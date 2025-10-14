Sport

Auteur: Babacar SENE

Qualifications Coupe du monde : La Côte d’Ivoire valide son billet

Au coude à coude avec le Gabon, lors de cette dernière journée, la Côte d’Ivoire s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2026. À Abidjan, les Éléphants ont dominé le Kenya (3-0). Franck Kessié a montré la voie du succès, en ouvrant le score dès la 7e mn. En seconde période, Yann Diomandé a inscrit le deuxième but (54e) avant qu’Amad Diallo ne clôt la fête en marquant le troisième (84e).

Avec cette nette victoire, la Côte d’Ivoire (26 pts) termine première du groupe F devant le Gabon (25 pts), vainqueur du Burundi (2-0).