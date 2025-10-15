Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Matchs amicaux des Lions : Après le Brésil, la FSF démarche les États-Unis et une sélection africaine

Auteur: Ousmane Dicko

il y a 1 semaine 3972 Lectures 6 Commentaires
image

Matchs amicaux des Lions : Après le Brésil, la FSF démarche les États-Unis et une sélection africaine

À quelques mois d’un double rendez-vous crucial — la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2025) et la Coupe du monde 2026 — le programme des matchs de préparation des Lions du Sénégal commence à se prendre forme.

Déjà officialisé, le choc amical face au Brésil aura lieu lors de la trêve internationale de novembre 2025. Un match qui permettra aux Lions d’avoir des confrontations de haut niveau. Mais ce ne sera pas le seul grand test au programme.

En marge de la victoire des Lions contre la Mauritanie, hier, Abdoulaye Fall, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a révélé que des discussions avancées sont en cours avec la fédération américaine pour organiser un match amical contre les États-Unis, l’un des pays hôtes du Mondial-2026.

«Nous sommes en discussion pour un match amical contre les États-Unis. Cela rentre dans le cadre de la préparation pour la Coupe du monde. Le match contre le Brésil est déjà calé et nous aimerions aussi affronter une équipe africaine, ici à Diamniadio, avant la CAN », a déclaré le dirigeant sénégalais en zone mixte. Une occasion pour les supporters sénégalais de communier une dernière fois avec leur équipe nationale avant le départ pour la CAN marocaine.

Auteur: Ousmane Dicko
Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

Commentaires (5)

  • image
    Footeux il y a 1 semaine

    Can janvier 2026 mondiale 2026 en juin quelle connerie l'afrique

  • image
    Défenseur il y a 1 semaine

    Vraiment ! Avec tous ces matchs éliminatoires là, cette fédé veut encore choisir une équipe africaine.

  • image
    Jambaar il y a 1 semaine

    Le Japon est une bonne option qui fait partie des meilleurs et bête noire du Sénégal toute catégorie

  • image
    . il y a 1 semaine

    .L'Espagne ou le portugal ou l'italie
    .L’Allemagne ou les pays-bas ou la belgique
    .le Japon ou la croatie
    . La colombie ou l'urugay

  • image
    Bathurst il y a 1 semaine

    Est-ce que tout le monde aura le visa américain ?

  • image
    Compliqué il y a 6 jours

    Pas sûr

Participer à la Discussion

Articles Tendances