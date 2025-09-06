Jaraaf : Souleymane Diallo nommé entraîneur
Une semaine après avoir offert la troisième place au Sénégal lors du CHAN 2024, Souleymane Diallo entame une nouvelle aventure. L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale locale a paraphé un contrat avec le Jaraaf de Dakar.
Avec le champion du Sénégal en titre, Souleymane Diallo découvrira la Ligue des champions d’Afrique. Le technicien aura la lourde tâche de succéder à Malick Daf, parti après avoir conduit le club de la Médina au titre national.
Ou est Tahirou (ça sonne guinéen) Sar? Le xénophobe haineux? Tu as fais penser que tout diallo est Guinéen alors que boky dialloube se trouve en plein Sénégal ! La honte
Il ne faut pas répondre à ces xénophobes, ils savent mieux que toi que diallo est un nom peul qui peut être sénégalais malien guinéen mauritanien burkinabé etc…. C’est juste un de leur stratégie pour créer une guerre civile, faut les laisser parler et ne leur rien prouver . Sene mame yi danio diouddou fekke niounane diallo diéri ce dieri on en parle qu’au Sénégal et en Mauritanie, ce terme diallo diéri mo makk Sénégal ak Guinée
