques prévues à Oussouye, à Bignona, à Sédhiou et à Kolda, en zones industrielles et logistiques, dans la mesure où il n’y a pas de sens de prendre des matières premières de ces départements et pour les traiter à Adéane, lieu d’installation de l’agropole Sud. ʺSédhiou, Kolda, Oussouye et Bignona vont disposer de zones industrielles capables aussi d'avoir des usines et de créer des emploisʺ, assure le ministre, qui a demandé aux différents maires de délibérer pour mettre à la disposition de l’agropole 50 à 100 ha.

Cette même sollicitation a été faite au maire d’Adéane pour élargir la superficie de l’agropole Sud : ʺOn ne va pas investir 53 milliards pour l'agropole et s'arrêter à 45 ha. Il faut tout faire pour augmenter la surface.ʺ

Par ailleurs, le ministre a annoncé que le gouvernement va "créer 30 000 emplois directs au minimum dans cet agropole et peut-être 20 000 autres indirects dans les autres agropolesʺ, pour les jeunes, avant de se féliciter de l'avancement des travaux au sein de cet espace. Il a demandé la livraison, fin décembre au plus tard, pour organiser l’inauguration en janvier 2026.

Publié le: Mardi 14 Octobre 2025

Commentaires (6)

  • image
    Yep! il y a 1 semaine

    On doit produire tous les ingrédients qui rentrent dans la préparation de nos plats.

  • image
    H il y a 1 semaine

    Ça arrivera Insh-Allah nous sommes sur la Bonne voie

  • image
    Lamine il y a 1 semaine

    Projet certifié PSE de macky Sall

  • image
    Ex pastef il y a 1 semaine

    Merci Macky Pour ces projets.

  • image
    Mor il y a 1 semaine

    Dans la construction de l'agropole, le régime a fait en une année plus que celui de Macky de Sall en 4 ans! C,est bien de dire ca c,est mon projet mais quand tu voles l'argent et/ou mets le double du temps nécessaire pour le mettre sur pied, il y a un problème.

  • image
    Avertisseur il y a 1 semaine

    Sale menteur.ce projet était déjà presque fini il y a 2 ans. Vous n avez encore pas posé une pierre. Agropoles sud, ouest, nord et centre sont l œuvre de Macky.

  • image
    Le il y a 1 semaine

    Quand j'ai vu ce matin les conditions Qu'étaient la Sonacos qui se trouve dans cette région, j'ai aussitôt compris que l'entretien n'était pas au Top.

  • image
    Leumin il y a 1 semaine

    You're Right moi même j'ai fait ce constat Rust and Dust everywhere. j'espère que Monsieur Diagne prendra bien soin de ce Bijou National.

  • image
    Malcolm il y a 1 semaine

    C'est faux c'est un projet de Macky Sall.

  • image
    Lhsg il y a 1 semaine

    Ok merci Beaucoups a macky salle, t'es content now?

  • image
    Oustaz Jacuzzi il y a 1 semaine

    mon ane préféré et son sourire niais !!

  • image
    Kaline il y a 1 semaine

    PSE moye dokh ba légui. Merci Macky on sait où est parti la dette. Quant à ce gouvernement de gougnfiers a bientôt 1 an 0 projet

