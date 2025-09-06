Sport

Auteur: Bernardin Patinvoh

Nicolas Jackson : Ce que le directeur sportif du Bayern Munich pense de lui

Nicolas Jackson n’évoluera pas à Chelsea cette saison. Il est prêté au Bayern Munich jusqu’en juin 2026. C’est donc dans le club bavarois, que l’attaquant sénégalais va tenter de briller aux côtés de Luis Diaz et d'Harry Kane. Le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, est persuadé que l’ancien de Casa Sport « apportera une touche supplémentaire au jeu offensif du club ».

« Il n’aura aucun mal à s’adapter à notre équipe »

Jackson « apporte beaucoup de vitesse, est dangereux dans la surface et cherche des solutions en profondeur pour aider l’équipe. C’est aussi un joueur ouvert et positif, il n’aura donc aucun mal à s’adapter à notre équipe » a assuré M. Freund. Une chose est sûre: L’attaquant sénégalais aura à cœur de faire mieux que Sadio Mané en Bavière.