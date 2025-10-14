Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Éliminatoires Mondial-2026 - Zone Afrique : Cette équipe a encaissé 53 buts

Auteur: Bernardin Patinvoh

il y a 1 semaine 3801 Lectures 2 Commentaires | English
image

Éliminatoires Mondial-2026 - Zone Afrique : Cette équipe a encaissé 53 buts

En Afrique, les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 prennent fin ce weekend. On aura le tableau complet des neuf équipes qualifiées d’office pour cette grand-messe du football mondial. Ce qui est sûr, les Seychelles ne seront pas dans cette short list.  Les Pirates ont fait une campagne pour le moins catastrophique. Ils n’ont gagné aucune de leur rencontre. La dernière, disputée ce mardi 14 octobre face à la Gambie, s’est soldée par une défaite 7-0.

Lors de ces éliminatoires, en retiendra surtout leur double déculottée face à la Côte d’Ivoire. Battus, à l'aller, 9-0, ils se sont une nouvelle fois inclinés au retour sur le score de 7-0.

 Au total, ce pays d’Afrique de l’Est a encaissé 53 buts. 

Autant dire que l’apprentissage du haut niveau se révèle très éprouvant pour l'archipel.

Auteur: Bernardin Patinvoh
Publié le: Mardi 14 Octobre 2025

Commentaires (2)

  • image
    Mamadou il y a 1 semaine

    Reee ba tass rek

  • image
    Sport il y a 1 semaine

    53 buts encaissés Ce n'est pas drôle! Ça fait vraiment rire!!! Du courage!

Participer à la Discussion

