Auteur: Adama Sy

il y a 2 jours
image

Port-Louis African Open 2025 : Mbagnick Ndiaye s’impose en +100 kg

Le judoka sénégalais, Mbagnick Ndiaye, a une fois de plus confirmé son statut en décrochant la médaille d’or en +100 kg au Port-Louis African Open 2025, à l’île Maurice.

Il s’agit de sa 15e médaille d’or en carrière, une performance impressionnante dans le cadre des tournois qualificatifs pour les Jeux olympiques de Los Angeles-2028.

Déterminé et en grande forme, Mbagnick Ndiaye poursuit sa montée en puissance sur la scène continentale, consolidant sa position parmi les meilleurs judokas africains de sa catégorie.

Commentaires (2)

  • image
    Sport il y a 2 jours

    Bravo Champion

  • image
    Hé! il y a 1 jour

    Waa waw Ndiaye Diateu nii rek leu ! Félicitations champion !

Participer à la Discussion

