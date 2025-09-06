Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Qualifications Coupe du monde : Le Nigéria se relance avant la « finale » contre l’Afrique du Sud

Auteur: Babacar SENE

il y a 3 jours 2186 Lectures 4 Commentaires
image

Dans le cadre de la 7e journée des qualifications, le Nigéria accueillait ce samedi le Rwanda. Dos au mur avant ce match, les Super Eagles n’avaient pas d’autre choix que de s’imposer pour rester en course. Mission accomplie, puisqu’ils se sont imposés (1-0).

Le but de la victoire a été inscrit à la 51e minute par l’imposant attaquant Emmanuel Arokodare (1,97 m pour 95 kg). Grâce à ce succès, le Nigéria (3e, 10 pts) reste au contact de l’Afrique du Sud (1er, 16 pts), qu’il affrontera le 9 septembre prochain à Johannesburg pour un choc décisif dans le groupe C.

Auteur: Babacar SENE
Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Commentaires

  • image
    Défenseur il y a 3 jours

    Un match vraiment intéressant

  • image
    Ngor Jegaan il y a 3 jours

    6 points d'écart et vous trouvez que le Nigéria est tjrs en contact avec l'Afrique du Sud? De surcroit, vous dites que le Nigéria est ... 3ème, alors que faites-vous du 2ème. Moi je trouve qu'à ce stade de la compétition ils sont très mal embarqués. Le Senegal est, dans une moindre mesure, également mal embarqué parce que avec 1 pt de retard sur le leader il va affronter ce derner surfes propres terres à 2 journées de la fin. J'ai tjrs dis que c'est certainement le nul concédé à Dakar face à notre adversaire le plus coriace dégroupe qui pourrait nous éliminer.

  • image
    Défenseur il y a 3 jours

    T'inquiète !

  • image
    Ngor Jegaan il y a 2 jours

    C'est lorsqu'un sénégalais te dit "t'inquiète pas pas, amul problème" qu'il faut faut vraiment commencer à s'inquiéter.

Participer à la Discussion

