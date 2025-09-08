Agriculture

Auteur: Aïcha FALL

Biotechnologie agricole : Semer l’innovation pour récolter la résilience

Face aux aléas climatiques et aux maladies, la science s’impose comme un levier pour transformer l’agriculture sénégalaise. Semences améliorées, biofertilisants et techniques innovantes offrent des perspectives inédites pour renforcer la résilience des cultures.

La biotechnologie agricole se déploie avec l’ambition de rendre la production alimentaire plus robuste et durable. Des recherches menées par l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles et plusieurs universités locales portent sur des semences capables de résister à la sécheresse, aux parasites et aux pathologies végétales. Les solutions biofertilisantes adaptées aux sols sahéliens viennent compléter cet arsenal, conciliant respect de l’environnement et augmentation des rendements.

Ces innovations s’inscrivent dans une démarche visant à harmoniser productivité et durabilité, tout en tenant compte des conditions locales et des besoins des exploitants. Elles offrent aux agriculteurs des outils conçus pour optimiser la croissance des cultures tout en réduisant la vulnérabilité face aux variations climatiques.

Cependant, la diffusion à grande échelle demeure entravée par le coût élevé des technologies et des intrants biotechnologiques, ainsi que par les débats sur la régulation et la sécurité alimentaire. Malgré ces contraintes, la biotechnologie agricole incarne une voie prometteuse pour renforcer la souveraineté alimentaire et préparer les cultures sénégalaises aux défis climatiques à venir, en conjuguant savoirs traditionnels et innovation scientifique.