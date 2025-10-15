Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Sport

Insolite : Des Sénégalais s'acharnent sur la page 'Actu Foot' après une publication sur Pape Thiaw (photos)

Auteur: Mouhamed CAMARA

il y a 1 semaine 23106 Lectures 5 Commentaires | English
image

Insolite : Des Sénégalais s'acharnent sur la page 'Actu Foot' après une publication sur Pape Thiaw (photos)

En un an sur le banc de l'équipe du Sénégal, Pape Thiaw a mis tout le monde d'accord. Le sélectionneur national affiche un bilan immaculé de 10 victoires et 2 matchs nuls en 12 rencontres.

Après la qualification du Sénégal à la Coupe du monde, la page "Actu foot stats" (26 mille abonnés), démembrement de la page "Actu foot" qui compte 8,7 millions d'abonnés sur X, a voulu rendre hommage au travail effectué par le sélectionneur Thiaw. Mais en comptabilisant les matchs, Actu Foot stats a pris en compte ceux du CHAN, dirigé par Souleymane Diallo. Actu Foot Stats a donc évoqué un bilan de 18 matchs, pour 12 victoires, 4 nuls et surtout 2 défaites.

Des statistiques erronées, que les Sénégalais n'ont pas manqué de faire savoir. Sur l'espace commentaires, les supporters des Lions de la Téranga ont inondé la page de messages pour demander le retrait de la publication. En vain, puisque la fausse publication est toujours sur le réseau social.

Auteur: Mouhamed CAMARA
Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

Commentaires (5)

  • image
    Gestes Barrières il y a 1 semaine

    Il parait que Pape Thiaw, qui ne s'est pas présenté à la conférence de presse après match, était fiévreux toute la journée.
    Avec les chaudes embrassades faites à ses joueurs, j'espère qu'il na rien de contagieux!

  • image
    Défenseur il y a 1 semaine

    Je lui donne 8,5 /10 !

  • image
    Mansour il y a 1 semaine

    Les journalistes publient de fausses informations dans le but d’attirer des vues et des commentaires. C’est vraiment lamentable cette presse.

  • image
    Papé il y a 1 semaine

    C des lanla yakh rék

  • image
    Papé il y a 1 semaine

    C des kania yakh rék

Participer à la Discussion

Articles Tendances