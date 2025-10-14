Sport

Auteur: AFP

il y a 1 semaine

Foot: l'Angleterre première équipe d'Europe qualifiée pour le Mondial-2026

L'Angleterre est devenue la première équipe européenne qualifiée pour le Mondial-2026 après avoir obtenu sa sixième victoire en six matches du groupe K, mardi à Riga contre la Lettonie (5-0).

Les vice-champions d'Europe avec leur capitaine Harry Kane, auteur d'un doublé avant la mi-temps, comptent sept points d'avance sur leur actuel dauphin, l'Albanie, avec deux rencontres qualificatives encore à disputer.