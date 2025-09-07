"Nous sommes abandonnés" : Le cri du cœur de l’athlète Saly Sarr
Saly Sarr, figure de l’athlétisme sénégalais, a pris la parole pour exprimer un malaise profond partagé par de nombreux sportifs de haut niveau. Dans un message poignant, elle dénonce l’abandon dont souffrent les athlètes censés porter haut les couleurs du Sénégal sur la scène internationale.
"Je parle aujourd'hui, non pas en tant que simple sportive, mais en tant qu’athlète qui porte les couleurs de son pays avec fierté et passion", affirme-t-elle d’emblée, avant de décrire les sacrifices consentis au quotidien : entraînements intenses, privations et vie entière consacrée à la compétition.
L’athlète déplore un manque total de soutien de la part de la fédération et du ministère des Sports, l’absence de financements pour préparer correctement les compétitions ainsi que des primes jugées dérisoires.
"Pendant que nous nous battons pour représenter notre pays aux championnats du monde, nous devons compter chaque centime, improviser nos entraînements, trouver nous-mêmes des solutions pour voyager, nous nourrir, nous loger... C’est humiliant", poursuit-elle.
Malgré ces conditions précaires, les athlètes restent soumis à une forte pression : médailles, podiums et exploits sont attendus, sans que les moyens nécessaires soient mis à leur disposition. Comment y arriver sans moyens, sans accompagnement, sans respect ?", interroge Saly Sarr.
À travers son cri du cœur, elle ne parle pas seulement en son nom, mais aussi au nom de ses coéquipiers et de tous les athlètes de sa discipline épuisés par cette situation.
"Nous demandons un soutien financier réel pour préparer les compétitions, des primes décentes pour vivre et nous entraîner dans des conditions dignes, mais aussi une écoute et un respect pour les efforts que nous fournissons chaque jour", lance Saly Sarr.
Elle ajoute : "Nous ne voulons pas des promesses. Nous voulons des actes. Parce que sans moyens, nos rêves s’effondrent et, avec eux, l’avenir de notre sport. À ceux qui nous dirigent, nous disons : soutenez-nous ou assumez de nous voir disparaître.
Soyez patients chers athlètes. Ce gouvernement est là depuis moins de 2 ans et un jour je serais peut-être ministre et tous les athlètes seront mieux organisés à l’instar des athlètes comme Sha’carri Richardson, Melissa Jefferson Wooden, Julien Alfred etc. Vous devez aussi savoir que l’athlète sénégalais est avant tout victime de la langue française qui est une langue médiocre et à ce titre même les athlètes français sont médiocres et ont été incapables de décrocher une seule médaille lors des récentes jeux olympiques de Paris ! La fille ayant remporté la médaille d’or sur 100m est la très belle athlète Julien Alfred 24 ans originaire de l’Ile de Sainte Lucie qui compte moins d’un million d’habitants. Mais comme c’est un pays qui parle anglais, cette jeune femme a pu aller s’entraîner aux États-Unis et au Jamaïque dès son plus jeune âge, elle y a étudié et y a remporté des championnats a pu devenir millionnaire très jeune. Quittons la langue française qui est une langue bidon et handicapant. L’autre question à se poser c’est aussi de savoir pourquoi les athlètes ivoiriennes ne pleurnichent pas ? À mon avis c’est peut-être parce qu’elles sont plus rapides. Quand un athlète est vraiment rapide, il ne pleurniche pas. Entraîne-toi dure dans ton coin et pourra participer aux ligues de diamant organisés ce chaque semaine dans le monde entier. Le vainqueur de la ligue de Diamant chaque semaine gagne 6.500.000 cfa tandis qu’à la fin du championnat le vainqueur empoche 33. Millions en une seule course, sans compter les sponsorings et les contrats avec les grandes marques qui peuvent rapporter des sommes astronomiques. Récemment aussi il y a le Grand Slam track, une compétition où le vainqueur de chaque course empoche 65 millions de CFA. Si tu as toutes ces sommes tu n’auras plus besoin d’aucun soutien de l’Etat à l’instar de l’ivoirienne Marie José Talou qui ne vit même plus en Côte d’Ivoire depuis plusieurs années mais continue de défendre les couleurs de son pays sans rien demander en retour parce qu’elle est immensément riche. Mes chers athlètes Sénégalais, ne demandez pas des primes ou soutiens ! Demandez des équipements à l’Etat ainsi que de coachs de niveau mondial. Ensuite, enfermez-vous et travaillez dure ! Si vous atteignez un certains niveau, ce n’est pas l’Etat qui vous paiera vos salaires et primes mais le monde car vous serez appelés à compétir partout dans le monde ! Quand je vous dis que Karim-USA mérite d’être en même temps ministre des sports, coach, entraîneur, ministre de l’intérieur, des transports, de l’emploi, de l’éducation etc, donc Président de la République, les gens ne m’écoutent pas ! Allons rek !
Les footballeurs s'amusent a donner le montant de leur prime 5 000 000 à des œuvres sociales. La solidarité sportive devrait les pousser à faire une cagnotte pour soutenir des sportifs comme Saly Sarr, François Mendy. Ces sportifs de haut sont moins considères et finances que le 12eme gainde. C'est vraiment triste. Il faudrait que tout cela change
