"L'idole a été trop vite brûlée par certains" : Habib Demba Fall célèbre Sadio Mané

"Je suis le joueur sénégalais le plus critiqué". Il y a 7 mois, critiqué de toutes parts, Sadio Mané lançait tristement cette phrase à la presse sénégalaise. Face à la Mauritanie, pour la qualification du Sénégal à sa quatrième Coupe du monde, le numéro 10 a propulsé l'équipe nationale avec un doublé. Preuve que le joueur d'Al-Nassr est encore le leader technique des Lions.

Journaliste, écrivain et ancien rédacteur en chef du journal Le Soleil, Habib Demba Fall rend hommage au meilleur buteur et meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. Dans un texte nommé : "SADIO ET 'L'INGRATITUDE DES HOMMES' ", Habib Demba Fall reproche à certains sénégalais leur ingratitude envers celui qui a risqué sa vie pour la première victoire du Sénégal à la CAN.

"Dans ses mémoires, le président Abdou Diouf raconte comment, pensant qu'il était en disgrâce, un éminent notable l'a snobé. Et pourtant, avant de quitter son poste, il tenait à l'informer de l'aboutissement heureux d'un de ses dossiers.

A 38 ans, l'argentine célèbre toujours Messi après avoir construit une équipe de soldats autour de lui lors du Mondial victorieux de 2022 (35 ans). Et cela continue pour ce qui semble être la dernière danse lors de la Coupe du Monde 2026. Le Portugal vénère Ronaldo à ses 40 ans. Modric est une légende vivante en Croatie à 40 ans.

`Au Sénégal? A 33 ans, une bonne hygiène de vie et une image lisse, l'idole Sadio a été trop vite brûlée par certains. Oublie-t-on qu'atteint d'une commotion cérébrale, il a risqué sa vie pour la première CAN du Sénégal?

Ce jour, ceux qui ont célébré le 10 sénégalais par une forte ovation à la 10e minute ont eu raison. Dieu n'aime pas les ingrats! "