Opinion

Nouveau gouvernement : Furibond, le Collectif des Féministes lâche un massage qui va faire parler !

Auteur: Seneweb-News

il y a 1 jour 9553 Lectures 32 Commentaires | English
image

Le Collectif des féministes du Sénégal a exprimé son mécontentement suite à l’annonce du nouveau gouvernement, où seules cinq femmes occupent des postes ministériels. Dans un tweet cinglant publié ce matin, le collectif ironise : « 5 femmes seulement dans le gouvernement… Wahou, quelle révolution ! La parité, elle, devra encore attendre le prochain siècle. »

Au-delà du message, le Collectif a posté une photo au contenu explicite pour marquer sa fureur.

Cette réaction fait suite au remaniement ministériel dévoilé dimanche, qui, malgré les espoirs suscités par le Plan de redressement économique et social, n’a pas marqué de progrès significatif en matière d’égalité des genres. 

Publié le: Lundi 08 Septembre 2025
Tags

Commentaires (22)

  • image
    s il y a 1 jour

    on sen fout royalement des feministes

  • image
    Veritaas il y a 1 jour

    LES FEMMES SEnegalaises a part khawaaré ndayele etc.. vous ne servez a rien.
    Le feminisme que vous importez d'europe ne va jamais propérer au senegal

  • image
    diomay il y a 1 jour

    La dic doit les convoquer , c'est écrit niap ndem ou bien???

  • image
    Passant il y a 1 jour

    😂😂😂

  • image
    c&apos;est bien ça. il y a 13 heures

    l'auteur G

  • image
    redacteur il y a 1 jour

    mAssage ou mEssage

  • image
    Bour il y a 1 jour

    Si elles avaient leur dictateur à masser elles seraient épanouies

  • image
    Sukali il y a 1 jour

    faute intentionnelle

  • image
    @rédacteur il y a 1 jour

    c'est à cause de l'habitude des sournaleurs de parler des massages sous Covid....

  • image
    Bibi33 il y a 1 jour

    Je suis choqué par le mauvais goût des gens du palais.
    Comment peut-on avoir ce type de bureau pour le Président. Où sont nos artisans ?

  • image
    avc il y a 1 jour

    C'est une table à manger avec des fauteuils de bureau à roulettes sur une moquette. vraiment Absa faye n'a pas été sollicitée sur ce coup là.

  • image
    bibi 44 il y a 1 jour

    le mauvais goût ce sont les fauteuils dorés du temps des rois qui font rigoler, le bureau du président est d'actualité.

  • image
    Galsen il y a 1 jour

    Source d'information le mur à côté d'ici

  • image
    Mars 2021 il y a 1 jour

    Je vous rapelle que ces memes feministes s'etaient rangees derriere Sonko et etaient toutes contre Adji Sarr. Vous etes servies

  • image
    Bf il y a 1 jour

    Bilaye lii comme table à manger 😂😂😂

  • image
    br il y a 1 jour

    Yène danguéna gnake fayda en quoi un bureau est il important pour la prise en charge des problèmes des sénégalais

  • image
    Autorité il y a 1 jour

    Un bureau de PR doit être très large. Annoncer l'ambition expansionniste. L'environnement determine l'individu et mieux impose l'autorité. Il est vrai quand on a pas fait certaines études, la compréhension des enjeux communicationnels vous dépasse. Si on a que des Bara Ndiaye et Amadou Ba comme affidés tout est permis.

  • image
    Ladoum pastouffe il y a 1 jour

    gololand et ses guenons !!

  • image
    ndeje il y a 1 jour

    J'espère qu'elles ne parlent pas de "parité" ! Moi qui pensais que la loi sur la "Parité" ne s'applique que pour les postes ELECTIFS et non "NOMINATIFS" ?

  • image
    Souillures il y a 1 jour

    Allez vivre dans les pays de vos bailleurs et foutez nous la paix

  • image
    Haby Diallo il y a 1 jour

    c’est pathétique de voir que le Sénégal recule sur plan également, limiter le nombre de femmes ministres a 5 est une hérésie.. . Vos insultes de macho n’y feront rien . Chères collègues féministes, ne tombez pass dans le piège de l’insulte et la vulgarité. Continuons a nous battre pour que les petits esprits comprennent le respect du aux femmes qui les ont mises au monde et qu’un pays ne peut pas marcher sur un pied. Wa Salaw

  • image
    Batika il y a 1 jour

    on a élu des senegalais pour servir notre pays on attend des resultats. Il est prouvé nulle part qu'avoir une effectif paritaire garantit le succès d'une stucture. puis pourquoi voir la parité que sur l'angle du sexe et pas au plan territorial, penses du aoir un 50/50 avec que des ministres dakarois est plus representatif du senegal, et la repartition par age avoir un 50/50 homme femme mais avec que des ministres de plus de 55 ans. le milieu medical, les ecoles maternelles, les postes de RH, les hotesses d'avion sont majoritairement feminins et on vous entend pas parler de parité pour reclamer plus d'hommes. Vous cassez les couilles à tout le monde, merde à la fin.

  • image
    Imnc il y a 1 jour

    Les garçons manquagués louy Séen problème

  • image
    Ousmane Sonko il y a 1 jour

    Right! Very NDM country pour les femmes... marin midi soir

  • image
    HISTORIEN il y a 1 jour

    La confiance et la compétence sont au féminin mais n'ont pas de sexes. La parité est une aberration politicienne.

  • image
    Sacrées nanas du système passé il y a 1 jour

    Le collectif des femmes de César Macky Sall. Il savait dompter les femmes silencieusement en doux bonbons et douces enveloppes. Elles furent très silencieuses même lorsque leurs frères et sœurs étaient enfermés en prison, voire même tués. Les vrais amazones sont nommées, elles étaient rares atse battre contre la violence inouïe de Macky et son régime.

  • image
    Sacrées nanas d'hier il y a 1 jour

    Le collectif des femmes de César Macky Sall. Il savait dompter les femmes silencieusement en doux bonbons et douces enveloppes. Elles furent très silencieuses même lorsque leurs frères et sœurs étaient enfermés en prison, voire même tués. Les vrais amazones sont nommées, elles étaient rares atse battre contre la violence inouïe de Macky et son régime.

  • image
    Sénégalais il y a 1 jour

    Le genre n est pas important on a besoin de la compétence

  • image
    Sococim il y a 1 jour

    Allez vous marier et vous occuper de vos hommes.
    Restez aux cuisines.
    Ngey voyager niou ley iri H24 c'est pas une finalité.

  • image
    Klient il y a 1 jour

    Nous avons bien compris, le massage est bien passé.

  • image
    O Soumadi Kertieen il y a 1 jour

    Féministes ou ... fumistes?

  • image
    Malik il y a 12 heures

    Ca na pas ete une histoire de femmes ou d'hommes mais juste de proximite avec le Sonko mais aussi de calcul avec les anciens compagnons des periodes difficiles, cest juste cela.
    Par ailleurs, est-ce que, de la Ministre Aida Mbodj a Maimouna Dieye, les femmes ont fait des realisations extraordinaires qui permettent de dire qu'on en a besoin en nombre? On nous a servi jussqu'a present que du "xawarei" (ripailles et bamboula).
    Pour le "saga" (insulte) on vous pardonne

Participer à la Discussion

Articles Tendances