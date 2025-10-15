Sport

Auteur: Ousmane Dicko

Matchs amicaux des Lions : Après le Brésil, la FSF démarche les États-Unis et une sélection africaine

À quelques mois d’un double rendez-vous crucial — la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2025) et la Coupe du monde 2026 — le programme des matchs de préparation des Lions du Sénégal commence à se prendre forme.

Déjà officialisé, le choc amical face au Brésil aura lieu lors de la trêve internationale de novembre 2025. Un match qui permettra aux Lions d’avoir des confrontations de haut niveau. Mais ce ne sera pas le seul grand test au programme.

En marge de la victoire des Lions contre la Mauritanie, hier, Abdoulaye Fall, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a révélé que des discussions avancées sont en cours avec la fédération américaine pour organiser un match amical contre les États-Unis, l’un des pays hôtes du Mondial-2026.

«Nous sommes en discussion pour un match amical contre les États-Unis. Cela rentre dans le cadre de la préparation pour la Coupe du monde. Le match contre le Brésil est déjà calé et nous aimerions aussi affronter une équipe africaine, ici à Diamniadio, avant la CAN », a déclaré le dirigeant sénégalais en zone mixte. Une occasion pour les supporters sénégalais de communier une dernière fois avec leur équipe nationale avant le départ pour la CAN marocaine.