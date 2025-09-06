Sport

Auteur: Babacar SENE

Jaraaf : Souleymane Diallo nommé entraîneur

Une semaine après avoir offert la troisième place au Sénégal lors du CHAN 2024, Souleymane Diallo entame une nouvelle aventure. L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale locale a paraphé un contrat avec le Jaraaf de Dakar.

Avec le champion du Sénégal en titre, Souleymane Diallo découvrira la Ligue des champions d’Afrique. Le technicien aura la lourde tâche de succéder à Malick Daf, parti après avoir conduit le club de la Médina au titre national.