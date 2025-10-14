Sport

Auteur: Babacar Séne

Qualifications Coupe du monde : La Tunisie réalise un record inédit

Déjà qualifiée depuis la 8e journée, la Tunisie a terminé les qualifications en beauté. Les Aigles de Carthage ont dominé la Namibie 3-0. Avec cette neuvième victoire, la Tunisie boucle les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 sans avoir encaissé le moindre but sur l’ensemble de la phase qualificative.

C’est une première historique ! Jamais une nation africaine n’avait réussi une telle performance dans un format de qualification comprenant plus de six matchs.

Le dernier but encaissé par les Aigles de Carthage en phase de qualification pour un Mondial remonte au 16 novembre 2021, face à la Zambie (victoire 3-1), lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.