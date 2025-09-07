Vidéo

Auteur: Moustapha TOUMBOU

De l’ONU au ministère des affaires étrangères : Découvrez le parcours de Cheikh Niang

Un visage familier de la diplomatie sénégalaise fait son retour au premier plan. À 68 ans, Cheikh Niang prend les rênes du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Il succède à Yacine Fall, désormais en charge du département de la Justice.

Originaire de Thiès, Cheikh Niang est détenteur d’un parcours bâti par des décennies d’engagement au service de l’État. En 2019, il est élu président de la Deuxième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, consacrée aux questions économiques et financières.

Avant cela, il a représenté le Sénégal sur plusieurs continents. Ambassadeur au Japon entre 2014 et 2018, avec compétence étendue sur l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Indonésie, le Vietnam et Singapour. Quelques années plus tôt, il officiait à Washington, avec une mission qui couvrait également l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud. Entre 2010 et 2012, il était en poste en Afrique du Sud, accrédité auprès de dix autres pays de la région australe.

Sa carrière s’est aussi inscrite dans le sillage des Nations Unies à New York. Consul général du Sénégal de 2006 à 2010, il avait auparavant exercé comme ministre conseiller à la Mission permanente du Sénégal. Il était, par ailleurs, le Président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. De 1995 à 2001, il avait occupé les fonctions de conseiller diplomatique du président de la République et dirigé la Division Afrique du ministère des Affaires étrangères.

Maîtrisant le français et l’anglais, Cheikh Niang détient un solide bagage académique. Diplômé de l’École Nationale d'Administration et de Magistrature de Dakar, il a obtenu un DEA d’anglais à l’Université Cheikh Anta Diop. S’ajoutent à ce parcours une maîtrise en relations internationales et études stratégiques de l’Université de Lancaster, ainsi qu’un diplôme d’interprétariat de l’Université de Westminster, au Royaume-Uni.

Cheikh Niang a publié le 20 février 2025 le livre intitulé « Réflexions d'un diplomate africain sur les défis du continent-La quête des cimes ». Dans cet ouvrage l’auteur exhorte l’Afrique à briser les chaînes qui freinent son développement, à affirmer sa souveraineté et à prendre pleinement sa place dans un monde en mutation. invite aussi les Africains à réinventer leur destin, en alliant mémoire et ambition, sagesse et audace, pour bâtir un avenir à la hauteur de leur potentiel.