Henrikh Mkhitaryan retrace sa relation toxique avec José Mourinho à Manchester United : « Il m'a dit que j'étais une merde »

Dirigé par José Mourinho à Manchester United puis à l'AS Rome, Henrikh Mkhitaryan a connu deux aspects bien différents de la personnalité de l'entraîneur portugais. Il le raconte dans son autobiographie intitulée « My Life Always at the Center ».

José Mourinho était prêt à tout pour parvenir à ses fins. C'est le principal élément à retenir des passages liés à l'entraîneur portugais désormais à Benfica au sein de l'autobiographie de l'un de ses anciens joueurs, Henrikh Mkhitaryan (36 ans). Désormais à l'Inter Milan, l'Arménien de 36 ans avait filé du Borussia Dortmund à Manchester United en 2016, sans réussir à justifier le prix de son transfert (plus de 40 M€) sur les terrains, et à rendre la confiance que lui accordait Mourinho.

Un manque d'efficacité que le Portugais ne manquait alors pas de lui reprocher. « Je lui ai dit : "Tu me critiques depuis un an et demi, depuis mon arrivée à Manchester United », écrit Mkhitaryan dans son livre, intitulé My Life Always at the Center. « Mourinho m'a dit que j'étais une merde. Je lui ai répondu qu'il était une merde. Une énorme merde. » Progressivement mis à l'écart après cet incident, Mkhitaryan ajoute que Mourinho l'a seriné de messages du type : « Miki, pars, s'il te plaît. »

« Miki, pars s'il te plaît, comme ça, je pourrais recruter Alexis Sanchez »

« La situation était devenue grotesque, poursuit le joueur. Je répondais à chaque fois avec le même texte copié-collé : je partirai si je trouve la bonne équipe, sinon j'attendrai l'été. Vers la mi-janvier, le message a légèrement changé : "Miki, pars s'il te plaît, comme ça, je pourrais recruter Alexis Sanchez." » Le milieu de terrain a finalement quitté Manchester United pour Arsenal durant le mercato hivernal, en janvier 2018.

Malgré tout, les deux hommes se sont recroisés à l'AS Rome, quand Mourinho a été nommé entraîneur en mai 2021, deux ans après l'arrivée en prêt (puis définitive) de Mkhitaryan, et se sont étonnamment rabibochés. « Le premier jour, nous nous sommes embrassés », se remémore l'international arménien, qui loue également la compétitivité que le « Special One » arrive à inculquer à ses équipes.

Ensemble, ils remporteront notamment la Ligue Conférence 2022. « Avant la finale, Mourinho avait recouvert tout le centre d'entraînement de photos du trophée, accompagnées du slogan we must win (Nous devons gagner) en lettres majuscules, inscrit partout, raconte également Mkhitaryan. Dans les vestiaires, dans les couloirs, dans les chambres, dans la cuisine, dans la salle de bains. Nous marchions et pensions à la victoire. Nous nous endormions et pensions à la victoire. Nous sentions l'odeur de la nourriture et pensions à la victoire. Même lorsque nous pissions, nous pensions à la victoire. »