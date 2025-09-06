Agriculture

Auteur: Aïcha FALL

La banane sénégalaise vise l’autosuffisance avant 2029

Le ministre de l’Agriculture, Mabouba Diagne, affirme que l’autosuffisance en banane est désormais à portée de main, portée par les performances récentes de la filière et par une meilleure organisation de la production nationale. Cette ambition traduit une volonté de réduire la dépendance aux importations tout en renforçant le rôle des producteurs locaux dans la chaîne de valeur.

Pour 2025, la production nationale est prévue à 112 500 tonnes, soutenue par des subventions pour les vitro-plantes et un accompagnement stratégique des coopératives. Ces mesures visent à consolider la base productive, améliorer les rendements et favoriser la structuration des acteurs, tout en garantissant une meilleure maîtrise des coûts de production.

Parallèlement, des efforts sont menés pour limiter les pertes post-récolte, moderniser les infrastructures de stockage et optimiser la logistique afin de fluidifier la distribution sur l’ensemble du territoire. Ces initiatives renforcent la compétitivité de la production sénégalaise et sa capacité à répondre à la demande nationale.

Si ces tendances se confirment, le Sénégal pourrait atteindre l’autosuffisance avant 2029, sécurisant son approvisionnement en bananes tout en transformant la filière en un moteur d’autonomie alimentaire, de création d’emplois ruraux et de développement économique local.