Sport

Auteur: Senewebnews-RP

Guédiawaye FC : «Lat Diop coordonne la gestion du club depuis sa cellule »

Le Guédiawaye Football Club (GFC) aborde la saison 2025-2026 dans une profonde incertitude, confronté à une triple crise touchant sa direction, son effectif et ses infrastructures. Le journal spécialisé Record note que malgré les tensions dans ses instances dirigeantes, le club parvient à assurer la continuité. Le président, Lat Diop, coordonne la gestion du club depuis sa cellule. Par « élégance » face à son absence, les dirigeants ont reporté l'assemblée générale et les discussions sur l'achat des 40 % du club.

Côté effectif, poursuit le quotidien sportif, le club fait face à une cascade de départs : le coach Ansou Diadhiou a quitté le club après deux ans et demi et a été remplacé par l'ancien de la maison, Abdoul Mbaye, épaulé par Alioune Mbaye.

La défense est particulièrement décimée : le latéral gauche Gilbert Mendy est parti en Turquie, Madieng Ndiaye a rejoint le Jaraaf et Alassanel Sagna a opté pour Cambérène. Des remplaçants ont été identifiés au sein des Navétanes (comme l’ASC Santhie Bi), mais le GFC doit désormais reconstruire une ligne défensive entière.

Amadou Barry toujours fermé

Le problème des infrastructures est critique. Le stade Amadou Barry reste fermé, et le stade Ndiarème n’est pas réglementaire. Le GFC pourrait utiliser le stade Birane Ly des Parcelles Assainies, mais celui-ci est jugé trop petit pour les grands matchs de la banlieue, obligeant le club à jouer ses derbys à Thiès ou à Yoff par le passé.

Les supporters, bien que inquiets, espèrent une réouverture rapide pour pouvoir accueillir l’équipe de la Linguère à Amadou Barry dès la troisième journée, après deux premières rencontres disputées à Yoff et Parcelles Assainies, complète la même source.