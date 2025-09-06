Vidéo

Auteur: Mor Mbaye CISSE

Gamou : Retour sur la visite du Directeur Général de la Police à Tivaouane

L'Inspecteur Général de Police Mame Seydou Ndour, Directeur Général de la Police nationale, s'était déplacé à Tivaouane le mercredi dernier dans le cadre des préparatifs du Gamou. Cette visite officielle avait pour objectif de passer les troupes en revue et de s'assurer de la mise en place effective du dispositif sécuritaire prévu pour cet événement religieux d'envergure.

Un dispositif de sécurité XXL déployé

À l'occasion de ce Gamou 2025, les autorités policières avait mis en place un dispositif de sécurité exceptionnel, témoignant de l'importance accordée à la protection des fidèles et pèlerins :

Moyens humains considérables :

- 3 323 agents déployés sur l'ensemble du terrain, constituant une force de sécurité impressionnante pour couvrir tous les aspects de l'événement.

Flotte vehiculaire importante :

- 187 véhicules de différentes catégories ont été mobilisés, comprenant des véhicules de transport de troupes pour assurer la mobilité des forces, des véhicules d'intervention pour les réponses rapides, ainsi que des engins blindés pour faire face aux situations d'urgence.

Technologies de pointe :

- Un système de surveillance renforcée par caméras a été installé pour assurer une couverture optimale et permettre un suivi en temps réel de la situation sur le terrain.

Services d'accompagnement :

- 2 postes médicaux avancés gratuits ont été mis à la disposition des populations, démontrant une approche globale de la sécurisation qui prend en compte les besoins sanitaires des participants.

Un engagement renouvelé des forces de sécurité

Cette visite du Directeur Général et le déploiement de ce dispositif d'exception illustrent la détermination de la Police nationale à garantir un déroulement paisible des grands événements religieux.

Retour sur la visite du DGPN avec cette vidéo réalisée par la Division Communication sous la direction du commissaire Mamadou Diouf :