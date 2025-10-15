Vidéo
Salif Gueye " Le président de la FSF a manqué de respect aux..."
Auteur: TFM
il y a 1 semaine
3591 Lectures
8 Commentaires
Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025
Ce abdoulaye fall est une vraie calamité, mais rien de surprenant vu les rumeurs persistantes de corruption plus que active lors de son élection.
Vous comprenez rien. Dame Mbodji demande qu'on lui paie 35 millions et vous voulez que l'entrée soit gratuite
Débat inutile.Foot,lutte,jeu.danse.paresse.
La priorité est ailleurs.
il faut d'abord avoir 1000F pour penser aller au match, DAFA DEUGUEUR actuellement DEUKEBI, il fallait rendre ce dernier match des Diambars, GRATUIT, et laisser les supporter se débrouiller pour aller à Diamniadio, et là encore y aura des désistements, car il faut encore 1000f voir 1500f pour y aller.
bref....................., avec un C.................comme Dame Mbodji, le gratuit c'est fini 😌
SALIF a tout à fait raison , c'est un manque total de respect et un mépris envers les modestes sénégalais .
M DIAO ,c'est au président de la FSF qui doit s'excuser et pas SALIF , qui n'a point débordé
Le niveau de l'équipe nationale exige des prix de billets au moins à 10000frs. Un match de coupe du monde n'est pas un match de navetane
C'est qui Salif Gueye ? On ne l'a pas presenté dans la video... Je n'ai ecoute que le debut cependant.
Pourquoi la gratuité alors le stade est endetté . 1000 c'est le ticket pour un match navétane
