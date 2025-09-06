Équipe nationale Sénégal : Seyni Mbaye Ndiaye appelé en renfort
Après Ousseynou Niang, l’entraîneur national Pape Thiaw a fait appel à un nouveau joueur.
En effet, à la suite du forfait d’Abdou Diallo et de l’incertitude entourant l’indisponibilité de Moussa Niakhaté, le jeune défenseur Seyni Mbaye Ndiaye a été convoqué en renfort.
Récemment revenu du CHAN où il s’est distingué par de belles performances, Seyni Mbaye Ndiaye vient de signer au Celta Vigo. Défenseur central prometteur, il incarne l’avenir de la sélection.
Commentaires (11)
on a besoin de trouver des attaquants de race: Dia et Nickola sont trops nuls
C'est quoi des attaquants de race vraiment ce pays est foutu
Race ladoum ou bali bali
Bali bali
C'est des attaquants de race ya des miserable dans ce pays
Jackson, il est difficile à défendre. Sur ces quelques mn de jeux, que d'erreurs techniques et de choix.
Les Congolais font des Xon deh
Sinion pour moi la priorité cest la CAN
On n’a pas une équipe genre 2002 qui peut prétendre aux 1/2 finales de la coupe du monde
On va se faire humilier RDC n’a pas partir et revenir après le 1er tout
Saay tu racontes n'importe quoi ! On a une meilleure équipe que la RDC . La RDC a juste l'avantage de recevoir a domicile. On va gagner Inchallah.
le trio arbitral sera somalien...pas d experience du haut niveau
vu l ambiance du stade des martyrs et la pression du public...je vois mal le senegal resister
rappelez vous le match face a la cote d ivoire ou l egypte concernant le match aller
La RDC GAGNERA PAR 1 a 0 vous pouvez archiver
Le Senegal a gagne l'Angleterre devant son public et dans dans son stade amblematique. Les joueurs ont l'experience du haut niveau
POURQUOI L EQUIPE DU SENEGAL N EST ¨PAS PARTI AUJOURDHUI EN RDC SACHANT QUE LE MATCH C EST MARDI
LE VOYAGE TARDIF VA FATIGUER NOS JOUEURS EN PLUS IL Y A 8H DE VOL ENTRE DAKAR ET KINSHASSA
Abdoulaye Seck me fait peur en défense le gars est toujours en retard et clairement n’a pas le niveau. Comment se fait-il que l’on arrive pas à convoquer Mamadou Sarr de Strasbourg ou Malang Sarr ou Niakhaté Ndiaye de Parme ?de Lens ? On se tire une balle dans les pieds tout seul en ne convoquant pas les meilleurs joueurs !!! Que ce soit en basket ou au foot on doit vraiment arrêter ces sélections de complaisance !!!! Y’en a marre !!! On pourrait avoir l’une des meilleures équipes africaines en basket et au foot mais la malhonnêteté des dirigeants nous en prive !! Doule waye !
Il faut arreter de raconter du n'imprte quoi. Fiii il n'y a ici que des gens qui vivent le foot et suivent tous les championnats des qu'il y a un senegalais qui y jouent. Par exemple pour Mamadou Sarr est ce que tu connais la situation personnelle du joueur? Malang Sarr tu dis. Mais attends: Fann la tothieu? Vous pensez que aller en equipe nationale c'est juste comme ca? Un bon match et hop c'est la convocation! Ou bien un joueur qui brille en 2eme division rek il doit etre convoquer!!! Il n'y a pas de miracle en foot. Il y a du travail et seul le travail paie. Si tu es talentueux prouve le en 2eme division et apres va en 1ere division d'abord. Ensuite soit dans un championnat relevé et tu seras convoqué par A ou B. Mais on saute pas les etapes pour des histoires de yama nekh juste parce que vous avez des affinités avec tel ou tel joueur ou parce que vous l'avez vu jouer 2-3 fois!!!! M...rde waye!
Ce pape thiaw est très limité et très frileux...
Comment peux tu avoir de jeunes défenseurs talentueux comme sadibou sane, malang sarr... et nous ramener toujours seck, qui , osons le dire, n'a pas le niveau de l'équipe, il l'a largement montré contre l'Angleterre. En plus,le championnat israélien n'est pas plus relevé que celui du Sénégal.
Une équipe comme le Sénégal doit avoir de la vraie profondeur de banc,si on sait que si on veut aller loin en compétition on doit avoir du talent à tous les étages.
Le foot moderne c'est aussi ces détails qui vous éliminent.
Les grandes nations de football comme la France prennent les meilleurs du moment à leurs postes, amoul négocier...
Un seul maillon faible dans ton 11 te fait perdre.
C'est le même constat avec sadio, qui même s'il boîte sur le terrain ne sortira jamais...
Un coach c'est d'abord du courage et ensuite des idées.
Maintenant on se retrouve dans cette situation.
Un
Et tu recommences avec les memes noms de joueurs .... Et 2ement la situation ou l'on est elle est due a Aliou Cissé pas Thiaw.
Pape thiaw touss la khamoul
Nikola jakhson khamoule dara yaguenako wakh il est nul but yakhekh rekk layy dougale,
Le Sénégal va battre la Rdc devant son public, car il joue mieux à l'extérieur..On a une très bonne équipe et un staff technique de qualité. 2/0.
Participer à la Discussion