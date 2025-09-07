Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Nicolas Jackson au Bayern : Un prêt à 13,5 M€ avec une clause impossible !

Auteur: seneweb News

il y a 2 jours 3118 Lectures 10 Commentaires | English
image

Nicolas Jackson au Bayern : Un prêt à 13,5 M€ avec une clause impossible !

Uli Hoeness, figure emblématique du Bayern Munich, a clarifié les termes du prêt de Nicolas Jackson en provenance de Chelsea. « Le joueur et son agent contribuent pour 3 millions d’euros, donc nous payons une indemnité de prêt de 13,5 millions », a-t-il révélé à Sport1 Dopa. 

Hoeness a toutefois écarté tout scénario d’achat définitif : « Il n’y aura définitivement pas de contrat permanent. Cela ne se fera que s’il dispute 40 matchs en tant que titulaire, ce qui n’arrivera jamais. » Une clause jugée irréaliste, laissant planer l’incertitude sur l’avenir du Sénégalais au club bavarois.

Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Tags

Commentaires (7)

  • image
    Défenseur il y a 2 jours

    Qu'il joue bien son rôle et tout viendra dans l'ordre

  • image
    Gainde il y a 2 jours

    Je peut me tromper,mais je pense que ce revirement de situation est du au fait ,qu il etait sur le banc contre le soudan ,il devait jouer partant,le bayern peut perdre de la consideration envers le joueur en le voyant sur le banc apres lui avoir derouler le tapis rouge ,je connais l orgueil des bavarois, les allemands ont suivi le match du senegal a cause de leur nouveau attaquant,moi meme j ai suivi le match du senegal dans une chaine allemande et je pense qu ils ont couvert ce match a cause de jackson,c est pas pour critiquer le choix du coach,mais contre le rdc congo,jackson doit etre a la pointe de l attaque avec mane et illiman..a bon entendeur.👍

  • image
    Municois il y a 2 jours

    Tu racontes. J'ai vécu à Munich, y ai fait mes études eteu mon premier poste d'enseignant. J'y ai vécu l'arrivée de Sadio Mané. Les Allemands savent que Jackson n'a plus joué depuis juin ou juillet. Aucune équipe digne, de ce fait, de ce nom n'en aurait fait titulaire. Pour toi, Pape Thiaw devait sacrifier ses convictions pour arranger Jackson !

  • image
    Munichois il y a 2 jours

    Tu racontes des histoires.

  • image
    Ho il y a 2 jours

    N'importe quoi
    Il se fera ridiculiser

  • image
    Chelsea fan's il y a 2 jours

    Mais tu blague OU quoi djambar si Pape thiaw veut vraiment passer a cote de son match contre la rdc il n a que a mettre ce Jackson il est nul et des plus nuls du monde un attaquant incapable d amortir la balle dans le camp adverse comment il peut marquer un but les quelques minutes qu il eu contre le soufan vous avez bien vu son comportment deux face a face avec le garden qui est ce qui s en est suivi la balle sort en six metres alors qu il pouvait center le balloon depuis l année derniere a Chelsea je m etais que ce gars n a pas place en equipe nationale meme les minimes de djambar sont meilleurs que lui

  • image
    Munichois il y a 2 jours

    Si chaque Sénégalais était aussi bon dans son domaine que Jackson l'est dans le sien, le Sénégal serait un pays développé. Un pays qui serait dans le concert des nations, ce que Chelsea et le Bayern sont dans le monde du foot.

  • image
    Défenseur il y a 2 jours

    Gaindé peut être mais c'est aux bavarois de l'imposer au Sénégal puisque la réalité du club est toujours différente de celle de l'équipe nationale.

  • image
    Bebert il y a 2 jours

    y ai fait mes études eteu mon premier poste d'enseignant. ................Chapeau bas !!

  • image
    Me il y a 2 jours

    Seneweb , pourquoi vs etes trop d'articles sur lui et son transfer. Il n'est pas utile en equipe national. Please talk about something else.

Participer à la Discussion

Articles Tendances