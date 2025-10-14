Éliminatoire mondial 2026: Bassirou Diomaye Faye prend le TER pour soutenir les Lions
Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris le Train Express Régional (TER) ce mardi 14 octobre pour se rendre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio et apporter son soutien aux Lions du Sénégal.
Sa présence au stade témoigne de sa volonté de se rapprocher des citoyens et de partager avec eux la ferveur nationale autour de l’équipe.
Les poulains de Pape Thiaw affrontent ce jour les Mourabitounes de la Mauritanie, dans le cadre de la 10ᵉ journée des éliminatoires du Mondial 2026, avec pour objectif de décrocher une troisième qualification consécutive à la Coupe du monde.
Commentaires (10)
vous qui aviez tant critiqué le TER..cet moyen de transport qui aujourd'hui facilite la vie à des centaines de milliers de Sénégalais ..
On ne critique pas le Ter lui-même on critique et dénonce l’argent qui a été volé par la surfacturation du Ter, mais maintenant c’est ton français qu’on critique
😀😀 Niaff...
Ce sont des opposants, mais bizarrement ils ne suivent que PASTEF Focus wayyy
Vraiment bête, TER c bien mais les 1400 milliards c'est du vol !
Moi je préfère prendre en 2024 un Ter à 2000 milliards que d'attendre en 2050 pour avoir un Ter à 100 milliards.
malik yay nakeu deug pourquoi le sénégalais aime dire des aneries personne n'a critiqué le TER mais le cout exorbitant qui devait nous permettre d'avoir un tv comme au maroc et il y'a aucun transfert de compétence le blanc gère tout l'aspect technique
Personne ne critique la saveur d'un bon mafé de 1000 dollars le plat mais le coût Oui!
" Bassirou Diomaye Faye prend le TER "......................mon gourou avait pissé sur ce moyen de transport.....je me marre
Louma ci nekh moom ak sama vedette nio and, Sokhna Absa borom weurseuk bou yattou bi. Insha ALLAH ndam dina aam
on a dit que 1000 Milliards our le TEr c'est de l'Arnaquw !!!! tout le monde veut de bon moyens de transport mais pas à plus de 1000 Milliards. merci.
Non pardon, on a pisse’ sur les voleurs de ‘l’APR.
Le coût d'opportunités et le coût de prestiges dépassent 1000 milliards. Il faut voir qu'on te prête 10 milions na tak diabar à 25 ans oh bien tu attends d'avoir 50 ans pour tak diabar avec 10 millions que tu as pu épargner.
Diomaye tu nous imposés trop absa faye vivement 2029 guene avalé vous nous pompe l'air
Eh APR et BENO , on s’en fout de vos avis !! Vous allez souffrir encore 5 ans de misère et de frustration , vous allez avaler les couleuvres de la haine et du Désespoir. SONKO Rekk !!!!! Macky est um monstre hideux qui a fui !! il n’a qu’à revenir au Sénégal il verra !!!! Sonko moy Diomaye !!! PASTEF pour toujours
Len ci dette ba ngui nonou. Wa salam
il va atrophier le match une pression sur nos joueurs
Ter c'est Macky, stade c'est Macky. Diomaye reconnaît les réalisations de Macky, c'est mon frère de Sweet beauty qui est nihiliste en tout.
Quel esprit faible de faible esprit !
Si l'autre n'a pas changé de nom le ter est devenu Faye
Chômage bakhoul il n'a rien a faire une équipe déjà qualifiée tu perds ton temps pour aller au stade vraiment président thiakane
Maky n’est pas ma tasse de thé mais c’est quoi 1000 milliards pour un ter aussi moderne et aussi utile. Je vous rappelle que le cout de la première ligne du métro de dubai est de 4,2 milliards de dollars seulement… 1000 milliards cfa c’est rien du tout pour un aussi grand projet, c’est 1 763 668 430 cfa. maye lene niou diame. macky a été un grand visionnaire sur ce projet. essayer de refaire la même chose aujourd’hui. il va vous couter le triple. et puis déf léne dara ta bayi wakh dji et les mensonges. et puis on jugera
On n'a critiqué le monument de la renaissance maintenant c'est notre patrimoine, l'autoroute à payer,l'aéroport Blaise Diagne tout à été critiquer par l'ancien régime donc si on critique le ter le brt il y'a pas de problème tous sont des infrastructures qu'on ne pas enlever et on a mis beaucoup d'argent ici on parle du coup pas de l'infrastructure
