Auteur: Cheikh CAMARA et Abdoulaye SEYE (Correspondants à Thiès)

S’endetter pour survivre : C'est ça la réalité économique du Sénégal et des Sénégalais (Serigne Khadim Gaydel Lô)

La cérémonie officielle du Gamou annuel de Touba-Bakhdad a servi de tribune à Serigne Khadim Gaydel Lô. Ce dernier a mis un accent particulier sur les difficultés économiques auxquelles l’État du Sénégal et les citoyens font, à présent, face, simplement pour maintenir un niveau de vie décent.

Le guide religieux trouve nécessaire l’endettement auquel l’État comme le peuple se doivent de recourir pour subvenir à leurs besoins. Une spirale qu’il qualifie d’infernale et dont la sortie, selon lui, ne pourra advenir qu’avec une intervention divine.

Le guide religieux demande de prier pour un hivernage généreux en récoltes, rappelant l’importance capitale que constituent l’agriculture et l’élevage dans le développement du pays. Il pense que le secteur de l’élevage reste largement négligé et souffre des conséquences des hivernages insuffisants, entraînant une hausse du coût de l’entretien du cheptel et, par ricochet, un impact direct sur l’approvisionnement des familles.

Serigne Khadim Lô alerte sur l’insécurité grandissante au Sénégal

Dans son message, Serigne Khadim Lô a insisté sur la montée de l’insécurité dans nos villes, dénonçant l’existence de bandes armées qui dépouillent les populations de leurs biens, parfois au prix de leur vie ou de leur intégrité physique. Le marabout rappelle que le Sénégal a récemment connu une série d’attaques directes et ciblées, menées jusque dans les maisons et chambres des citoyens par des groupes armés.

Pour le guide religieux, de tels événements sont inadmissibles et incompréhensibles dans un pays comme le nôtre.

Aujourd’hui, souligne-t-il, nul n’est véritablement à l’abri de ces malfaiteurs, et la peur s’installe progressivement dans la société. Des agressions de plus en plus fréquentes sont commises par des individus encagoulés, organisés et bien renseignés, qui s’attaquent à des personnes honorables dont l’État avait pourtant garanti la sécurité.

Face à cette situation alarmante, Serigne Khadim Lô a lancé un appel solennel au ministre de l’Intérieur, l’invitant à prendre toutes les dispositions nécessaires pour y remédier.

Serigne Khadim Lô dénonce la situation à Gaza et interpelle le monde musulman

À l’instar de tout guide religieux éclairé et soucieux de défendre l’islam et les musulmans, Serigne Khadim Lô s’est indigné face aux « drames qui se déroulent à Gaza » et au « silence des dirigeants du monde musulman devant cette injustice perpétrée avec la complicité de certaines grandes puissances. Une fois encore, il a rappellé que le monde musulman ne dispose ni d’avocats ni de véritables défenseurs dans les hautes instances internationales, que ce soit au sein des ligues ou des grandes organisations mondiales.

Revenant sur la situation géopolitique du Moyen-Orient, le guide religieux a mis en garde contre les risques graves que court le monde si ces conflits ne trouvent pas d’issue pacifique. Selon lui, cette région constitue un centre stratégique d’une intensité particulière mais aussi d’une extrême fragilité, marqué depuis toujours par des guerres et des discordes entre les peuples. Il a ainsi exhorté les nations musulmanes à faire preuve de solidarité, conformément aux enseignements de l’islam, afin de sortir leurs frères de l’impasse et de l’humiliation quotidienne.