Nouveau gouvernement : Furibond, le Collectif des Féministes lâche un massage qui va faire parler !
Le Collectif des féministes du Sénégal a exprimé son mécontentement suite à l’annonce du nouveau gouvernement, où seules cinq femmes occupent des postes ministériels. Dans un tweet cinglant publié ce matin, le collectif ironise : « 5 femmes seulement dans le gouvernement… Wahou, quelle révolution ! La parité, elle, devra encore attendre le prochain siècle. »
Au-delà du message, le Collectif a posté une photo au contenu explicite pour marquer sa fureur.
Cette réaction fait suite au remaniement ministériel dévoilé dimanche, qui, malgré les espoirs suscités par le Plan de redressement économique et social, n’a pas marqué de progrès significatif en matière d’égalité des genres.
