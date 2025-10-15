Sport

Auteur: Mouhamed CAMARA

Insolite : Des Sénégalais s'acharnent sur la page 'Actu Foot' après une publication sur Pape Thiaw (photos)

En un an sur le banc de l'équipe du Sénégal, Pape Thiaw a mis tout le monde d'accord. Le sélectionneur national affiche un bilan immaculé de 10 victoires et 2 matchs nuls en 12 rencontres.

Après la qualification du Sénégal à la Coupe du monde, la page "Actu foot stats" (26 mille abonnés), démembrement de la page "Actu foot" qui compte 8,7 millions d'abonnés sur X, a voulu rendre hommage au travail effectué par le sélectionneur Thiaw. Mais en comptabilisant les matchs, Actu Foot stats a pris en compte ceux du CHAN, dirigé par Souleymane Diallo. Actu Foot Stats a donc évoqué un bilan de 18 matchs, pour 12 victoires, 4 nuls et surtout 2 défaites.

Des statistiques erronées, que les Sénégalais n'ont pas manqué de faire savoir. Sur l'espace commentaires, les supporters des Lions de la Téranga ont inondé la page de messages pour demander le retrait de la publication. En vain, puisque la fausse publication est toujours sur le réseau social.