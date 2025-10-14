Sport

Auteur: Babacar Séne

Qualifications Coupe du monde : l’Afrique du Sud s’envole pour le Mondial

Le groupe C des qualifications pour la Coupe du monde 2026 a livré son verdict. Avant la dernière journée, le Bénin, le Nigeria et l’Afrique du Sud pouvaient encore espérer décrocher le billet qualificatif. Mais ce sont finalement les Bafana Bafana qui ont eu le dernier mot.

L’Afrique du Sud s’est imposée face au Rwanda (3-0) et a profité de la lourde défaite du Bénin contre le Nigeria (0-4) pour s’emparer de la première place du groupe qualificative directe pour la, Coupe du monde.

Le Nigeria, de son côté, a brillé grâce à un triplé de Victor Osimhen (3e, 37e et 52e minutes) et un but de Frank Onyeka (90+1). Malgré ce large succès(4-0), les Super Eagles terminent à la deuxième place, juste derrière les Sud-Africains.

Leader avant cette ultime journée, le Bénin voit tous ses espoirs de qualification s’envoler après cette lourde défaite au Nigeria.