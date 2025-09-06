Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Jaraaf : Souleymane Diallo nommé entraîneur

Auteur: Babacar SENE

il y a 3 jours 1991 Lectures 2 Commentaires | English
image

Jaraaf : Souleymane Diallo nommé entraîneur

Une semaine après avoir offert la troisième place au Sénégal lors du CHAN 2024, Souleymane Diallo entame une nouvelle aventure. L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale locale a paraphé un contrat avec le Jaraaf de Dakar.

Avec le champion du Sénégal en titre, Souleymane Diallo découvrira la Ligue des champions d’Afrique. Le technicien aura la lourde tâche de succéder à Malick Daf, parti après avoir conduit le club de la Médina au titre national.

Auteur: Babacar SENE
Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Commentaires (1)

  • image
    Lol il y a 3 jours

    Ou est Tahirou (ça sonne guinéen) Sar? Le xénophobe haineux? Tu as fais penser que tout diallo est Guinéen alors que boky dialloube se trouve en plein Sénégal ! La honte

  • image
    Houdabbé ene il y a 3 jours

    Il ne faut pas répondre à ces xénophobes, ils savent mieux que toi que diallo est un nom peul qui peut être sénégalais malien guinéen mauritanien burkinabé etc…. C’est juste un de leur stratégie pour créer une guerre civile, faut les laisser parler et ne leur rien prouver . Sene mame yi danio diouddou fekke niounane diallo diéri ce dieri on en parle qu’au Sénégal et en Mauritanie, ce terme diallo diéri mo makk Sénégal ak Guinée

Participer à la Discussion

