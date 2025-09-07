Vidéo
"Sonko a eu ce qu'il voulait": l'analyse pointue de la journaliste Binta Diallo...
Auteur: seneweb TV
il y a 2 jours
Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Commentaires (18)
Analyse " Pointue"... Sacrée presse corporatiste facile.
Ki dafa sokhor. Khol laye wakhé, dou xam xam
Bilaye, analyse pointue venant d'une farfelue qui croit que les concerts de casserole causent des accidents de la route.
Si tu ne perçois plus ton salaire a la TFM , cela n'est pas la faute de ousmane Sonko, plutot a Macky Sall , ll faut aller le voir au Maroc
Pourtant ce que dit cette dame est pertinent
obtenir ce qu'on voulu ne signifie guère être vainqueur. C'est à l'aune du renouvellement que la vérité se fera ou se dira.
Quand on a toutes les cartes en main on ne peut plus accuser qui que se soit de quoi que ce soit
Ce casting ressemble à une pièce mal jouée : Sonkon place ses affidés à la Justice et à l’Intérieur pour assouvir ses penchants autoritaires. Mais la politique n’est pas un théâtre d’ombres : tôt ou tard, la vérité rattrape toujours l’apprenti dictateur.
Je savais que serez déçus quand sonko a un succès.Nous prions très fort que vous aillez chaque jour des déceptions plus grandes.
En tout cas moi en tant que commerçant mes affaires marchent a merveille depuis 6 a 7 mois.Je n'ai jamais voté pastef pour que ça soit clair.
Des Sénégalais qui ne mangent pas a leurs faim existe depuis Senghor et partout dans le monde il ya des très riches et des très pauvres ma chère.
Di ngeine gawa déé dhh, sonko yalla moko beugueul bopam yeine ngeine beug ko bagn. Seitane leine rkk boleine changer woul ba ba ngeine di déé si nakar ngeine nara dounede
Des critiques qui ressemblent à des chauds cœurs
« Sonko a eu ce qu’il voulait » voilà une phrase qui résume à elle seule le glissement de certains journalistes vers le commentaire creux plutôt que l’analyse rigoureuse. Ce n’est plus du journalisme, c’est du bavardage médiatique. On critique, on commente, on alimente les tensions, mais on ne propose rien. Où sont les enquêtes fouillées, les preuves tangibles, les faits vérifiés ? Trop difficile, sans doute. Plus facile de jouer les analystes de salon.
Binta Diallo, qui hier encore insinuait une fracture entre le Président et son Premier ministre sans jamais étayer ses propos, revient aujourd’hui pour affirmer que Sonko est le grand gagnant. Sur quelle base ? Quelle méthodologie ? Quelle source ? Rien. Juste des impressions, des suppositions, des phrases choc pour faire le buzz2.
Et pourtant, la réalité est simple : si vous n’avez rien à vous reprocher, la justice ne vous convoque pas. Vous vivez votre vie, vous travaillez, vous contribuez à la société. Mais si vous criez, si vous vous agitez, c’est peut-être que vous avez peur. Peur que la vérité éclate. Peur que les masques tombent.
Quant à ceux qui refusent d’entendre le mot RÉVOLUTION, il faudra vous y habituer. Ce mot ne disparaîtra pas. Il incarne l’espoir, le changement, la volonté de bâtir un pays plus juste, plus équitable. Jusqu’en 2050 et au-delà, tant qu’il y aura des citoyens debout, conscients et engagés, ce mot résonnera. Et tout sera mis en œuvre pour que le Sénégal se développe, In Sha Allah.
Elle n'a rien compris, elle a des problèmes de difficultés, dîna moungne 50 ans,je lui souhaite longue vie,mais à ce rythme kholambi day dague en plein sommeil et en pleine nuit, c'est ce que risque farba ngom
dans tous les cas le peuple est là, debout. Quels que soient les personnages nommées, ils seront obligés d’être au service du peuple mais pas au service d'un homme. Le peuple réclamera toujours sa démocratie, sa liberté et une justice équitable. Faire le contraire c'est s'attirer des foudres
Si un premier ministre ne peut pas impulser la dynamique du choix de ses hommes, comment espérer avoir des résultats probants?
C'est bien correct que Le PM ait la latitude de choisir ses hommes, afin d'avoir des chances de parvenir à ses objectifs.
Faut arrêter de vouloir confronter le PR et le PM, voyons tous ensemble comment les faire grandir pour le bien des populations, et non de ceux qui nous ont spolié depuis la nuit des temps.
Belle analyse bineta,
Les premières et seules choses que Sonko voulait et qu'il a eues c'est la chute de votre tyran de financier, Firaouna Sall, et la fin de vos financements occultes.
Depuis lors, tous les loups sont sortis du bois. Et c'est pas fini.
Mais c'est Sonko qu'on a élu donc c'est la politique de Sonko que l'on veut ! C'est absurde de dire le contraire.
Sen kholyi dina dagg
Ndeysane ! elle fait pitié, très sincèrement !
Elle veut être au devant de la scène sans avoir les moyens intellectuels d'y parvenir.
Rien à faire ! ses collègues de Seneweb ont beau essayer de l'appuyer, elle déçoit toujours avec ses discours d'une banalité déconcertante.
" au dixième étage du sous-sol ", quelle débilité !
