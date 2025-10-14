Sport

Auteur: Ablaye Gadiaga Sarr

Football: Sadio Mané reconquiert les cœurs des Sénégalais

Le numéro 10 des Lions de Téranga avait fait l'objet d'attaques et de critiques, lors des derniers matchs joués par l'équipe nationale du Sénégal. Depuis un certain temps, l'enfant de Bambaly ne montrait presque plus de la performance sur les pelouses. Ses prestations laissaient toujours les supporters sur leur faim au point que certains réclamaient sa retraite. Mais Sadio Mané a pu se racheter. Auteur d'un doublé lors du match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 qui opposait ce 14 septembre le Sénégal à la Mauritanie, l'attaquant d'Al-Nassr a confirmé une nouvelle fois son statut de leader offensif des Lions.

Avec une belle prestation au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, Mané a su reconquérir les cœurs des supporters. Sur les réseaux sociaux et dans les salons, tout le monde approuve sa prestation de ce jour et son leadership sur le terrain.