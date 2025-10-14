Les joueurs et le jeu : Sadio Mané et Iliman portent les Lions
Le Sénégal a décroché une troisième qualification consécutive pour la Coupe du monde de football.
Dans un stade Abdoulaye Wade de Diamniadio entièrement acquis à sa cause, et en présence du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, les Lions ont corrigé la Mauritanie (4-0).
Dans cette symphonie offensive, les virtuoses Sadio Mané et Iliman Ndiaye ont brillé de mille feux.
Mory Diaw : 6/10
Titularisé à la place d’Édouard Mendy, blessé, Mory Diaw a passé une soirée plutôt tranquille.
Face à une attaque mauritanienne peu inspirée, le portier sénégalais a été très peu sollicité.
Dans le jeu, il a montré qu’il est à l’aise avec le ballon aux pieds, grâce à de bonnes relances vers ses défenseurs.
Krépin Diatta : 7/10
Dans la lignée de ses précédents matchs, Krépin Diatta a livré une très bonne prestation.
Solide défensivement et inspiré offensivement, il a offert un caviar à Sadio Mané sur le deuxième but sénégalais (48e).
Très impliqué, il a participé à la majorité des actions offensives des Lions.
Kalidou Koulibaly : 7/10
Dans un match parfaitement maîtrisé par le Sénégal, Kalidou Koulibaly n’a presque jamais été inquiété.
Fidèle à ses habitudes, le capitaine est resté concentré et propre dans ses interventions.
Sur le plan offensif, il a également apporté par de bonnes sorties de balle.Un match sérieux.
Moussa Niakhaté : 7/10
Dans la continuité de ses bonnes performances avec l’Olympique lyonnais, Moussa Niakhaté a encore été impérial.
Solide, sobre et propre dans son jeu, il a aussi été précieux dans la relance, notamment du pied gauche. Un match taille patron.
El Hadji Malick Diouf : 5/10
Dans un match où le Sénégal a affiché ses intentions dès l’entame, El Hadji Malick Diouf a manqué de justesse dans ses centres.
Hormis une frappe puissante repoussée par le gardien mauritanien (39e), il n’a pas réussi sa première période.
En seconde période, il a continué à manquer de précision dans ses actions offensives, affichant un jeu avec beaucoup de déchets techniques.
Un match à oublier pour le latéral gauche de West Ham.
Idrissa Gana Guèye : 6/10
Précieux au milieu de terrain grâce à son abattage et son expérience, Idrissa Gana Guèye a récupéré plusieurs ballons importants.
Très présent dans le cœur du jeu, l’ancien joueur de Diambars a livré un match solide en étant très précieux dans la possession du ballon.Remplacé par Pathé Ciss (88e).
Pape Gueye : 6/10
De retour dans le onze de départ après sa suspension contre le Soudan du Sud, Pape Guèye a livré un match costaud.
Sur le deuxième but de Sadio Mané, il a parfaitement lancé Krépin Diatta, auteur de la passe décisive.
Remplacé par Nampalys Mendy (78e), de retour en sélection après une longue absence.
Iliman Ndiaye : 8/10
Dès la première minute, Iliman Ndiaye s’est procuré une occasion franche, repoussée sur la ligne.
En seconde période, il a fait parler tout son talent dans ses prises de balle.
À la 64e minute, il a marqué le but de la soirée : parti du milieu de terrain, il a mystifié la défense mauritanienne avant de conclure d’un but maradonesque.
Remplacé par Cheikh Tidiane Sabaly (78e), toujours aussi vif balle au pied.
Ismaïla Sarr : 6/10
Dès la première minute, il sert Iliman Ndiaye pour une occasion sauvée sur la ligne.
En fin de première période, il rate un face-à-face avec le gardien adverse.
Plus efficace ensuite, il offre le quatrième but à Habib Diallo sur une belle passe (84e
Nicolas Jackson : 5/10
Fantomatique en première période, Nicolas Jackson a raté plusieurs actions offensives.
En seconde période, il s’est montré plus décisif, en effectuant la remise sur le but d’Iliman Ndiaye.
Remplacé par Pape Matar Sarr (67e).
Sadio Mané : 8/10
Très entreprenant dès le coup d’envoi, Sadio Mané a multiplié les combinaisons avec ses partenaires.
Il aurait pu obtenir deux penalties non sifflés, mais a finalement débloqué la situation sur un magnifique coup franc à la Lionel Messi (45+1).
Dès la reprise, il a doublé la mise sur un centre parfait de Krépin Diatta (48e).
Présent dans tous les bons coups, la star des Lions a encore montré qu’il demeure le véritable leader technique du Sénégal. Remplacé par Habib Diallo(78e ), auteur du quatrième but a la 84e mn.
Commentaires (4)
Ilman ne mérite absolument pas un 8!!!
Il a fait un match très moyen.
Mais il marque un super but
Dire qu'il a été meilleur que Krepin par exemple est un manque total d'objectivité !
Ilimane Ndiaye et izo sarr ont été bien pris en étau par les Mauritaniens.
Collectivement je n'ai pas vu un grand match du Sénégal.
Guardiola tu n'as pas bien suivi le match ,tu étais emporté par la pression du match ou bien tu ne connais pas le foot tout simplement , ses genres de matchs se jouent avec intelligence et les joueurs l'ont compris et ont fait le boulot comme il fallait.
Y a rien à dire car c'est la qualification qu'on cherchait et c'est obtenue, donc il faut féliciter les joueurs et le staff c'est mieux de critiquer, en Afrique c'est pas facile d'imposer son jeu à 100% surtout s'il s'agit du Sénégal, toutes les équipes nous préparent avec beaucoup de sérieux, nous sommes pas une petite équipe il faut le reconnaitre, on fait parti des meilleurs équipes du Monde actuellement et c'est une réalité .
