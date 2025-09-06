Sport

Auteur: Babacar SENE

il y a 3 jours

Équipe nationale Sénégal : Seyni Mbaye Ndiaye appelé en renfort

Après Ousseynou Niang, l’entraîneur national Pape Thiaw a fait appel à un nouveau joueur.

En effet, à la suite du forfait d’Abdou Diallo et de l’incertitude entourant l’indisponibilité de Moussa Niakhaté, le jeune défenseur Seyni Mbaye Ndiaye a été convoqué en renfort.

Récemment revenu du CHAN où il s’est distingué par de belles performances, Seyni Mbaye Ndiaye vient de signer au Celta Vigo. Défenseur central prometteur, il incarne l’avenir de la sélection.