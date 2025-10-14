Sport

Auteur: Lena THIOUNE

Éliminatoire mondial 2026: Bassirou Diomaye Faye prend le TER pour soutenir les Lions

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris le Train Express Régional (TER) ce mardi 14 octobre pour se rendre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio et apporter son soutien aux Lions du Sénégal.

Sa présence au stade témoigne de sa volonté de se rapprocher des citoyens et de partager avec eux la ferveur nationale autour de l’équipe.

Les poulains de Pape Thiaw affrontent ce jour les Mourabitounes de la Mauritanie, dans le cadre de la 10ᵉ journée des éliminatoires du Mondial 2026, avec pour objectif de décrocher une troisième qualification consécutive à la Coupe du monde.