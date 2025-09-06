Sport

Auteur: Ousmane DICKO

Mondiaux de Tokyo: La colère noire des athlètes sénégalais face au manque d’accompagnement

À quelques jours du coup d’envoi des Championnats du monde d’athlétisme prévus à Tokyo du 13 au 21 septembre 2025, une vive colère gronde dans le camp sénégalais. En conférence de presse ce samedi, plusieurs athlètes de l’équipe nationale ont dénoncé avec fermeté l’absence d’accompagnement et le manque de considération dont ils estiment être victimes.

Amath Faye, capitaine de l’équipe du Sénégal d’athlétisme a pris la parole au nom de ses partenaires. ‘’Nous sommes là pour dénoncer le manque d’accompagnement des athlètes qui doivent participer aux Championnats du monde de Tokyo. Même ceux qui étaient aux Jeux olympiques n’ont été accompagnés qu’à une semaine de la compétition’’, dénonce-t-il.

Selon lui, malgré les efforts de la direction technique, des programmes de préparation ont été soumis depuis des mois au ministère des Sports, sans aucun retour.

‘’A ma connaissance, aucun financement n’a été débloqué pour des stages de préparation, regrette-t-il. Aucun athlète sénégalais qualifié pour ces championnats du monde n’a reçu de soutien financier pour entamer sa saison’’, a ajouté l'athlète.

Une situation que Amath Faye juge inacceptable pour des compétitions de si haut niveau. ‘’Le haut niveau, c’est de la planification, du travail sur la durée. Nous allons faire le maximum, mais nous alertons les dirigeants pour qu’elles prennent leurs responsabilités à l’avenir’’, prévient-il.

Louis François Mendy : “Ce n’est pas sérieux”

Louis François Mendy, qualifié pour le 110 m haies, n’a pas mâché ses mots à l’encontre de la Fédération sénégalaise d’athlétisme. Il dénonce notamment l’attitude du président Sara Oualy, qu’il accuse d’être totalement déconnecté des réalités des athlètes.

‘’Sara Oualy ne fait pas son rôle. Il ne prend même pas la peine d’appeler les athlètes. Cela fait six mois que je n’ai pas eu de ses nouvelles. Avant-hier, il m’a juste demandé si le moral était bon. Vous pensez que c’est sérieux, ça’’, s’interroge-t-il.

Pour lui, seul le directeur technique de la fédération maintient un lien constant avec les compétiteurs.

À moins d’une semaine du grand rendez-vous mondial, l’ambiance est donc à la frustration. Si les athlètes sénégalais espèrent briller par leur talent et leur détermination, ils regrettent amèrement de ne pas pouvoir le faire dans des conditions optimales.