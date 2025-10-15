Vidéo

Auteur: Alioune Badara Mané

Décès de Dial Mbaye : Ses dernières confidences à Seneweb

Figure emblématique de la musique tradi-moderne, la diva Dial Mbaye a tiré sa révérence, hier mardi 14 octobre, après une longue maladie. Une grande perte pour le monde de la culture et la communauté tidiane, dont elle était la griote attirée de la famille sy.

Seneweb vous livre ses dernières confidences à travers l'émission "Fo Rer", dans laquelle elle est revenue sur sa relation avec les trois derniers chefs d'État sénégalais, ses origines et sa carrière, de Souguère à Dakar.