Organisation du match Sénégal–Soudan : La FSF reconnaît des manquements et présente ses excuses
La FSF admet que des désagréments ont été rencontrés par certains spectateurs, notamment au niveau de la billetterie, des accréditations et de l’occupation de certains espaces par des personnes non autorisées.
Dans son communiqué, elle présente ses « sincères excuses » pour ces incidents, soulignant que le court délai entre la passation de service du 2 septembre et la tenue du match le 5 septembre a rendu difficile la mise en place complète du dispositif organisationnel.
La fédération s’engage à tirer les enseignements de ces manquements à travers l’exploitation des rapports des différentes commissions et instances impliquées. Des mesures correctives devraient être mises en œuvre afin d’éviter que de telles situations ne se reproduisent à l’avenir.
« Notre objectif est de garantir à chaque supporter une expérience parfaite et une organisation irréprochable pour les prochains matchs », conclut le communiqué.
Commentaires (9)
excuses ??????? basta,l'amateurisme du foot senegalais est impréssionant
Pourquoi les spectateurs de la loge VIP n'ont plus droit à une collation gratuite. Ils sont obligés débourser s'il veulent manger. Seule une tasse de jus leur est offerte
Goirmandises, amateurisme, doffisme
Il faut sanctionner les responsables de la billetterie. Ce qui s'est passé est criminel. Il y'avait plus de monde dehors que dans le stade. Des billets de 1.000F revendus à 3.000F, 5.000F voir 10.000F. Ces traficants et leurs complices dans la Fédération doivent être identifiés et poursuivi.
Ce qui s'est passé et se passera encore n'est guère une surprise, si on sait comment abdoulaye fall à fait pour arriver à la tête de la fédération.
Cet inconnu du bataillon a usé de corruption active, avec la complicité de abdoulaye sow et de cheikh seck pour prendre la fédération.
Sa coalition était composée de véritables caïmans, qui n'ont pas attendu longtemps pour se partager le gâteau.
Abdoulaye fall n'a pas la personnalité pour diriger.
Augustin avait le mérite d'être un homme juste...
Rien que son slogan de campagne # contrôle passe # presageait l'arrivée de vraies opportunistes à la fédération.
Je crains fort qu'on en soit juste au début d'une bamboula organisée, où les membres du comex seront écartés au profit de personnes non élus..
On se poignardera pour des chambres d'hôtels et des perdiums.
Je conseille à l'état de surveiller cette fédération, car le sport est devenu un élément incontournable de la géopolitique mondiale, c'est le soft power.
C'est ce que l'Arabie saoudite a compris et déroule actuellement pour polir son image à l'international.
Sonko. Diomaye un œil bienveillant svp.
"Augustin avait le mérite d'être un homme juste..." et niak fayda en même temps. Sinon, Abdoulaye Fall aurait été envoyé à la DIC dès l'affaire des bus et les textes pour l'election changés. Augustin Senghor est a priori le president le plus niak fayda de l'histoire du foot senegalais. Cela dit, je ne connais rien au foot. ;)
Mais que pouvions-nous attendre du trio Abdoulaye Fall, Abdoulaye Seydou Sow et Cheikh Seck, tous cités dans d'immenses scandales ?! Tous considérés par plein de Senegalais comme de méga-voleurs ? A tort ou à raison, mais il n'y a pas de fumée sans feu.
Kalz la justice peut se saisir de cette affaire
Il faut enquêter et sanctionner lourdement à moins d'être mandate
A moins d'être mandaté officiellement par un club ou une association reconnue, personne ne doit posséder une centaine de billets. Le Sénégal est un pays où tout événement est mis à profit par des spéculateurs.
Il faut pas s'arrêter aux excuses. Des gens ont sciemment organisé le traffic pour se faire de l'argent. Il faut les débusquer, les sanctionner et les écarter.
La nouvelle équipe de la fédération doit donner le bon signal d'autant qu'il lui est reproché d'être arrivé aux commandes par des pratiques douteuses
Participer à la Discussion