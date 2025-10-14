Sport

Auteur: Ousmane DICKO

Le Sénégal se qualifie pour la Coupe du monde 2026

Le Sénégal s’est qualifié pour le Mondial-2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les Lions ont validé leur ticket ce mardi, en battant la Mauritanie, lors de la dernière journée de la poule B, sur la marque de 4 buts à 0.

Sadio Mané (45’, 49’), Iliman Ndiaye (65’) et Habib Diallo (86’) ont permis aux Lions de décrocher leur troisième qualification à une Coupe du monde. Le Sénégal termine en tête de la poule avec 24 pts, devant la RDC. ..