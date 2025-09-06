Sport

Auteur: Babacar SENE

Qualifications Coupe du monde : Le Nigéria se relance avant la « finale » contre l’Afrique du Sud

Dans le cadre de la 7e journée des qualifications, le Nigéria accueillait ce samedi le Rwanda. Dos au mur avant ce match, les Super Eagles n’avaient pas d’autre choix que de s’imposer pour rester en course. Mission accomplie, puisqu’ils se sont imposés (1-0).

‎

Le but de la victoire a été inscrit à la 51e minute par l’imposant attaquant Emmanuel Arokodare (1,97 m pour 95 kg). Grâce à ce succès, le Nigéria (3e, 10 pts) reste au contact de l’Afrique du Sud (1er, 16 pts), qu’il affrontera le 9 septembre prochain à Johannesburg pour un choc décisif dans le groupe C.