Le Sénégal se qualifie pour la Coupe du monde 2026
Le Sénégal s’est qualifié pour le Mondial-2026 qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les Lions ont validé leur ticket ce mardi, en battant la Mauritanie, lors de la dernière journée de la poule B, sur la marque de 4 buts à 0.
Sadio Mané (45’, 49’), Iliman Ndiaye (65’) et Habib Diallo (86’) ont permis aux Lions de décrocher leur troisième qualification à une Coupe du monde. Le Sénégal termine en tête de la poule avec 24 pts, devant la RDC. ..
Commentaires (10)
Ca pleure à Kinshasa. Félicitations aux Gaindés.
Nicolas Jackson, voila le joueur le plus inutile de la sélection. Sa place est sur le banc. Félicitations les lions, qualif amplement méritée.
Et maintenant ramenez LA COUPE inshallah
Maintenant on doit laver l'affront contre l'Algérie. Pour leur faire savoir que cissé n'avait pas le niveau
Dem ba Djeekh rek . Allez les Gaindes de la Teranga. Nawoon Fawoon.
Go gaindé ca kaw ca kanam rek. Sadio a fait taire des bouches lol.
Ces critiques ne sont rien d'autres que de l'ignorance.
Laser
Ne nous fachons le jour où le Sénégal sera éliminé pour utilisation de Laser à partir des tribunes. Ils ont cible les Mauritanie et même l'arbitre.
Le pays peut gagner sans. J'attire l'attention de la fédération
Bilaye ! Je ne sais pas qui sont bâtards utilisés cet objet ?
Qui ont utilisés...
Le Burkina perd 6 points suite au retrait de l'Erythrée de la compétition. Il se retrouve finalement avec 15 points mais avec un goal différence défavorable.
À l'heure actuelle, je classerai sans complexe Illimane Ndiaye parmi les dix meilleurs joueurs du monde. Maa ko wakh!
les kulunas ont bien dormis mon cher c'est des républicains qui aime le sénégal on ne boude pas quand le sénégal gagne contrairement a certains qui n'ont jusque la on parle on félicite l'équipe qui avait remporté la can.
ceux qui devraient normalement ne pas dormir par honte c'est les moutons dont leur gourou avait dit le TER ne circulera jamais et que le stade ABDOULAY wade n'est pas une priorité héé bin aujourd'hui diomaye a pris le TER et était aux loges du stade construit par le chef des kulunas MACKY SALL .
allez bonne journée a toi vive le SENEGAL.
