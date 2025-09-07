Port-Louis African Open 2025 : Mbagnick Ndiaye s’impose en +100 kg
Le judoka sénégalais, Mbagnick Ndiaye, a une fois de plus confirmé son statut en décrochant la médaille d’or en +100 kg au Port-Louis African Open 2025, à l’île Maurice.
Il s’agit de sa 15e médaille d’or en carrière, une performance impressionnante dans le cadre des tournois qualificatifs pour les Jeux olympiques de Los Angeles-2028.
Déterminé et en grande forme, Mbagnick Ndiaye poursuit sa montée en puissance sur la scène continentale, consolidant sa position parmi les meilleurs judokas africains de sa catégorie.
Bravo Champion
Waa waw Ndiaye Diateu nii rek leu ! Félicitations champion !
