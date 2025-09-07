Sport

Auteur: rmc

"APPELER À LA HAINE EST INDIGNE": BAFÉTIMBI GOMIS S’EN PREND À PIERRE MÉNÈS APRÈS SES PROPOS POLÉMIQUES SUR L’ÉQUIPE DE FRANCE

S'il a pu le défendre par le passé, Bafétimbi Gomis prend cette fois ses distances avec Pierre Ménès. L'ancien international français "condamne fermement" les propos polémiques tenus par l'ex-chroniqueur de Canal+ sur l'équipe de France.

Pierre Ménès lâché par ses (anciens) soutiens. Après Djibril Cissé, qui s’est dit "très déçu" après les propos polémiques tenus par l’ancien chroniqueur de Canal+, c’est au tour de Bafétimbi Gomis de prendre la parole. "Je suis très déçu des propos de Pierre Ménès et les condamne fermement", a écrit sur ses réseaux sociaux l'ex-attaquant de l’OL et l’OM, en réponse à l’interview récemment accordée par Pierre Ménès au média d’extrême droite TVLibertés.

Gomis: "Les choix d’un entraîneur se font sur le talent, pas sur la couleur de peau!"

En rappelant une anecdote déjà racontée il y a quelques années sur CNews, ce dernier a notamment déclaré: "Si vous allez voir un match de Division d’honneur en région parisienne, vous verrez en général qu’il y a un blanc sur le terrain et il est gardien de but ou arrière droit. Regardez l’équipe de France. En équipe de France, aujourd’hui, il y a onze noirs." Face à la polémique, qu’il juge "stérile et puérile", Pierre Ménès s’est depuis défendu, à sa façon, en assurant ne pas pouvoir "être ami avec Gomis, Henry, Nawell Madani ou Malik Bentalha et être un immonde monstre raciste."

Un argumentaire qui n’a visiblement pas convaincu Bafétimbi Gomis. "Appeler à la haine et à la division est indigne. La force de l’équipe de France, deux fois championne du monde, c’est sa diversité. Les choix d’un entraîneur se font sur le talent, pas sur la couleur de peau !!", a réagi l’ancien international français, prenant cette fois ses distances avec Pierre Ménès, qu’il avait défendu en 2019 lorsque le chroniqueur avait parlé d’un supposé "racisme anti-blanc" dans le monde du football.

"C'est un ami, je sais qu'il n'est pas raciste, même s'il a dit une bêtise, et je condamne d'ailleurs ses propos", avait réagi à l’époque Bafétimbi Gomis sur RMC Sport. "Mais il ne faut pas faire d'amalgame, tout confondre. Parfois je rate un but tout fait et lui, comme c’est une grande gueule, il s'est peut-être mal exprimé. Mais je le redis, ce n'est pas quelqu'un de raciste. J'en ai pris pour mon grade en le défendant mais j'ai des principes : on m'a toujours appris à dire la vérité."