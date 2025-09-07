Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Tuesday 09 September, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Sport

"APPELER À LA HAINE EST INDIGNE": BAFÉTIMBI GOMIS S’EN PREND À PIERRE MÉNÈS APRÈS SES PROPOS POLÉMIQUES SUR L’ÉQUIPE DE FRANCE

Auteur: rmc

il y a 2 jours 2097 Lectures 1 Commentaires | English
image

"APPELER À LA HAINE EST INDIGNE": BAFÉTIMBI GOMIS S’EN PREND À PIERRE MÉNÈS APRÈS SES PROPOS POLÉMIQUES SUR L’ÉQUIPE DE FRANCE

S'il a pu le défendre par le passé, Bafétimbi Gomis prend cette fois ses distances avec Pierre Ménès. L'ancien international français "condamne fermement" les propos polémiques tenus par l'ex-chroniqueur de Canal+ sur l'équipe de France.

Pierre Ménès lâché par ses (anciens) soutiens. Après Djibril Cissé, qui s’est dit "très déçu" après les propos polémiques tenus par l’ancien chroniqueur de Canal+, c’est au tour de Bafétimbi Gomis de prendre la parole. "Je suis très déçu des propos de Pierre Ménès et les condamne fermement", a écrit sur ses réseaux sociaux l'ex-attaquant de l’OL et l’OM, en réponse à l’interview récemment accordée par Pierre Ménès au média d’extrême droite TVLibertés.

Gomis: "Les choix d’un entraîneur se font sur le talent, pas sur la couleur de peau!"

En rappelant une anecdote déjà racontée il y a quelques années sur CNews, ce dernier a notamment déclaré: "Si vous allez voir un match de Division d’honneur en région parisienne, vous verrez en général qu’il y a un blanc sur le terrain et il est gardien de but ou arrière droit. Regardez l’équipe de France. En équipe de France, aujourd’hui, il y a onze noirs." Face à la polémique, qu’il juge "stérile et puérile", Pierre Ménès s’est depuis défendu, à sa façon, en assurant ne pas pouvoir "être ami avec Gomis, Henry, Nawell Madani ou Malik Bentalha et être un immonde monstre raciste."

Un argumentaire qui n’a visiblement pas convaincu Bafétimbi Gomis. "Appeler à la haine et à la division est indigne. La force de l’équipe de France, deux fois championne du monde, c’est sa diversité. Les choix d’un entraîneur se font sur le talent, pas sur la couleur de peau !!", a réagi l’ancien international français, prenant cette fois ses distances avec Pierre Ménès, qu’il avait défendu en 2019 lorsque le chroniqueur avait parlé d’un supposé "racisme anti-blanc" dans le monde du football.

"C'est un ami, je sais qu'il n'est pas raciste, même s'il a dit une bêtise, et je condamne d'ailleurs ses propos", avait réagi à l’époque Bafétimbi Gomis sur RMC Sport. "Mais il ne faut pas faire d'amalgame, tout confondre. Parfois je rate un but tout fait et lui, comme c’est une grande gueule, il s'est peut-être mal exprimé. Mais je le redis, ce n'est pas quelqu'un de raciste. J'en ai pris pour mon grade en le défendant mais j'ai des principes : on m'a toujours appris à dire la vérité."

Auteur: rmc
Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Tags

Commentaires (1)

  • image
    blabla il y a 1 jour

    Il est en couple mixte

Participer à la Discussion

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Affaire Farba Ngom : Amsatou Sow Sidibé écrit Au Président Du Collège Des Juges D’instruction
    Societe il y a 16 heures
  2. Post image
    2
    Salaires Et Avantages : Ce Que L’etat "verse" Vraiment Aux Ex-ministres
    Politique il y a 9 heures
  3. Post image
    3
    Dsc : Aïssatou Diop Fall Convoquée
    Societe il y a 15 heures
  4. Post image
    4
    Rdc 2-3 Sénégal : Victoire De Prestige Pour Les Lions, Les Tops Et Les Flops Du Match
    Sport il y a 4 heures
  5. Post image
    5
    « Finale » Rd Congo - Sénégal : 3 Bonnes Raisons De Croire En Une Victoire Des Lions
    Sport il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Elim. Coupe Du Monde : Pape Matar Sarr Donne L'avantage Au Sénégal (2-3)
    Video il y a 5 heures
  7. Post image
    7
    Rdc - Sénégal : Une Atmosphère Chaotique Aux Abords Du Stade
    Video il y a 10 heures
  8. Post image
    8
    Rdc-sénégal: Des Changements Dans La Composition Officielle De Pape Thiaw
    Sport il y a 7 heures
  9. Post image
    9
    Nominations De Cheikh Niang Et De Me Bamba Cissé : Me Madicke Niang Sort De Sa Réserve
    Politique il y a 8 heures
  10. Post image
    10
    "il A Un Sperme Très Puissant", La Sortie Très Gênante De Van Gaal Avec La Femme De Wayne Rooney à Manchester United
    Sport il y a 11 heures

Articles Tendances