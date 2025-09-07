Sport

Auteur: Babacar SENE

Qualifications Coupe du monde – Zone Europe : L’Espagne cartonne, l’Allemagne laborieuse

‎Comme en Afrique, les qualifications pour la Coupe du monde 2026 battent leur plein en Europe. Trois jours après avoir dominé la Bulgarie (3-0), l’Espagne a réalisé une nouvelle démonstration de force dans le groupe E. En déplacement à Istanbul, les partenaires de Lamine Yamal ont atomisé la Turquie (6-0), grâce notamment à un triplé de Mikel Merino (22e, 45+2, 57e). Dans le même groupe, la Géorgie s’est imposée face à la Bulgarie (3-0).

‎Dans le groupe J, la Belgique a également signé un large succès, en corrigeant le Kazakhstan (6-0). Malgré cette victoire, les Diables Rouges (10 pts) restent deuxièmes derrière la Macédoine du Nord (11 pts), victorieuse du Liechtenstein (3-0).

‎Dans le groupe A, l’Allemagne s’est imposée difficilement face à l’Irlande du Nord (3-1). La Mannschaft a ouvert le score par Serge Gnabry(7e), avant d’être rejointe sur une réalisation d’Isaac Price (34e). Bousculés, les Allemands ont finalement fait la différence grâce à des buts de Nadiem Amiri (69e) et Florian Wirtz (72e, coup franc). Dans ce même groupe, la Slovaquie, qui avait surpris l’Allemagne (2-0) il y a quelques jours, a enchaîné une deuxième victoire en disposant du Luxembourg (1-0).

‎Enfin, dans le groupe G, les Pays-Bas sont allés s’imposer en Lituanie (3-2). Un doublé de Memphis Depay a permis aux Néerlandais (10 pts) de prendre la tête du groupe, à égalité avec la Pologne(2e,10 pts), victorieuse de la Finlande (3-1).

