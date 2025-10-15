"L'idole a été trop vite brûlée par certains" : Habib Demba Fall célèbre Sadio Mané
"Je suis le joueur sénégalais le plus critiqué". Il y a 7 mois, critiqué de toutes parts, Sadio Mané lançait tristement cette phrase à la presse sénégalaise. Face à la Mauritanie, pour la qualification du Sénégal à sa quatrième Coupe du monde, le numéro 10 a propulsé l'équipe nationale avec un doublé. Preuve que le joueur d'Al-Nassr est encore le leader technique des Lions.
Journaliste, écrivain et ancien rédacteur en chef du journal Le Soleil, Habib Demba Fall rend hommage au meilleur buteur et meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. Dans un texte nommé : "SADIO ET 'L'INGRATITUDE DES HOMMES' ", Habib Demba Fall reproche à certains sénégalais leur ingratitude envers celui qui a risqué sa vie pour la première victoire du Sénégal à la CAN.
"Dans ses mémoires, le président Abdou Diouf raconte comment, pensant qu'il était en disgrâce, un éminent notable l'a snobé. Et pourtant, avant de quitter son poste, il tenait à l'informer de l'aboutissement heureux d'un de ses dossiers.
A 38 ans, l'argentine célèbre toujours Messi après avoir construit une équipe de soldats autour de lui lors du Mondial victorieux de 2022 (35 ans). Et cela continue pour ce qui semble être la dernière danse lors de la Coupe du Monde 2026. Le Portugal vénère Ronaldo à ses 40 ans. Modric est une légende vivante en Croatie à 40 ans.
`Au Sénégal? A 33 ans, une bonne hygiène de vie et une image lisse, l'idole Sadio a été trop vite brûlée par certains. Oublie-t-on qu'atteint d'une commotion cérébrale, il a risqué sa vie pour la première CAN du Sénégal?
Ce jour, ceux qui ont célébré le 10 sénégalais par une forte ovation à la 10e minute ont eu raison. Dieu n'aime pas les ingrats! "
Bilay le sénégalais est très ingrat
Le problème de Sadio c'est le vieillissement qui ne pardonne pas sport, l'espoir est mis sur les jeunes et pour toujours ce qui concerne Sadio manifestement il n'a plus les moyens de sa jeunesse on peut s'extasier sur ses performances d'un match mais cela ne va pas se répéter les lois de la nature sont comme ça faites chacun à son temps de passage au devant et retourne dans les rangs.
Toi tu ne t'appelles pas badou mais badola. Laisser Sadio avec ces histoires de vieillissement. Les Milla ont joué plus âgé que lui et ont su faire triompher leur équipe.
Mensonge gratuit ! Il arrive que des stars soient critiqués. Messi lorsqu'il a perdu des matchs décisifs pour l'équipe d'Argentine coupe fût très critiqué à l'époque, les Argentins glorifiant leur ancien Demi Dieu Diego Armando Maradona.
Sadio est notre GOAT. L'auteur l'a bien observé. Regardez comment il est affûté, c'est impressionnant après tant d'années à évoluer au plus haut niveau. Moi je suis en admiration devant son humilité et l'énergie positive qu'il dégage.
Merci Sadio pour l'éternité, la première star a nous offrir une Coupe d'Afrique
Tant mieux s'il a réussi à fermer des bouches, n'oublions pas aussi c'est lui qui nous a aussi qualifié pour la prochaine coupe d'Afrique avec un coup franc splendide. Le stade aurait pu etre rempli si le prix des billets etait moins cher, on aurait pu assister à un beau moment de communion. Pour moi le régime aurait du pesé de tout son poids pour ramener la fédération à la raison.
Félicitations à nos lions!!!!!!!
ll est toujours très facile de juger, pour mon cas je demande pardon car poussé par pas ma passion de supporter
Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre !
Encore merci Sadio, Dieu vous bénissé vous et et et voutre famille !!🥰💗
Personne n’a brulé l’idole le Sénégal et comme tout les pays du monde il a ces malades des jaloux haineux ces insulteurs mal odorants qui puent la haine,Sadio mané est dans nos cœur et le restera pour toujours
comment on peut critiquer un homme comme sadio mané ?
humble,patriote, fidéle, solidaire, talentueux, tout ce qu'il a apporté et construit pour son pays non sénégalais qui es tu ?.
ne me parlez surtout pas de passion si celle ci dépasse la raison il ya problémes chez certains.
ON NE TOUCHE PAS AUX PATRIMOINES DE CE PAYS et sadio en fait parti.
Sénégalais mo soff, surtout dafa yokou zk ngoure gou gnak khorome bi, ak ayy supporters rou moutons you doff, wayet SADIO mome moye senn baye, daye deff ta douthi bolai ayy wakh. Motakh teuthie senn lamigne toujours.
C'est la vie, c'est le sport, tout simplement...
Il n'y a rien contre Sadio mané, Aliou Cissé ou Omar Daf.
Liverpool n'aurait jamais laissé Sadio partir si c'était une histoire d'ingratitude. Non, la vie, le sport, c'est les performances. Il n'y a rien de personnel.
Si Sadio est critiqué, c'est parce que qu'il n'est plus (ne peut plus) être aussi performant qu'il y a 5 ans. C'est normal. Il ne faut pas qu'il le prenne mal.
Il doit être plus intelligent que çà et ne pas se plaindre.
Avec l'âge, il doit réfléchir à sa stratégie de jeu, son positionnement, etc. Ronaldo est un bon exemple.
Respect à lui. Il restera pour longtemps le meilleur joueur de l'histoire du pays mais il doit être plus serein, moins émotionnel et plus intelligent que cela et arrêter de se plaindre.
Respect pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe nationale. Meilleur buteur, 2 ballons d'or, CAN etc.. On n'oublie pas !!
Bravo notre Sadio national, les aigris nopoloulenn, les moutons demlenn nafiladji ta dem nailawi,
L'ingratitude de certains sénégalais frise le méchancheté.C'est vraiment dommage que dans ce pays les gens pas leurs héros et c'est consubstantiel meme a notre existence de sénégalais.Il faut juste revisiter l'histoire des grands héros de ce pays et le traitement que leurs ait réservé certains de leurs concitoyens.C'est comportement typique de l'anti-héros,caractérisé par une méchanceté gratuite, une jalousie maladive et médisance sans fondement.Comme dit l'adage : Nul n'est prophéte chez soit.Sadio restera à jamais une légende du football nationale africaine et mondiale .Il est de jours le plus grand footballeur sénégalais de tout les temps.Point barre.
Même ingratitude contre le meilleur président du Senegal président Macky. Avec toute la logistique de pointe qu’il nous a offert et ceci dans tous les secteurs. 😭😭😭 Merci Président Dieu vous bénisse 🙏🏾
les gens ont eu raison de critiquer Sadio, il faut arreter. Le sport c'est une histoire de performances en continu. Il est bon il joue, il est pas bon il reste sur le banc, la gratitude ou reconnaissance n'y a pas sa place.
Je trouve d'ailleurs que les critiques lui ont fait du bien et rehaussé son nieau de jeu mais surtout sa préparation physique. Il faut une pression accrue dans le milieu pro qui te pousse à maintenir ou te surpasser. Sadio en avait besoin, ses détracteurs n'ont rien à se reprocher.
Il a fait un très bon match hier et c'est ce qu'on attend de lui. Pourvu qu'il puise maintenir le cap
Tu dois faire partie de ceux qu'il a confondus lors de ces deux derniers matchs. Ton raisonnement ne tient pas. Messi et Ronaldo ont connu des passages à vide que leur sélectionneur ont su gérer. Contrairement au fond de ton propos, il ne faut pas jeter ces joueurs exceptionnels quand ils traversent des périodes moroses.
De toute façon ces détracteurs se sont immolés hier
L immense majorité de ceux qui critiquent ,le font parce que le joueur n est plus performant dans plusieurs match.
Cela ne veut pas dire qu ils n aiment pas Sadio,ou ne sont pas reconnaissant,au contraire ,ils pensent que Sadio a tellement fait pour le foot sénégalais,mais qu and on n a plus les jambes d un jeune,on ne peut plus faire ce qu on faisait.
D ou leurs avis selon lesquels ,Sadio ne doit pas être sur le terrain pendant 90 mn,etc est logique
Il y a de fortes chances que tu en es un ! Mea culpa ?
J'ai dit que Sadio doitetre un 12iem homme et je le maintiens. Ce n'est pas une histoire d'ingratitude qui n'existe meme pas dans le sport 😆
J'admets que le fait qu'il joue en Arabie a motive mon choix car le monde du foot ne sait pas exactement la place de ce championat par rapport aux 4 grands de l'Europe. Cela n'a rien a voire avec l'ingratitude que je repete n'existe pas en sport. Faire jouer qqun par reconnaissance veut aussi dire priver du temps de jeu a qqun d'autre.
Le debat est toujours ouvert sur l'apport psychologic d'une star mondiale comme Sadio
C'est un debat purement sportif. Cela n'a rien a voire avec les sentiments
Sadio restera le roi de la jungle jusqu'a ce que kenen def lou eup limou def mais un roi affaibli ne participated pas a la chasse
Wassalam
Le problème est un nouveau genre de sénégalais et de sénégalises sans suite dans les idées, qui n'a que sa grande gueule et critique tout ! C'est eux qui nous ont imposé le gouvernement actuel et son armée d'incompétents!
On parle de vieillissement... que faites-vous de Ronaldo qui est plus âgé ?!?
Merci. Sadio.
j ai dit ceux qui critiquent sadio cherche du beus c est un peu comme les politiciens et les médias en agonie qui quand ils veulent se faire entendre ok que l on parle d eux disent du mal de sonko c est tout dans 5 ans sadio sera opérationnel il a une bonne hygiène de vie c est le boss c est le boss bande de jaloux quitter là-bas
L'auteur de cet article et ses semblables qui parlent d'ingratitude sont, eux, de vrais hypocrites.
Ici il s'agit de "choses" de la NATION, chaque citoyen a le droit de donner son avis:
Sadio, quoiqu'il puisse faire, "moo mou gnou", il est sélectionné et payé pour ça;
Macky , Wade, Diouf, Senghor, quoi qu'ils eussent fait, "momoun gnou", ils sont élus et payés gracieusement pour ça;
Les FDS, quoi qu'ils doivent assurer notre sécurité "moomoun gnou", il ont librement porté l'uniforme, formés, et payés pour ça...etc... etc
Et,maintenant, au nom de quoi, à un moment où Sadio serait en méforme, où qu'un homme d’État fasse une erreur, ou qu'un élément des FDS fasse une bavure..etc. on devrait fermer les yeux.
Au contraire, ces critiques ont bien servi Sadio, elles l'ont réveillé et permis de revêtir le bleu de chauffe, pour éviter les syndromes d'après Caire 86 et Sénégal 92, les syndromes des "Diouf et Fadiga" qui ont emporté l'équipe du Sénégal dans leur chute d'après 2002 sur une dizaine d'années plus tard jusqu'à l'éclosion des Sadio, Gana, Moussa Konaté et consorts.
Souvenons-nous, qui a poussé Bruno Metsu à revoir son organisation tactique après la Can et à utiliser et repositionner certains joueurs faisant une grande coupe du monde, ce sont les critiques.
Souvenons-nous, qu'est ce qui a perdu Amara Traoré dans son coaching: l'entêtement
Souvenons-nous, qu'est ce qui a perdu Aliou Cissé après sa belle épopée entre les CAN 2017 et 2022, son entêtement, et l'écoute des flagorneurs et laudateurs comme l'auteur de ce torchon.
Le sénégalais est un pays libre et de critiques, kou déf lou reuy ci lou nieup bokk, on applaudit; tu baisses de forme, on te le signale. A toi de faire le choix, l'entêtement ou le redressement (comme vient de le prouver Sadio)... il n'est pas question de nous laisser entraîner dans la chute des petits seigneurs pseudo-proclamés!
