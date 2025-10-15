Sport

Auteur: Babacar SENE

Qualifications Coupe du monde 2026 – Zone Europe : l’Italie surclasse Israël et se rassure

Dos au mur avant d’affronter Israël ce mardi soir à Udine, l’Italie s’est relancée dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026. La Squadra Azzurra a battu sèchement Israël (3-0). Mateo Retegui, auteur d’un doublé (45+1e et 74e), et Mancini (90+3e) sont les buteurs italiens.

Grâce à ce succès, les Transalpins, absents des deux dernières éditions de la Coupe du monde, sont désormais assurés, au minimum, de participer aux barrages pour le Mondial 2026.