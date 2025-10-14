Football: Sadio Mané reconquiert les cœurs des Sénégalais
Le numéro 10 des Lions de Téranga avait fait l'objet d'attaques et de critiques, lors des derniers matchs joués par l'équipe nationale du Sénégal. Depuis un certain temps, l'enfant de Bambaly ne montrait presque plus de la performance sur les pelouses. Ses prestations laissaient toujours les supporters sur leur faim au point que certains réclamaient sa retraite. Mais Sadio Mané a pu se racheter. Auteur d'un doublé lors du match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 qui opposait ce 14 septembre le Sénégal à la Mauritanie, l'attaquant d'Al-Nassr a confirmé une nouvelle fois son statut de leader offensif des Lions.
Avec une belle prestation au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, Mané a su reconquérir les cœurs des supporters. Sur les réseaux sociaux et dans les salons, tout le monde approuve sa prestation de ce jour et son leadership sur le terrain.
Des coeurs qu'il n'aurait jamais dû perdre... Sadio Mané est le premier intrant humain du pays
Merci là-bas
...yallah moy wané bopam thi Sadio Mané ak tout ce que l'on a dit de lui...Alhamdoulilah
Nit mo gat khel rek! Mais Sadio Mané est un héros national pour le Sénégal. Le meilleur joueur en terme de performances, statistiques, humilité et même sur le plan des oeuvres sociales. Sadio avec lui le Senegal a gagné sa 1ere coupe d'Afrique des Nations. Sadio wathio na ak gnoune bou yagg té! Gars yi nagnou reconnaissant té Sant ya Allah. Sadio est un Héros NATIONAL autant sur la pelouse qu'en dehors. Il a gagné depuis longtemps notre respect et admiration! Diajef DIAMBAR
On a pu le critiquer, parfois durement (moi, honnetement, jamais), mais il n’a jamais quitté nos cœurs.
Les grands ne disparaissent pas, ils laissent une empreinte. La patrie lui restera à jamais reconnaissante.
bravo
Nité..... ! Bien vu de ta part. D'ici peu, ils vont reprendre à critiquer. Ce sont de faux types qui vont souffrir dans leur cœur pendant longtemps voire même éternellement comme je l'ai dit l'autre jour.
cest devenue le sport national des jeunes sénégalais d'aujourd'hui SOUL NDADANE tous les héros de ce pays ont été insultés calomniés ils ont la mémoire courte malheureusement
Que du football ça ne change la vie de personne...
À vrai dire, Sadio est décisif par moment. Mais il n’est plus percutant comme avant. Personne ne le déteste. Il est le footballeur senegalais qui nous a le plus marqué. Bravo
Le meilleur athlète de l'histoire de ce pays (et de loin) qui n'aime guère les strass et paillette ,pas mondain pour un sous et vous vous demandez si il est sorti ou entré dans le cœur des sénégalais? Appart les Français y'a t'il un peuple plus grincheux que les sénégalais ? Accrochez vous le jour ou ce monsieur raccrochera les crampons ca sera le retour à la normalité pour la tanière.
il s'était un peu laisser-aller niveau entrainement c'est le championnat qui rend paresseux .
Apparemment il s'est remis aux entrainements de haut niveau comme un certain christano ronaldo .
j'ai vu Sadio se défoncer aux entrainement physique avec un spécialiste et le résulta est là ….pour rester au haut niveau il y a un sacrifice à faire .
Bravo à lui retour gagnant .
dit quelqu'un qui connait, dans le détail, le programme d'entrainement de Sadio Mané.... Vraiement!!!
Sadio Mané est le meilleur joueur de l'histoire du football sénégalais. Grand Respect à Sadio Mané il a encore montré sa grandeur et son leadership, le meilleur de tous les temps en équipe nationale.
Franchement Sadio es toujours dans nos cœurs. Il ne l'a jamais quitté même en temps de sous perfoormance. Il a tout fait pour notre pays. Qu'il soit bon ou qu'il ne le soit pas (puisqu'il va prendre de l'age), il le sera toujours. Nous l'aimons pour toujours. Qu'Allah le protège et protège sa famille.
