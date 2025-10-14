Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Sport

Qualifications Coupe du monde : La Tunisie réalise un record inédit

Auteur: Babacar Séne

il y a 1 semaine 4556 Lectures 4 Commentaires | English
image

Qualifications Coupe du monde : La Tunisie réalise un record inédit

Déjà qualifiée depuis la 8e journée, la Tunisie a terminé les qualifications en beauté. Les Aigles de Carthage ont dominé la Namibie 3-0. Avec cette neuvième victoire, la Tunisie boucle les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 sans avoir encaissé le moindre but sur l’ensemble de la phase qualificative.

C’est une première historique ! Jamais une nation africaine n’avait réussi une telle performance dans un format de qualification comprenant plus de six matchs.

Le dernier but encaissé par les Aigles de Carthage en phase de qualification pour un Mondial remonte au 16 novembre 2021, face à la Zambie (victoire 3-1), lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Auteur: Babacar Séne
Publié le: Mardi 14 Octobre 2025

Commentaires (4)

  • image
    Zey il y a 1 semaine

    Bravo la Tunisie.

  • image
    Passant il y a 1 semaine

    Félicitations à la Tunisie.
    Même scénario pour la Côte d'Ivoire.
    Ils ont marqué 25 buts sans en encaisser 1 seul dans une poul à 6 équipes

  • image
    Diof il y a 1 semaine

    Un autre record qui passe sous le radar, le Maroc 16 victoires consecutives. Il depasee l allemagne et l espagne.

  • image
    no to racist tunisia il y a 1 semaine

    ce negro la ne devait jamais representer ces abjectes racistes!

Participer à la Discussion

Articles Tendances