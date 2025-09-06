Nicolas Jackson : Ce que le directeur sportif du Bayern Munich pense de lui
Nicolas Jackson n’évoluera pas à Chelsea cette saison. Il est prêté au Bayern Munich jusqu’en juin 2026. C’est donc dans le club bavarois, que l’attaquant sénégalais va tenter de briller aux côtés de Luis Diaz et d'Harry Kane. Le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, est persuadé que l’ancien de Casa Sport « apportera une touche supplémentaire au jeu offensif du club ».
« Il n’aura aucun mal à s’adapter à notre équipe »
Jackson « apporte beaucoup de vitesse, est dangereux dans la surface et cherche des solutions en profondeur pour aider l’équipe. C’est aussi un joueur ouvert et positif, il n’aura donc aucun mal à s’adapter à notre équipe » a assuré M. Freund. Une chose est sûre: L’attaquant sénégalais aura à cœur de faire mieux que Sadio Mané en Bavière.
Commentaires (2)
Oh là, quand je me souviens de la SadioMania qui s'était emparée de Munich à son arrivée, l'enthousiasme des joueurs eux-mêmes, les reportages sur son village d'origine, les anecdotes de Olivier Kahn et Hasan Salihamidzic, alors directeur sportif qui disait qu'il ne pouvait pas croire qu'on leur propose Mané et qu'il l'a trouvé à Liverpool en bermuda, une mangue à la main... Un homme d'une simplicité étraordinaire... A Munich, on pensait dur comme fer, que Sadio est un potentiel ballon d'or dans les deux ans qui allaient venir ! Les maillots se vendaient, des groupes de supporters senegalais s'étaient formés. Une ministre allemande s'en rejouissait fortement et disait, à peu pres que l'arrivée de Mané avait suscité une poussée en Afrique du nombre de personnes qui s'interessent au foot allemand. Il y a meme eu des reportages sur son ami beninois, qui en profita pour avoir un contrat dans l'équipe B... Au début, Mané marquait but sur but, jusqu'à sa blessure. Et là, retournement de situation. On n'a plus jamais retrouvé le même Mané. Après ses premiers buts, les dirigeants du Bayern disaient preférer Mané à Lewandowski, car il marque et sait jouer à tous les postes en attaque ! Mais quelle déception au final, due a mon avis à cette maudite blessure et à ses histoires avec Sané (qui n'avaient rien à voir avec le racisme. Le père de Leroy Sane en a beaucoup souffert). Sané était arrogant à l'endroit de tous ses coéquipiers, mais pas raciste. Sur sa poitrine, il a tatoué la carte de l'Afrique. Je l'ai connu alors qu'il n'avait pas 12 ans.
Jackson ne peut pas faire mieux que Sané. S'il avait ce charisme il n'allait pas quitter chelsea comme un torchon.
Nous lui souhaitons toutes les chances
