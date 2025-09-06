S’endetter pour survivre : C'est ça la réalité économique du Sénégal et des Sénégalais (Serigne Khadim Gaydel Lô)
La cérémonie officielle du Gamou annuel de Touba-Bakhdad a servi de tribune à Serigne Khadim Gaydel Lô. Ce dernier a mis un accent particulier sur les difficultés économiques auxquelles l’État du Sénégal et les citoyens font, à présent, face, simplement pour maintenir un niveau de vie décent.
Le guide religieux trouve nécessaire l’endettement auquel l’État comme le peuple se doivent de recourir pour subvenir à leurs besoins. Une spirale qu’il qualifie d’infernale et dont la sortie, selon lui, ne pourra advenir qu’avec une intervention divine.
Le guide religieux demande de prier pour un hivernage généreux en récoltes, rappelant l’importance capitale que constituent l’agriculture et l’élevage dans le développement du pays. Il pense que le secteur de l’élevage reste largement négligé et souffre des conséquences des hivernages insuffisants, entraînant une hausse du coût de l’entretien du cheptel et, par ricochet, un impact direct sur l’approvisionnement des familles.
Serigne Khadim Lô alerte sur l’insécurité grandissante au Sénégal
Dans son message, Serigne Khadim Lô a insisté sur la montée de l’insécurité dans nos villes, dénonçant l’existence de bandes armées qui dépouillent les populations de leurs biens, parfois au prix de leur vie ou de leur intégrité physique. Le marabout rappelle que le Sénégal a récemment connu une série d’attaques directes et ciblées, menées jusque dans les maisons et chambres des citoyens par des groupes armés.
Pour le guide religieux, de tels événements sont inadmissibles et incompréhensibles dans un pays comme le nôtre.
Aujourd’hui, souligne-t-il, nul n’est véritablement à l’abri de ces malfaiteurs, et la peur s’installe progressivement dans la société. Des agressions de plus en plus fréquentes sont commises par des individus encagoulés, organisés et bien renseignés, qui s’attaquent à des personnes honorables dont l’État avait pourtant garanti la sécurité.
Face à cette situation alarmante, Serigne Khadim Lô a lancé un appel solennel au ministre de l’Intérieur, l’invitant à prendre toutes les dispositions nécessaires pour y remédier.
Serigne Khadim Lô dénonce la situation à Gaza et interpelle le monde musulman
À l’instar de tout guide religieux éclairé et soucieux de défendre l’islam et les musulmans, Serigne Khadim Lô s’est indigné face aux « drames qui se déroulent à Gaza » et au « silence des dirigeants du monde musulman devant cette injustice perpétrée avec la complicité de certaines grandes puissances. Une fois encore, il a rappellé que le monde musulman ne dispose ni d’avocats ni de véritables défenseurs dans les hautes instances internationales, que ce soit au sein des ligues ou des grandes organisations mondiales.
Revenant sur la situation géopolitique du Moyen-Orient, le guide religieux a mis en garde contre les risques graves que court le monde si ces conflits ne trouvent pas d’issue pacifique. Selon lui, cette région constitue un centre stratégique d’une intensité particulière mais aussi d’une extrême fragilité, marqué depuis toujours par des guerres et des discordes entre les peuples. Il a ainsi exhorté les nations musulmanes à faire preuve de solidarité, conformément aux enseignements de l’islam, afin de sortir leurs frères de l’impasse et de l’humiliation quotidienne.
Commentaires (27)
Un message lucide. On entend jamais le ministère de l intérieur sur l insécurité quotidienne que vivent les Sénégalais. Il préfère se rendre dans les gamous et magals pour promettre la sécurité aux guides religieux. Les Forces de polices ou gendarmerie semblent absentes face à ces agressions courantes.
LUI MEME NE CULTIVE RIEN , PASSE TOUT SON TEMPS CHEZ LES FEMMES ET ARNAGUE LES AUTORITES , IL A TUÉ SON TALIBE PAPE MBAYE QUI L AVAIT SURPRIS AVEC LA FEMME DE SON AUTRE TALIBE COUMBA KOTE ; ESPÈCE D ASSASSIN ET DE COUREUR DE JUPON ; MENTEUR ATITRÉ , VÉNÉRÉ SERIGNE SALIOU NE T À RIEN RECOMMANDÉ , TU MENS ROYALEMENT .
t'as raison mon frére et par dessus tout ça correspond à l'affaire madianatou salam ou deyx thiantacones sont morts. don on embarque le cheikh et lui on le laisse chez lui. thieuy senegal doundou fi metina .le chaikh est mort car torturé lui il est là pour fair ela fete.
Certe je ne suis pas un de ces disciples mais arrêter vos commérages si Serigne Khadim n'été pas quelqu'un de bien pourquoi notre chère et tendre khalife Al Mountakha l'admire tant soyez humain et essayer de le porter dans vos cœurs il est un homme de foi nous nous l'admirons tant et il ne fait que dénoncer l'injustice qui prône merci à vous nous sommes fière de partager le mouridisme avec vous et vos disciples n'aurons jamais la tête basse
page 28....qui suis je :.je profite de pauvreté d'une gamine miséreuse puis la traite de guenon !! ......................... le maitres des moutons décérébrés et primitifs 221.....
LE PROBLEME DE SECURITE AU SENEGAL EST CONNUS DE TOUS. MERCI POUR L4AVOIR DIT HAUT ET FORT
UN VRAI MESSAGE QUI VIENS A SON HEURE
Merci beaucoup Borom Ndam pour cette approche éducative qui nous renvoie aux enseignants du Prophète Moukhamed Salla lahou aleyhi wa salam perpétué par Cheikh Akhmadou Bamba Khadim rassoul, sur le " mougne" ( sabrou) et aussi comment être utile à sa patrie.
Djieureudjieuf Borom Ndam
IL FAUT AVOIR DU CRAN POUR PARLER DE GAZA. ACTUELLEMENT. Merci à toi pour ce bon rappel. Tu es un vrai guerrier et missionnaire de l'islam
Un guide religieux un homme saint un bâtisseur personne aucun être ne connaît rien de mal sur vous vous ne lavez jamais connu et vous ne l'a jamais recommandé donc vous qui racontez du n’importe quoi vous êtes que des sauvages des vauriens mais sachez vous bien que nous sommes très fier de cette Personne Prophétique qui nous guide sur le Bon chemin
La déclaration de Serigne Khadim Gaydel Lô ne se limite pas à une simple critique ; elle résonne comme un cri d’alarme et un appel à la prise de conscience collective. Elle nous interpelle sur l’urgence d’un modèle économique plus inclusif, capable d’offrir des opportunités réelles et durables aux populations.
Un marabout multidirectionnelles. Il est temps qu'on ouvre les oreilles pour l'écouter. Cet homme est l'héritier attiré de Borom Touba Khadim Rassoul. Il est la solution ✍️
Il est le guide dont on n'a tant rêver l'homme de foi en plus humble le serviteur de la jeunesse et à chaque fois c'est lui seul qui prend son propre initiative et dénonce les mœurs de la société nous n'avons pas de mots assez grandiose pour vous dire juste merci
Arrêté de dire du n'importe quoi avant de dire quelque chose sur quelqu'un faut le connaître Serigne Khadim n'as jamais fait de tort à personne
L'héritier attiré de Serigne Touba le noble de ndame le sauveur de la jeunesse Celui qui a aider tant de jeune a se repentir et suivre le bon chemin a travers les écrits de Serigne Touba vous avez prouver et nous sommes reconnaissantes envers vous
Un vrai guerrier
Serigne Khadim Lô Gaydel met en lumière une réalité économique cruelle que beaucoup de Sénégalais connaissent trop bien. Le recours au "sendetter" pour survivre est un indicateur alarmant de la précarité financière dans laquelle vivent de nombreuses personnes. Il est important de reconnaître que ces difficultés économiques ont des implications profondes sur la vie quotidienne, la dignité et l'avenir des individus. Il faut vraiment se mettre sur le terrain pour trouver des solutions 🤔 ✍️
La Sécurité : Première Mission Régalienne de l’État
La sécurité demeure la pierre angulaire de tout développement économique et social. Sans elle, aucun bien-être n’est durablement garanti. La psychose générée par l’insécurité freine non seulement la vie quotidienne des citoyens, mais également l’élan des investisseurs nationaux et étrangers. Un État qui prend à bras-le-corps la question sécuritaire, de l’amont à l’aval, crée un climat de confiance propice à la croissance, à la stabilité et à l’attractivité du territoire.
Merci de votre franchise
Vous êtes un vrai missionnaire
L’Agriculture et l’Élevage : Des Piliers à Repenser
Dans une économie où l’autosuffisance alimentaire et l’agro-industrie sont stratégiques, il devient impératif de repenser l’encadrement des secteurs agricoles et surtout de l’élevage.
La formation des jeunes et des femmes doit être placée au cœur des politiques publiques, avec des programmes adaptés aux réalités locales.
L’accès aux financements et aux crédits subventionnés constitue une mesure d’accompagnement essentielle pour stimuler la production, la transformation et la mise en marché.
L’innovation et la modernisation des pratiques agricoles et pastorales doivent s’appuyer sur la recherche et le transfert de technologie.
Ainsi, au-delà du soutien financier, c’est un véritable écosystème de formation, de suivi et de valorisation qui doit être mis en place pour que ces secteurs deviennent des leviers durables de croissance inclusive. serigne bi borom guis guis bou rafet la machalla
Je suis un civil, plutôt insatisfait, mais je témoigne que nos forces de sécurité font de leur mieux, elles sont même très efficientes en faisant un rapport moyens/résultats. Même dans les pays les plus développés, il y a tous les jours des braquages, meurtres, disparitions, otages, suicides, folies meurtrières, attentats, bavures, accidents, etc. Pourtant ils ont beaucoup plus d’effectifs et de moyens que nous. Si vous allez en Europe pour la première fois, vous êtes d’abord frappé par les sons de sirènes et les gyrophares, nuit et jour mais cela est loin de garantir la sécurité totale. Donc il faut arrêter les critiques et apporter des propositions. Ce qui nous fait le plus défaut c’est la sécurité de proximité. Par exemple, pourquoi les hommes dans les casernes ne feraient-ils pas leur jogging ou leur cyclisme en groupe la nuit, à travers les artères de la ville ? Avec un système tournant qui permet à ceux qui sont sortis la veille de pouvoir se reposer les jours suivants ? Ce serait très dissuasif et en cas de soupçon ou de problème, ces hommes pourraient plus rapidement et plus efficacement saisir les forces d’intervention. Nous dépensons beaucoup d’argent pour acheter de grosses 4x4, très chers à l’acquisition, coûteux à l’entretien et voraces carburant. Pourquoi ces longs cortèges qui défilent quotidiennement, avec des motards qui barrent la circulation ? Le covoiturage est considéré comme rabaissant, souvent dans chaque bolide il n’y a que 2 personnes (chauffeur et « patron ») une pollution indescriptible dans un pays pauvre, qui aspire à combattre les changements climatiques, à économiser l’énergie. Pourtant, les grandes sociétés privées de service public (eau, électricité, téléphone) se déploient sans bruit ni motards lors des grands événements, alors que sans ces services ce serait la catastrophe sur tous les plans. Mais s’il s’agit d’administration, de personnes en tenues, de politiciens, bonjour les cortèges, sirènes, motards, on plastronne, presque agressif contre les pauvres civils usagers de la route qu’on dégage sans ménagement, même s’ils ne gênent aucunement. Une administration coloniale, qui méprise ses administrés comme des sujets, c’est l’un de nos héritages à revoir en profondeur. Dans les années 90, mon tuteur était colonel dans l’armée, il avait une R12 de service. Malheureusement on a pris un autre virage gabegique depuis l’arrivée des libéraux. On ne trouve ces grosses caisses que dans l’administration et les sociétés publiques ou nationales, comme si celui qui achète recevait une commission proportionnelle au prix d’achat. On affecte des 4x4 à des gens juste pour aller au bureau et rentrer à la maison. Allez dans les banques, les assurances, les sociétés privées, et même dans les pays développés, vous ne verrez jamais des DG avec des V8, des directeurs ou chefs de services avec des Prados. Par exemple avec une V8 on peut avoir 4 berlines ou même des SUV confortables et à faible consommation. Comparez le cortège de notre PR dernièrement en France, par rapport au sien au Sénégal. Pourtant on est pauvre et endetté! Il faut revoir l’allocation des ressources, elles doivent servir en priorité aux services de base et non aux gros bâtiments, au mobilier et moquettes de luxe, aux véhicules encombrants et dispendieux, aux séminaires fréquents et coûteux alors qu’on peut se réunir en visioconférences ou dans les bureaux. Vraiment on est mal barré !
Borom Ndame : L’Exemplarité au Service de la Nation
Dans ce contexte, l’exemple de Borom Ndame mérite une attention particulière. Par son engagement constant, sa détermination et son patriotisme, il illustre ce que doit être le citoyen modèle. Son action, reconnue et saluée par Serigne Mountakha Mbacké, incarne la constance et la pertinence dans le service rendu à la communauté et à la Nation.
Borom Ndame ne se limite pas à des discours ; il incarne la continuité dans l’action et la fidélité à l’œuvre de Serigne Touba, plaçant l’intérêt collectif au-dessus des considérations individuelles. Cette exemplarité est un repère pour une société qui aspire à conjuguer spiritualité, développement économique et justice sociale.
SERIGNE KHADIM LÔ GAYDEL BOROM BAKHDAD un homme saint et pieux connu pour son dévouement au service de BOROM TOUBA . Il enseigne les recommandations de CHEIKH AHMADOU BAMBA contribuant au développement du mouridisme tout en montrant ce qu'est le comportement d'un mouride sadikhe à travers ses actes mais aussi son travail pieux dans le sentier SERIGNE TOUBA. tous les en commençant par CHEIKH ABDOUL AHAD jusqu'à CHEIKH MOUNTAKHA que DIEU accorde ce dernier une santé de fer et une longévité lui ont témoigné leurs connaissances .
SERIGNE KHADIM GAYDEL LÔ BROME NDAM Un vrai HOMME de DIEU un éducateur hors pair L'HOMME infatigable le serviteur dévoué de la jeunesse et un ami de DIEU
Les propos de SERIGNE KHADIM GAYDEL LÔ BROME NDAM sur l'endettement l'hivernage et l'agriculture sont d'une grande pertinence dans un contexte où notre pays cherche des solutions durables pour son développement il rappelle que l'autonomie économique passe avant tout par la valorisation de nos ressources de notre terre et de notre travail l'agriculture reste le socle de l'autosuffisance et éviter le piège de l'endettement est une voie vers la dignité et la souveraineté
GAYDEL BROME NDAM LÔ attire notre attention sur les inondations un problème majeur qui touche chaque hivernage des milliers de Familles
Ses propos montrent qu'avec une bonne politique agricole une meilleure gestion des eaux et une solidarité nationale ce fléau peut-être
tansformé en opportunité pour irriguer produire et protéger nos populations
Au delà de ses réflexions économiques et sociales GAYDEL BROME NDAM est un homme MULTIDIMENSIONNEL un guide spirituel un éducateur un conseiller et un bâtisseur de conscience "Seutou CHEIKHOUL KHADIM" il oriente la jeunesse vers L'ISLAM AUTHENTIQUE et la SUNNA DU PROPHÈTE (PSL) tout en rappelant l'importance de l'effort du travail et de la responsabilité
Son message est un rappel à la jeunesse et à toute la la société travailler croire en nos potentialités et bâtir un Sénégal prospère et spirituellement solide
IL EST TEMPS QU'ON L'ÉCOUTE ET LES AUTORITÉS DE LA RÉPUBLIQUE DOIVENT SUIVRE SES PROPOS
ALHAMDOULILAH BANIOU LA AMEI LÔ NDAM SIRÉ DEFAR NGAA NIOU (DEFAR NGA MAGUE AK NDAW) SERIGNE MOUNTAKHA MBACKÈ SEEDDELL NALAKO NANGOUL NALAKO
YALNA NGA FI YAGUE BIDJAHI NABIL MOUSTAPHA BARKEP XASSIDA SERIGNE SALOU MBACKÈ CONTANE NA SI YAW LÔ NDAM YAGAL TEI WEERR NIOUNE YAW LANIOU AM YAW LAGNI SAGO YAYY SUNU LEEPP MATEUH NGA NIOU WEUYDIOUR DEGUE PAPA 🤍 YAGAL TEI WEERR INCH'ALLAH EULEUK YAWMA'L KHIYAM BO DADJÉ AK SERIGNE TOUBA DINA CONTANE SI YAW DIEREUDJEUFATY LÔ❤️
La securité est un facteur clé à l'épanouissement de la population.De nos jours personnes n'est à l'abri d'une agression.Merci Serigne khadim d'avoir plaider pour cette cause qui est entrain de plonger dans le chaos.
L’insécurité est aujourd’hui une réalité alarmante qui fragilise nos quartiers, menace la jeunesse et installe la peur là où devrait régner la paix. Vols, agressions, perte des valeurs… tout cela témoigne d’un déséquilibre social et moral qu’il est urgent de corriger.
En ce jour béni du Gamou, où nous commémorons la naissance du Prophète Muhammad ﷺ, il est de notre devoir de réfléchir aux paroles de Serigne Khadim Lo Gaydel, héritier d’une tradition de lumière et de guidance. Il rappelait que : « Ku dundu ci kaw njub ak xam-xam, du am ragal ci boppam, ndax Yàlla moo koy sàmm. »
👉 Celui qui vit dans la droiture et la connaissance n’a rien à craindre pour lui-même, car c’est Allah qui le protège.
Ces paroles nous enseignent que la lutte contre l’insécurité ne se limite pas aux mesures policières : elle doit aussi s’enraciner dans l’éducation, la spiritualité et la solidarité. Serigne Khadim Lo Gaydel nous appelait à élever nos enfants dans la foi, à protéger les valeurs morales, et à cultiver la paix intérieure qui se répercute sur la société.
Le Gamou est donc un rappel :
• que la meilleure arme contre l’insécurité, c’est la lumière du Prophète ﷺ et de ses héritiers spirituels,
• que chaque croyant doit être un gardien de la paix, dans sa maison, sa rue, sa communauté,
• et que la véritable sécurité commence par la réforme des cœurs avant celle des lois.
Ainsi, marcher sur les traces de Serigne Khadim Lo Gaydel, c’est s’engager à bâtir une société où la justice, l’entraide et la foi triomphent de la peur et du désordre.
L’insécurité qui gagne du terrain dans notre société est un défi majeur qui appelle à la vigilance et à l’action. Comme le rappelait Serigne Khadim Lo, « ku bëgg jaar jaar, dañuy topp seeni tànk » — celui qui veut marcher droit doit protéger ses pas. Autrement dit, il ne suffit pas de constater les problèmes, il faut mettre en place des mesures concrètes pour préserver la paix et la stabilité.
Prendre des mesures contre l’insécurité, c’est renforcer l’éducation des jeunes, soutenir les familles vulnérables, veiller à la justice sociale, mais aussi encourager la solidarité et la spiritualité qui fortifient les cœurs contre la violence.
Serigne Khadim Lo nous enseigne que la sécurité ne vient pas seulement des forces de l’ordre, mais aussi de la responsabilité de chacun dans son quartier, dans sa famille et dans sa propre vie. Car un peuple uni, guidé par les valeurs religieuses et morales, est un peuple qui résiste aux tentations de la violence et du désordre.
L’insécurité grandit, les rues tremblent la nuit,
Les cœurs cherchent la paix, mais la peur les poursuit.
Vols, agressions, regards perdus,
La jeunesse s’éteint quand les valeurs ne sont plus.
Mais en ce Gamou béni, une lumière descend,
Le Prophète ﷺ renaît dans nos chants.
Serigne Khadim Lo Gaydel nous dit :
« Ku am njub ak Yàlla, du ragal kenn ci biir dëkk yi. »
👉 La droiture est ton arme, la foi est ton abri.
Il rappelle que la vraie sécurité,
Ne vient pas seulement des murs et des fusils,
Mais de la justice partagée,
De l’éducation qui éclaire les esprits.
Ensemble, debout, refusons la peur,
Semons la paix, l’amour, la ferveur.
Gamou, c’est la naissance du guide éternel,
Muhammad ﷺ, messager universel.
Alors marchons dans la voie des saints,
Comme Serigne Khadim Lo, gardien des humains.
Car quand les cœurs sont solides, la cité respire,
Et même l’insécurité finit par s’endormir.
Merci pour ce discours très instructif et constructif pour un sénégal de sécurité.
Tout le monde sais que le développement ne peut se faire sans une paix et la stabilité intérieure
Et dernièrement on a noté une recrudescence d’agressions et de vol
Des bandes de malfrat lourdement armé qui frappent résidence, hôtels, commerces de tout genres, domiciles de particuliers allant jusqu’à même commettre des viols collectifs
La terreur est très grande
Chacun aussi voit la ceinture de feu qui est encercle le Senegal
Donc ce discours viens à son heure
La sécurité intérieure est un levier à renforcer pour un développement durable
MERCI SERIGNE KHADIM LO GAYDEL POUR CETTE ALERTE DE TAILLE🙏🙏🙏🙏
