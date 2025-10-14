Qualifications Coupe du Monde 2026 zone Afrique : Voici les deux affiches des barrages
Les qualifications à la Coupe du monde 2026 zone Afrique ont pris fin pour toutes les équipes, sauf 4. En effet, les 4 meilleurs deuxièmes des 9 poules sont qualifiés en sous-barrage d’accession à un autre barrage intercontinental. Il s’agit du Gabon, de la RD Congo, du Cameroun et du Nigeria.
Le premier des meilleurs deuxièmes, le Gabon, affrontera le dernier, le Nigeria, qualifié in-extremis après sa victoire 4-0 face au Benin. Pour la deuxième affiche, ce sera un choc entre le Cameroun et la RD Congo. Les deux matchs se joueront en novembre au Maroc. Le vainqueur de chaque demi finale se hissera en finale pour une qualification au barrage intercontinental.
Lors de ce barrage intercontinental, le pays africain vainqueur de ce sous-barrage rencontrera l’Irak ou les Émirats arabes unis (représentant Asie), la Bolivie ( Amérique du Sud), la Nouvelle-Calédonie (Océanie) ou un représentant de l’Amérique du Nord. Les deux pays les mieux classés sur le classement FIFA seront directement qualifiés en demi-finale.
Commentaires (13)
Si vraiment ils peuvent nous citer l'ensemble des meilleurs deuxièmes des poules, la compréhension sera facile.
En tous les cas c'est compliqué J'ai rien compris
Et leurs points.
En choisissant les meilleurs quatrièmes je ne peux toujours pas comprendre comment le Nigeria avec 17 points s'est retrouvé parmi les meilleurs quatrièmes au détriment du Burkina Faso qui a 21 points. Ça me donne des maux de tête. Il y a pas de logique. I don't understand !!!
pourtant le burkina 2e groupe A a 21 pts plus que Nigeria groupe 17 pts,Donc Seneweb d;ou viennent ces affiches ?
Tu mens connard
peu de respect svp
Suite au retrait de l'Erythrée de la compétition, le Burkina perd les 6 points obtenus suite à ses victoires sur ce pays. Il se retrouve finalement avec 15 points mais avec un goal différence défavorable qui profite au Nigéria.
Le règlement qui a été établi pour la sélection des 4 meilleurs seconds était que les points gagnés contre la dernière équipe de chaque seraient ignorés dans le décompte final à l'exception du groupe E du fait de la non-participation de l'Erythrée. De ce fait le Nigeria qui a fait match nul avec le Zimbabwe lors de leurs deux confrontations (à l’aller comme au retour) perdra deux points seulement au décompte final. Appliquez le même calcul pour les autres équipes
> dixit
:...<
The ranking of the second-placed teams will be determined by points accumulated, followed by goal difference, goals scored, and other tiebreakers as outlined in FIFA’s Article 11.5 regulations.
Once determined, the four playoff contenders will battle it out in a three-match mini-tournament:
Semifinal 1: 1st ranked runner-up vs 4th ranked runner-up
Semifinal 2: 2nd ranked runner-up vs 3rd ranked runner-up
Final: Winners of the semifinals clash for the ultimate prize
les 2emes
groupe A Burkina 21 pts
groupe B RDC 22 pts
groupe C Nigeria 17 pts
groupe D Cameroune 19 pts
groupe E Niger 15 pts
groupe F Gabon 25 pts
groupe G Ouganda 18 pts
groupe H Namibie 15 pts
groupe I Madagascar 19 pts (meme que Cameroune elimine le Mali au passage
les equipes comme le Cameroune (devance par le Cap Vert ,Nigeria (le Benin a domine son groupe jusqu'a la derniere journee) n'ont plus le niveau d'aller au mondial donc pourquoi leur accorder des privileges ?
48 qualifiés: presque tout la planète y sera...on s'en balec des extra nullards qui n'y iront pas !!
En sauvetage des 2 équipes nigeria et cameroun . Sinon je ne comprends rien de l’article. J’attends les journalistes sportifs
Rien compris à ce charabia....
La règle retenue par la CAF pour départager les meilleurs deuxièmes est la suivante: du fait de l'exclusion de l'Erythrée (groupe E)de la compétition, les deux matchs joués entre les meilleurs deuxièmes les derniers des autres groupes (groupes A,B,C,D,F,G,H et I) ont été annulés. On a remis les compteurs à zéro pour ces matchs c'est-à-dire zéro but marqué, zéro but encaissé et zéro point pour une victoire, une défaite ou un nul. Par exemple le Gabon a un total de points pour ses dix matchs égal à 25, les deux matchs joués contre le dernier de son groupe à savoir les Seychelles sont annulés et au décompte final en annulant les deux victoires du Gabon (25 - 6 = 19 points) et ainsi le Gabon se retrouve en du classement des meilleurs deuxièmes suivi de la RDC (16 points), du Cameroun (15 points) et du Nigéria (15 points). Le Burkina et le Niger ont également 15 points mais avec un goal-différence plus faible que le Cameroun et le Nigeria.
Participer à la Discussion