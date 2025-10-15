Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Friday 24 October, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Vidéo

Salif Gueye " Le président de la FSF a manqué de respect aux..."

Auteur: TFM

il y a 1 semaine 3591 Lectures 8 Commentaires | English
image

Salif Gueye " Le président de la FSF a manqué de respect aux..."

Salif Gueye " Le président de la FSF a manqué de respect aux..."

Auteur: TFM
Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

Commentaires (6)

  • image
    Calamité... il y a 1 semaine

    Ce abdoulaye fall est une vraie calamité, mais rien de surprenant vu les rumeurs persistantes de corruption plus que active lors de son élection.

  • image
    Dame Mbodjt il y a 1 semaine

    Vous comprenez rien. Dame Mbodji demande qu'on lui paie 35 millions et vous voulez que l'entrée soit gratuite

  • image
    GR il y a 1 semaine

    Débat inutile.Foot,lutte,jeu.danse.paresse.
    La priorité est ailleurs.

  • image
    Bayegalaye il y a 1 semaine

    il faut d'abord avoir 1000F pour penser aller au match, DAFA DEUGUEUR actuellement DEUKEBI, il fallait rendre ce dernier match des Diambars, GRATUIT, et laisser les supporter se débrouiller pour aller à Diamniadio, et là encore y aura des désistements, car il faut encore 1000f voir 1500f pour y aller.
    bref....................., avec un C.................comme Dame Mbodji, le gratuit c'est fini 😌

  • image
    MANE il y a 1 semaine

    SALIF a tout à fait raison , c'est un manque total de respect et un mépris envers les modestes sénégalais .
    M DIAO ,c'est au président de la FSF qui doit s'excuser et pas SALIF , qui n'a point débordé

  • image
    Dou Navetane il y a 1 semaine

    Le niveau de l'équipe nationale exige des prix de billets au moins à 10000frs. Un match de coupe du monde n'est pas un match de navetane

  • image
    Kamou il y a 1 semaine

    C'est qui Salif Gueye ? On ne l'a pas presenté dans la video... Je n'ai ecoute que le debut cependant.

  • image
    PANAFRICAIN il y a 1 semaine

    Pourquoi la gratuité alors le stade est endetté . 1000 c'est le ticket pour un match navétane

Participer à la Discussion

💼
🔥 OFFRE D'EMPLOI

Électrotechnicien - Société Avicole

📍 Dakar, Sénégal
⏰ Temps plein
Voir l'offre complète →

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Victoria Club : Mauvaise Nouvelle Pour Viviane Chidid
    Justice il y a 17 heures
  2. Post image
    2
    Affaire De La Dette Cachée : La Défense De Macky Sall Bute Sur Des Refus D'hôtels
    Justice il y a 15 heures
  3. Post image
    3
    Dette Du Sénégal : L’immense Fardeau De 25 368 Milliards De Francs Cfa
    Economie il y a 10 heures
  4. Post image
    4
    France : «madiambal Diagne S’est Livré à La Police Après Avoir Fini De…»
    Justice il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Sénégal : Le Fmi Revient Pour Un Nouveau Programme
    Economie il y a 16 heures
  6. Post image
    6
    Drame Familial à Ouest-foire : Il Tue Son Petit Frère Qui Avait Expulsé Sa Copine
    Societe il y a 9 heures
  7. Post image
    7
    Actes Contre Nature à Keur Massar : la Presse Et La Police Au Banc Des Accusés
    Chronique il y a 13 heures
  8. Post image
    8
    Ghana : Les Jeunes Footballeurs Momo Et Bamba échappent à Leurs Ravisseurs Et Sont En Route Pour Dakar
    Societe il y a 9 heures
  9. Post image
    9
    Me Pierre-olivier Sur (avocat De Macky) : «le Vrai Problème, C’est Celui Des Rapports Cachés...»
    Politique il y a 6 heures
  10. Post image
    10
    Br De Faidherbe : Le Chroniqueur Sa Wolof Convoqué
    Justice il y a 15 heures

Articles Tendances