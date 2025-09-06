Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Tuesday 09 September, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Sport

Équipe nationale Sénégal : Seyni Mbaye Ndiaye appelé en renfort

Auteur: Babacar SENE

il y a 3 jours 6571 Lectures 18 Commentaires | English
image

Équipe nationale Sénégal : Seyni Mbaye Ndiaye appelé en renfort

Après Ousseynou Niang, l’entraîneur national Pape Thiaw a fait appel à un nouveau joueur.

En effet, à la suite du forfait d’Abdou Diallo et de l’incertitude entourant l’indisponibilité de Moussa Niakhaté, le jeune défenseur Seyni Mbaye Ndiaye a été convoqué en renfort.

Récemment revenu du CHAN où il s’est distingué par de belles performances, Seyni Mbaye Ndiaye vient de signer au Celta Vigo. Défenseur central prometteur, il incarne l’avenir de la sélection.

Auteur: Babacar SENE
Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Tags

Commentaires (11)

  • image
    Senegalais il y a 3 jours

    on a besoin de trouver des attaquants de race: Dia et Nickola sont trops nuls

  • image
    Verité il y a 3 jours

    C'est quoi des attaquants de race vraiment ce pays est foutu

  • image
    Race ladoum ou bali bali il y a 3 jours

    Race ladoum ou bali bali

  • image
    Laye.sangara il y a 1 jour

    Bali bali

  • image
    Tr il y a 3 jours

    C'est des attaquants de race ya des miserable dans ce pays

  • image
    ze il y a 3 jours

    Jackson, il est difficile à défendre. Sur ces quelques mn de jeux, que d'erreurs techniques et de choix.

  • image
    Saer il y a 3 jours

    Les Congolais font des Xon deh
    Sinion pour moi la priorité cest la CAN
    On n’a pas une équipe genre 2002 qui peut prétendre aux 1/2 finales de la coupe du monde
    On va se faire humilier RDC n’a pas partir et revenir après le 1er tout

  • image
    Xalass il y a 3 jours

    Saay tu racontes n'importe quoi ! On a une meilleure équipe que la RDC . La RDC a juste l'avantage de recevoir a domicile. On va gagner Inchallah.

  • image
    kabongo il y a 3 jours

    le trio arbitral sera somalien...pas d experience du haut niveau
    vu l ambiance du stade des martyrs et la pression du public...je vois mal le senegal resister
    rappelez vous le match face a la cote d ivoire ou l egypte concernant le match aller
    La RDC GAGNERA PAR 1 a 0 vous pouvez archiver

  • image
    Ndiaye il y a 1 jour

    Le Senegal a gagne l'Angleterre devant son public et dans dans son stade amblematique. Les joueurs ont l'experience du haut niveau

  • image
    ZOLTO NDIAYE il y a 3 jours

    POURQUOI L EQUIPE DU SENEGAL N EST ¨PAS PARTI AUJOURDHUI EN RDC SACHANT QUE LE MATCH C EST MARDI

    LE VOYAGE TARDIF VA FATIGUER NOS JOUEURS EN PLUS IL Y A 8H DE VOL ENTRE DAKAR ET KINSHASSA

  • image
    Diatta il y a 3 jours

    Abdoulaye Seck me fait peur en défense le gars est toujours en retard et clairement n’a pas le niveau. Comment se fait-il que l’on arrive pas à convoquer Mamadou Sarr de Strasbourg ou Malang Sarr ou Niakhaté Ndiaye de Parme ?de Lens ? On se tire une balle dans les pieds tout seul en ne convoquant pas les meilleurs joueurs !!! Que ce soit en basket ou au foot on doit vraiment arrêter ces sélections de complaisance !!!! Y’en a marre !!! On pourrait avoir l’une des meilleures équipes africaines en basket et au foot mais la malhonnêteté des dirigeants nous en prive !! Doule waye !

  • image
    Lucide! il y a 3 jours

    Il faut arreter de raconter du n'imprte quoi. Fiii il n'y a ici que des gens qui vivent le foot et suivent tous les championnats des qu'il y a un senegalais qui y jouent. Par exemple pour Mamadou Sarr est ce que tu connais la situation personnelle du joueur? Malang Sarr tu dis. Mais attends: Fann la tothieu? Vous pensez que aller en equipe nationale c'est juste comme ca? Un bon match et hop c'est la convocation! Ou bien un joueur qui brille en 2eme division rek il doit etre convoquer!!! Il n'y a pas de miracle en foot. Il y a du travail et seul le travail paie. Si tu es talentueux prouve le en 2eme division et apres va en 1ere division d'abord. Ensuite soit dans un championnat relevé et tu seras convoqué par A ou B. Mais on saute pas les etapes pour des histoires de yama nekh juste parce que vous avez des affinités avec tel ou tel joueur ou parce que vous l'avez vu jouer 2-3 fois!!!! M...rde waye!

  • image
    Et voilà... il y a 3 jours

    Ce pape thiaw est très limité et très frileux...
    Comment peux tu avoir de jeunes défenseurs talentueux comme sadibou sane, malang sarr... et nous ramener toujours seck, qui , osons le dire, n'a pas le niveau de l'équipe, il l'a largement montré contre l'Angleterre. En plus,le championnat israélien n'est pas plus relevé que celui du Sénégal.
    Une équipe comme le Sénégal doit avoir de la vraie profondeur de banc,si on sait que si on veut aller loin en compétition on doit avoir du talent à tous les étages.
    Le foot moderne c'est aussi ces détails qui vous éliminent.
    Les grandes nations de football comme la France prennent les meilleurs du moment à leurs postes, amoul négocier...
    Un seul maillon faible dans ton 11 te fait perdre.
    C'est le même constat avec sadio, qui même s'il boîte sur le terrain ne sortira jamais...
    Un coach c'est d'abord du courage et ensuite des idées.
    Maintenant on se retrouve dans cette situation.
    Un

  • image
    lucide il y a 3 jours

    Et tu recommences avec les memes noms de joueurs .... Et 2ement la situation ou l'on est elle est due a Aliou Cissé pas Thiaw.

  • image
    Se il y a 3 jours

    Pape thiaw touss la khamoul

  • image
    Goal il y a 2 jours

    Nikola jakhson khamoule dara yaguenako wakh il est nul but yakhekh rekk layy dougale,

  • image
    Saloum Saloum il y a 1 jour

    Le Sénégal va battre la Rdc devant son public, car il joue mieux à l'extérieur..On a une très bonne équipe et un staff technique de qualité. 2/0.

Participer à la Discussion

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Affaire Farba Ngom : Amsatou Sow Sidibé écrit Au Président Du Collège Des Juges D’instruction
    Societe il y a 16 heures
  2. Post image
    2
    Salaires Et Avantages : Ce Que L’etat "verse" Vraiment Aux Ex-ministres
    Politique il y a 9 heures
  3. Post image
    3
    Dsc : Aïssatou Diop Fall Convoquée
    Societe il y a 15 heures
  4. Post image
    4
    Rdc 2-3 Sénégal : Victoire De Prestige Pour Les Lions, Les Tops Et Les Flops Du Match
    Sport il y a 4 heures
  5. Post image
    5
    « Finale » Rd Congo - Sénégal : 3 Bonnes Raisons De Croire En Une Victoire Des Lions
    Sport il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Elim. Coupe Du Monde : Pape Matar Sarr Donne L'avantage Au Sénégal (2-3)
    Video il y a 5 heures
  7. Post image
    7
    Rdc - Sénégal : Une Atmosphère Chaotique Aux Abords Du Stade
    Video il y a 10 heures
  8. Post image
    8
    Rdc-sénégal: Des Changements Dans La Composition Officielle De Pape Thiaw
    Sport il y a 7 heures
  9. Post image
    9
    Nominations De Cheikh Niang Et De Me Bamba Cissé : Me Madicke Niang Sort De Sa Réserve
    Politique il y a 8 heures
  10. Post image
    10
    "il A Un Sperme Très Puissant", La Sortie Très Gênante De Van Gaal Avec La Femme De Wayne Rooney à Manchester United
    Sport il y a 11 heures

Articles Tendances