Scandale des 27 millions à la Mairie de Ziguinchor : Djibril Sonko se dédouane et pointe les activistes

Auteur: Max Euclide KANFANY

il y a 3 jours 1638 Lectures 10 Commentaires | English
Le maire de Ziguinchor, Djibril Sonko, a rompu le silence dans une interview exclusive accordée à Kéwoulo TV, se défendant vigoureusement des accusations liées au scandale financier présumé de 27 à 33 millions de FCFA à la mairie, qu’il a héritée après la démission d’Ousmane Sonko, actuel Premier ministre. L’édile rejette toute responsabilité et accuse les activistes, notamment Amadou Tom Mbodj, d’avoir amplifié l’affaire sans fondement.

Selon Djibril Sonko, l’alerte sur ce détournement lui a été transmise par un percepteur, nommé peu après son arrivée en 2024, qui a relevé un écart financier dans le bilan de fin d’année. « Cette affaire concerne un agent de la mairie affecté à la perception, pas la gestion des finances de la mairie », a-t-il affirmé, soulignant que le problème remonte à des irrégularités antérieures. 

Il assure avoir agi promptement en suspendant l’agent incriminé par décret et en exigeant le remboursement de la somme, conformément aux procédures légales, contredisant les allégations selon lesquelles il aurait cherché à étouffer l’affaire.Le maire s’en prend directement à Amadou Tom Mbodj, à l’origine de la révélation publique, qu’il accuse d’avoir précipité les choses sans saisir les tenants et aboutissants. « Il s’est empressé de tout déballer sur la place publique », a-t-il critiqué, estimant que la responsabilité revenait au percepteur, seul garant des recettes, et non à lui ou à la mairie.

 Pour Sonko, les activistes et les réseaux sociaux ont déformé la situation, transformant une gestion interne en scandale médiatique.Cette prise de position relance le débat sur la transparence dans les collectivités locales, alors que l’enquête progresse. Si Sonko se présente comme irréprochable, les accusations persistantes et les investigations en cours pourraient encore révéler des failles, laissant planer un doute sur la gestion municipale héritée de l’ère précédente.

Auteur: Max Euclide KANFANY
Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Commentaires (9)

  • image
    Verité il y a 3 jours

    Un sonko qui remplace un sonko thieye ici il ny a pas de neddoko bandium

  • image
    Lanceur d'alerte il y a 3 jours

    Toi ton probleme est que d'abord il est trés indicipliné tres mechant en plus khamoul dara bilahi il est un veritable nullard

  • image
    Diols il y a 3 jours

    Les diolas sont ils cousin avec les gnaks il ya une resemblance 🤣

  • image
    Idiot il y a 3 jours

    Djankanding que tu es ibama béo Fdp

  • image
    Guy marius sagna il y a 3 jours

    non franchement ce pays est foutu. Comment une grande ville comme Ziguinchor, avec tout ce qu'elle regorge comme cadres, intellectuels et hommes de de grandes valeurs, a pu se retrouver entre les mains de ce bougre. Mais bon puisque tout le pays a su suivre un vendeur de vent, qui n'a aucun parcours sinon la délation, le mensonge et le dénigrement, ceci explique cela.

  • image
    Mamadou il y a 3 jours

    Quand on a le cul un peu sale on évite de prendre son caleçon en photo.

  • image
    ZIIGUINNCHOROIS il y a 3 jours

    C'EST LE JOURNALISTE QUI SIGNÉ CET ARTICLE QUII VEUT SE FOUTRE DEE LA GUEULE DE NOOS. POPULATIONS. IL EST EN COMPLICITÉ AVEC LE MAIRE DJIBRIL SONKO

  • image
    Sénégal il y a 3 jours

    Ce maire Djibril SONKO est vomi par tout le monde à ZIGUINCHOR

  • image
    PASTEF ZIGUINCHOR il y a 3 jours

    C'est Ousmane SONKO quii a foutu le. Bordel à la mairie de Ziguinchor

  • image
    alerte il y a 2 jours

    il est temps que sonko lance des enquêteurs un peu partout car certains DG commencent a dévier ou suivre la pratique du régime sortant ici a Dakar

Participer à la Discussion

