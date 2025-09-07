Sport

Auteur: seneweb News

Nicolas Jackson au Bayern : Un prêt à 13,5 M€ avec une clause impossible !

Uli Hoeness, figure emblématique du Bayern Munich, a clarifié les termes du prêt de Nicolas Jackson en provenance de Chelsea. « Le joueur et son agent contribuent pour 3 millions d’euros, donc nous payons une indemnité de prêt de 13,5 millions », a-t-il révélé à Sport1 Dopa.

Hoeness a toutefois écarté tout scénario d’achat définitif : « Il n’y aura définitivement pas de contrat permanent. Cela ne se fera que s’il dispute 40 matchs en tant que titulaire, ce qui n’arrivera jamais. » Une clause jugée irréaliste, laissant planer l’incertitude sur l’avenir du Sénégalais au club bavarois.