Vidéo
"Me Bamba Cissé a tout le mérite, mais...": la réaction à chaud de Thierno Bocoum...
Auteur: seneweb News
il y a 2 jours
1301 Lectures
7 Commentaires
|
English
"Me Bamba Cissé a tout le mérite, mais...": la réaction à chaud de Thierno Bocoum...
Auteur: seneweb News
Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Commentaires (5)
Merci Thierno Bocoum
Les 85 morts par balles, les grands blessés déformés .. on en fait quoi ?
Feu Ndiaga Mbaye le grand chanteur disait que « ya wara wakh ya niou saf boumla takha wakh lo khamoul ».
* En 2019 le Ministre de l’intérieur était un allié de Macky et il avait déclaré publiquement que sa mission c’est la réélection de son candidat.
* En 2023 le Ministre de l’intérieur était un avocat, passé 1er ministre au dernier moment, quand Macky a voulu saborder son camp en mettant une personnalité neutre.
Donc si Thierno dit que le fait de mettre un ministre de l’intérieur de son camp est un recul, il doit préciser un recul par rapport à qui et à quand. Puisqu’il semble avoir hiberné durant les 12 ans de APR et même durant les 12 ans de PDS avec Maître Ousmane Ngom à l’intérieur pendant un moment.
Ce qui est cabrant c’est que les journalistes laissent des gens raconter des sornettes sans leur faire une mise au point. Les journalistes sont quand même parmi les gardiens de la mémoire collective, de notre histoire. Soit ils doivent se ressourcer, soient ils doivent avoir le courage de rétablir les faits devant des mensonges manifestés. Car les jeunes n’ont pas vécu certains événements et ce sont les journalistes qui doivent les informer du passé.
Le recule reside dans le fait de refaire les choses que faisait ses prédécesseurs après les avoir dénoncé pendant toute son opposition. Donc rupture c'est ne pas refaire ce que faisait Macky. Bonne réflexion 🙏🏿
Il raconte du n’importe quoi il naime pas le Sénégal il tergiverse il sait pas quoi dire tellement il critique à droite et à gauche
Ils deviennent finalement les cubes bouillons des médias, ceux qui assurent l'assaisonnement. En cela ils m'inspirent de plus en plus pitié, parce qu'ils ne maîtrisent plus leur calendrier politique, ne maîtrisant pas leur communication. Ils n'apparaissent que quand d'autres ont besoin d'eux. Ils sont des éléments du programme de ces derniers. Des carrières qui se détruisent en toute inconscience.
Les tordus sortent de leurs nids. Aïe ya ya. Un deuil chez Tata? 😭inconsolable une Mounass 7vT qui se croyait protégée... (😅🤣)
Participer à la Discussion