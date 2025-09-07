Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Tuesday 09 September, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Vidéo

"Sonko a eu ce qu'il voulait": l'analyse pointue de la journaliste Binta Diallo...

Auteur: seneweb TV

il y a 2 jours 4051 Lectures 21 Commentaires | English
image

"Sonko a eu ce qu'il voulait": l'analyse pointue de la journaliste Binta Diallo...

Auteur: seneweb TV
Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Tags

Commentaires (18)

  • image
    Zombie en plein jour il y a 2 jours

    Analyse " Pointue"... Sacrée presse corporatiste facile.

  • image
    Binta il y a 2 jours

    Ki dafa sokhor. Khol laye wakhé, dou xam xam

  • image
    Sayfu il y a 2 jours

    Bilaye, analyse pointue venant d'une farfelue qui croit que les concerts de casserole causent des accidents de la route.

  • image
    G dIOP il y a 2 jours

    Si tu ne perçois plus ton salaire a la TFM , cela n'est pas la faute de ousmane Sonko, plutot a Macky Sall , ll faut aller le voir au Maroc

  • image
    nitou deug il y a 1 jour

    Pourtant ce que dit cette dame est pertinent

  • image
    Abdullah il y a 2 jours

    obtenir ce qu'on voulu ne signifie guère être vainqueur. C'est à l'aune du renouvellement que la vérité se fera ou se dira.
    Quand on a toutes les cartes en main on ne peut plus accuser qui que se soit de quoi que ce soit

  • image
    Mo taye na rira rire Sonkon il y a 2 jours

    Ce casting ressemble à une pièce mal jouée : Sonkon place ses affidés à la Justice et à l’Intérieur pour assouvir ses penchants autoritaires. Mais la politique n’est pas un théâtre d’ombres : tôt ou tard, la vérité rattrape toujours l’apprenti dictateur.

  • image
    Moussa Fall il y a 2 jours

    Je savais que serez déçus quand sonko a un succès.Nous prions très fort que vous aillez chaque jour des déceptions plus grandes.

  • image
    Ibou il y a 2 jours

    En tout cas moi en tant que commerçant mes affaires marchent a merveille depuis 6 a 7 mois.Je n'ai jamais voté pastef pour que ça soit clair.

  • image
    Le Sénégalais il y a 2 jours

    Des Sénégalais qui ne mangent pas a leurs faim existe depuis Senghor et partout dans le monde il ya des très riches et des très pauvres ma chère.

  • image
    Uii il y a 2 jours

    Di ngeine gawa déé dhh, sonko yalla moko beugueul bopam yeine ngeine beug ko bagn. Seitane leine rkk boleine changer woul ba ba ngeine di déé si nakar ngeine nara dounede

  • image
    Maurice il y a 2 jours

    Des critiques qui ressemblent à des chauds cœurs

  • image
    David W il y a 2 jours

    « Sonko a eu ce qu’il voulait » voilà une phrase qui résume à elle seule le glissement de certains journalistes vers le commentaire creux plutôt que l’analyse rigoureuse. Ce n’est plus du journalisme, c’est du bavardage médiatique. On critique, on commente, on alimente les tensions, mais on ne propose rien. Où sont les enquêtes fouillées, les preuves tangibles, les faits vérifiés ? Trop difficile, sans doute. Plus facile de jouer les analystes de salon.
    Binta Diallo, qui hier encore insinuait une fracture entre le Président et son Premier ministre sans jamais étayer ses propos, revient aujourd’hui pour affirmer que Sonko est le grand gagnant. Sur quelle base ? Quelle méthodologie ? Quelle source ? Rien. Juste des impressions, des suppositions, des phrases choc pour faire le buzz2.
    Et pourtant, la réalité est simple : si vous n’avez rien à vous reprocher, la justice ne vous convoque pas. Vous vivez votre vie, vous travaillez, vous contribuez à la société. Mais si vous criez, si vous vous agitez, c’est peut-être que vous avez peur. Peur que la vérité éclate. Peur que les masques tombent.
    Quant à ceux qui refusent d’entendre le mot RÉVOLUTION, il faudra vous y habituer. Ce mot ne disparaîtra pas. Il incarne l’espoir, le changement, la volonté de bâtir un pays plus juste, plus équitable. Jusqu’en 2050 et au-delà, tant qu’il y aura des citoyens debout, conscients et engagés, ce mot résonnera. Et tout sera mis en œuvre pour que le Sénégal se développe, In Sha Allah.

  • image
    Dieye babacar il y a 2 jours

    Elle n'a rien compris, elle a des problèmes de difficultés, dîna moungne 50 ans,je lui souhaite longue vie,mais à ce rythme kholambi day dague en plein sommeil et en pleine nuit, c'est ce que risque farba ngom

  • image
    MOOM il y a 2 jours

    dans tous les cas le peuple est là, debout. Quels que soient les personnages nommées, ils seront obligés d’être au service du peuple mais pas au service d'un homme. Le peuple réclamera toujours sa démocratie, sa liberté et une justice équitable. Faire le contraire c'est s'attirer des foudres

  • image
    Ddiouf il y a 2 jours

    Si un premier ministre ne peut pas impulser la dynamique du choix de ses hommes, comment espérer avoir des résultats probants?
    C'est bien correct que Le PM ait la latitude de choisir ses hommes, afin d'avoir des chances de parvenir à ses objectifs.
    Faut arrêter de vouloir confronter le PR et le PM, voyons tous ensemble comment les faire grandir pour le bien des populations, et non de ceux qui nous ont spolié depuis la nuit des temps.

  • image
    ass il y a 2 jours

    Belle analyse bineta,

  • image
    Xeme il y a 2 jours

    Les premières et seules choses que Sonko voulait et qu'il a eues c'est la chute de votre tyran de financier, Firaouna Sall, et la fin de vos financements occultes.
    Depuis lors, tous les loups sont sortis du bois. Et c'est pas fini.

  • image
    babs il y a 2 jours

    Mais c'est Sonko qu'on a élu donc c'est la politique de Sonko que l'on veut ! C'est absurde de dire le contraire.

  • image
    Guest il y a 2 jours

    Sen kholyi dina dagg

  • image
    Mags Maguette il y a 2 jours

    Ndeysane ! elle fait pitié, très sincèrement !
    Elle veut être au devant de la scène sans avoir les moyens intellectuels d'y parvenir.
    Rien à faire ! ses collègues de Seneweb ont beau essayer de l'appuyer, elle déçoit toujours avec ses discours d'une banalité déconcertante.
    " au dixième étage du sous-sol ", quelle débilité !

Participer à la Discussion

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Affaire Farba Ngom : Amsatou Sow Sidibé écrit Au Président Du Collège Des Juges D’instruction
    Societe il y a 16 heures
  2. Post image
    2
    Salaires Et Avantages : Ce Que L’etat "verse" Vraiment Aux Ex-ministres
    Politique il y a 9 heures
  3. Post image
    3
    Dsc : Aïssatou Diop Fall Convoquée
    Societe il y a 15 heures
  4. Post image
    4
    Rdc 2-3 Sénégal : Victoire De Prestige Pour Les Lions, Les Tops Et Les Flops Du Match
    Sport il y a 4 heures
  5. Post image
    5
    « Finale » Rd Congo - Sénégal : 3 Bonnes Raisons De Croire En Une Victoire Des Lions
    Sport il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Elim. Coupe Du Monde : Pape Matar Sarr Donne L'avantage Au Sénégal (2-3)
    Video il y a 5 heures
  7. Post image
    7
    Rdc - Sénégal : Une Atmosphère Chaotique Aux Abords Du Stade
    Video il y a 10 heures
  8. Post image
    8
    Rdc-sénégal: Des Changements Dans La Composition Officielle De Pape Thiaw
    Sport il y a 7 heures
  9. Post image
    9
    Nominations De Cheikh Niang Et De Me Bamba Cissé : Me Madicke Niang Sort De Sa Réserve
    Politique il y a 8 heures
  10. Post image
    10
    "il A Un Sperme Très Puissant", La Sortie Très Gênante De Van Gaal Avec La Femme De Wayne Rooney à Manchester United
    Sport il y a 11 heures

Articles Tendances