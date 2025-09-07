Sport

Auteur: Khady NDOYE

"Nous sommes abandonnés" : Le cri du cœur de l’athlète Saly Sarr

Saly Sarr, figure de l’athlétisme sénégalais, a pris la parole pour exprimer un malaise profond partagé par de nombreux sportifs de haut niveau. Dans un message poignant, elle dénonce l’abandon dont souffrent les athlètes censés porter haut les couleurs du Sénégal sur la scène internationale.

"Je parle aujourd'hui, non pas en tant que simple sportive, mais en tant qu’athlète qui porte les couleurs de son pays avec fierté et passion", affirme-t-elle d’emblée, avant de décrire les sacrifices consentis au quotidien : entraînements intenses, privations et vie entière consacrée à la compétition.

L’athlète déplore un manque total de soutien de la part de la fédération et du ministère des Sports, l’absence de financements pour préparer correctement les compétitions ainsi que des primes jugées dérisoires.

"Pendant que nous nous battons pour représenter notre pays aux championnats du monde, nous devons compter chaque centime, improviser nos entraînements, trouver nous-mêmes des solutions pour voyager, nous nourrir, nous loger... C’est humiliant", poursuit-elle.

Malgré ces conditions précaires, les athlètes restent soumis à une forte pression : médailles, podiums et exploits sont attendus, sans que les moyens nécessaires soient mis à leur disposition. Comment y arriver sans moyens, sans accompagnement, sans respect ?", interroge Saly Sarr.

À travers son cri du cœur, elle ne parle pas seulement en son nom, mais aussi au nom de ses coéquipiers et de tous les athlètes de sa discipline épuisés par cette situation.

"Nous demandons un soutien financier réel pour préparer les compétitions, des primes décentes pour vivre et nous entraîner dans des conditions dignes, mais aussi une écoute et un respect pour les efforts que nous fournissons chaque jour", lance Saly Sarr.

Elle ajoute : "Nous ne voulons pas des promesses. Nous voulons des actes. Parce que sans moyens, nos rêves s’effondrent et, avec eux, l’avenir de notre sport. À ceux qui nous dirigent, nous disons : soutenez-nous ou assumez de nous voir disparaître.