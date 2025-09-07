Sport

Auteur: Ndeye Astou Konaté

Organisation du match Sénégal–Soudan : La FSF reconnaît des manquements et présente ses excuses

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a publié un communiqué, ce 7 septembre 2025, pour revenir sur les incidents survenus lors du match Sénégal–Soudan, disputé le 5 septembre à Dakar. Si l’instance dirigeante du football sénégalais salue la mobilisation exceptionnelle des supporters et le travail des équipes ayant contribué à l’organisation de la rencontre, elle reconnaît néanmoins plusieurs dysfonctionnements.

La FSF admet que des désagréments ont été rencontrés par certains spectateurs, notamment au niveau de la billetterie, des accréditations et de l’occupation de certains espaces par des personnes non autorisées.

Dans son communiqué, elle présente ses « sincères excuses » pour ces incidents, soulignant que le court délai entre la passation de service du 2 septembre et la tenue du match le 5 septembre a rendu difficile la mise en place complète du dispositif organisationnel.

La fédération s’engage à tirer les enseignements de ces manquements à travers l’exploitation des rapports des différentes commissions et instances impliquées. Des mesures correctives devraient être mises en œuvre afin d’éviter que de telles situations ne se reproduisent à l’avenir.

« Notre objectif est de garantir à chaque supporter une expérience parfaite et une organisation irréprochable pour les prochains matchs », conclut le communiqué.