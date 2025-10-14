Sport

Auteur: Ousmane Dicko

il y a 1 semaine

Les joueurs et le jeu : Sadio Mané et Iliman portent les Lions

Le Sénégal a décroché une troisième qualification consécutive pour la Coupe du monde de football.

Dans un stade Abdoulaye Wade de Diamniadio entièrement acquis à sa cause, et en présence du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, les Lions ont corrigé la Mauritanie (4-0).

Dans cette symphonie offensive, les virtuoses Sadio Mané et Iliman Ndiaye ont brillé de mille feux.

Mory Diaw : 6/10

Titularisé à la place d’Édouard Mendy, blessé, Mory Diaw a passé une soirée plutôt tranquille.

Face à une attaque mauritanienne peu inspirée, le portier sénégalais a été très peu sollicité.

Dans le jeu, il a montré qu’il est à l’aise avec le ballon aux pieds, grâce à de bonnes relances vers ses défenseurs.

Krépin Diatta : 7/10

Dans la lignée de ses précédents matchs, Krépin Diatta a livré une très bonne prestation.

Solide défensivement et inspiré offensivement, il a offert un caviar à Sadio Mané sur le deuxième but sénégalais (48e).

Très impliqué, il a participé à la majorité des actions offensives des Lions.

Kalidou Koulibaly : 7/10

Dans un match parfaitement maîtrisé par le Sénégal, Kalidou Koulibaly n’a presque jamais été inquiété.

Fidèle à ses habitudes, le capitaine est resté concentré et propre dans ses interventions.

Sur le plan offensif, il a également apporté par de bonnes sorties de balle.Un match sérieux.

Moussa Niakhaté : 7/10

Dans la continuité de ses bonnes performances avec l’Olympique lyonnais, Moussa Niakhaté a encore été impérial.

Solide, sobre et propre dans son jeu, il a aussi été précieux dans la relance, notamment du pied gauche. Un match taille patron.

El Hadji Malick Diouf : 5/10

Dans un match où le Sénégal a affiché ses intentions dès l’entame, El Hadji Malick Diouf a manqué de justesse dans ses centres.

Hormis une frappe puissante repoussée par le gardien mauritanien (39e), il n’a pas réussi sa première période.

En seconde période, il a continué à manquer de précision dans ses actions offensives, affichant un jeu avec beaucoup de déchets techniques.

Un match à oublier pour le latéral gauche de West Ham.

Idrissa Gana Guèye : 6/10

Précieux au milieu de terrain grâce à son abattage et son expérience, Idrissa Gana Guèye a récupéré plusieurs ballons importants.

Très présent dans le cœur du jeu, l’ancien joueur de Diambars a livré un match solide en étant très précieux dans la possession du ballon.Remplacé par Pathé Ciss (88e).

Pape Gueye : 6/10

De retour dans le onze de départ après sa suspension contre le Soudan du Sud, Pape Guèye a livré un match costaud.

Sur le deuxième but de Sadio Mané, il a parfaitement lancé Krépin Diatta, auteur de la passe décisive.

Remplacé par Nampalys Mendy (78e), de retour en sélection après une longue absence.

Iliman Ndiaye : 8/10

Dès la première minute, Iliman Ndiaye s’est procuré une occasion franche, repoussée sur la ligne.

En seconde période, il a fait parler tout son talent dans ses prises de balle.

À la 64e minute, il a marqué le but de la soirée : parti du milieu de terrain, il a mystifié la défense mauritanienne avant de conclure d’un but maradonesque.

Remplacé par Cheikh Tidiane Sabaly (78e), toujours aussi vif balle au pied.

Ismaïla Sarr : 6/10

Dès la première minute, il sert Iliman Ndiaye pour une occasion sauvée sur la ligne.

En fin de première période, il rate un face-à-face avec le gardien adverse.

Plus efficace ensuite, il offre le quatrième but à Habib Diallo sur une belle passe (84e

Nicolas Jackson : 5/10

Fantomatique en première période, Nicolas Jackson a raté plusieurs actions offensives.

En seconde période, il s’est montré plus décisif, en effectuant la remise sur le but d’Iliman Ndiaye.

Remplacé par Pape Matar Sarr (67e).

Sadio Mané : 8/10

Très entreprenant dès le coup d’envoi, Sadio Mané a multiplié les combinaisons avec ses partenaires.

Il aurait pu obtenir deux penalties non sifflés, mais a finalement débloqué la situation sur un magnifique coup franc à la Lionel Messi (45+1).

Dès la reprise, il a doublé la mise sur un centre parfait de Krépin Diatta (48e).

Présent dans tous les bons coups, la star des Lions a encore montré qu’il demeure le véritable leader technique du Sénégal. Remplacé par Habib Diallo(78e ), auteur du quatrième but a la 84e mn.