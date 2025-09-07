Sport

Auteur: Adama Sy

Port-Louis African Open 2025 : Mbagnick Ndiaye s’impose en +100 kg

Le judoka sénégalais, Mbagnick Ndiaye, a une fois de plus confirmé son statut en décrochant la médaille d’or en +100 kg au Port-Louis African Open 2025, à l’île Maurice.

Il s’agit de sa 15e médaille d’or en carrière, une performance impressionnante dans le cadre des tournois qualificatifs pour les Jeux olympiques de Los Angeles-2028.

Déterminé et en grande forme, Mbagnick Ndiaye poursuit sa montée en puissance sur la scène continentale, consolidant sa position parmi les meilleurs judokas africains de sa catégorie.