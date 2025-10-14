Sport

Auteur: Mouhamed CAMARA

Qualifications Coupe du Monde 2026 zone Afrique : Voici les deux affiches des barrages

Les qualifications à la Coupe du monde 2026 zone Afrique ont pris fin pour toutes les équipes, sauf 4. En effet, les 4 meilleurs deuxièmes des 9 poules sont qualifiés en sous-barrage d’accession à un autre barrage intercontinental. Il s’agit du Gabon, de la RD Congo, du Cameroun et du Nigeria.

Le premier des meilleurs deuxièmes, le Gabon, affrontera le dernier, le Nigeria, qualifié in-extremis après sa victoire 4-0 face au Benin. Pour la deuxième affiche, ce sera un choc entre le Cameroun et la RD Congo. Les deux matchs se joueront en novembre au Maroc. Le vainqueur de chaque demi finale se hissera en finale pour une qualification au barrage intercontinental.

Lors de ce barrage intercontinental, le pays africain vainqueur de ce sous-barrage rencontrera l’Irak ou les Émirats arabes unis (représentant Asie), la Bolivie ( Amérique du Sud), la Nouvelle-Calédonie (Océanie) ou un représentant de l’Amérique du Nord. Les deux pays les mieux classés sur le classement FIFA seront directement qualifiés en demi-finale.