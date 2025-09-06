La banane sénégalaise vise l’autosuffisance avant 2029
Le ministre de l’Agriculture, Mabouba Diagne, affirme que l’autosuffisance en banane est désormais à portée de main, portée par les performances récentes de la filière et par une meilleure organisation de la production nationale. Cette ambition traduit une volonté de réduire la dépendance aux importations tout en renforçant le rôle des producteurs locaux dans la chaîne de valeur.
Pour 2025, la production nationale est prévue à 112 500 tonnes, soutenue par des subventions pour les vitro-plantes et un accompagnement stratégique des coopératives. Ces mesures visent à consolider la base productive, améliorer les rendements et favoriser la structuration des acteurs, tout en garantissant une meilleure maîtrise des coûts de production.
Parallèlement, des efforts sont menés pour limiter les pertes post-récolte, moderniser les infrastructures de stockage et optimiser la logistique afin de fluidifier la distribution sur l’ensemble du territoire. Ces initiatives renforcent la compétitivité de la production sénégalaise et sa capacité à répondre à la demande nationale.
Si ces tendances se confirment, le Sénégal pourrait atteindre l’autosuffisance avant 2029, sécurisant son approvisionnement en bananes tout en transformant la filière en un moteur d’autonomie alimentaire, de création d’emplois ruraux et de développement économique local.
Commentaires (2)
Merci le président macky sall.
Il faut que le kilo de banane chute à 800 francs cfa. Actuellement, il est à 1000 francs cfa. Cela va booster la consommation.
HONNÊTEMENT….
Est-ce chaque sénégalais mange ne serait-ce qu’une banane dans l’année ?
Je ne le crois pas. Parler d’autosuffisance en riz, céréales, légumes, arachides…. je peux le comprendre car cela a du sens. L’autosuffisance en banane, cela n’a aucun sens et encore moins aucun intérêt pour en faire un objectif. Le jour où il sera question d’autosuffisance en emplois pour la jeunesse de mon pays, là j’applaudirai avec deux mains et deux pieds !
Gnii dé, yaa dess ci gnom ! Les gens n'arrivent même plu à manger trois fois par jour, ils nous parlent d'auto suffisance en bananes. Peut-être, c'est pour nous faire sourire.
