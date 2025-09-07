Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Tuesday 09 September, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Sport

Qualifications Coupe du monde – Zone Europe : L’Espagne cartonne, l’Allemagne laborieuse

Auteur: Babacar SENE

il y a 2 jours 1312 Lectures 0 Commentaires | English
image

Qualifications Coupe du monde – Zone Europe : L’Espagne cartonne, l’Allemagne laborieuse

‎Comme en Afrique, les qualifications pour la Coupe du monde 2026 battent leur plein en Europe. Trois jours après avoir dominé la Bulgarie (3-0), l’Espagne a réalisé une nouvelle démonstration de force dans le groupe E. En déplacement à Istanbul, les partenaires de Lamine Yamal ont atomisé la Turquie (6-0), grâce notamment à un triplé de Mikel Merino (22e, 45+2, 57e). Dans le même groupe, la Géorgie s’est imposée face à la Bulgarie (3-0).

‎Dans le groupe J, la Belgique a également signé un large succès, en corrigeant le Kazakhstan (6-0). Malgré cette victoire, les Diables Rouges (10 pts) restent deuxièmes derrière la Macédoine du Nord (11 pts), victorieuse du Liechtenstein (3-0).

‎Dans le groupe A, l’Allemagne s’est imposée difficilement face à l’Irlande du Nord (3-1). La Mannschaft a ouvert le score par Serge Gnabry(7e), avant d’être rejointe sur une réalisation d’Isaac Price (34e). Bousculés, les Allemands ont finalement fait la différence grâce à des buts de Nadiem Amiri (69e) et Florian Wirtz (72e, coup franc). Dans ce même groupe, la Slovaquie, qui avait surpris l’Allemagne (2-0) il y a quelques jours, a enchaîné une deuxième victoire en disposant du Luxembourg (1-0).

‎Enfin, dans le groupe G, les Pays-Bas sont allés s’imposer en Lituanie (3-2). Un doublé de Memphis Depay a permis aux Néerlandais (10 pts) de prendre la tête du groupe, à égalité avec la Pologne(2e,10 pts), victorieuse de la Finlande (3-1).

Auteur: Babacar SENE
Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Tags

Commentaires (0)

Participer à la Discussion

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Affaire Farba Ngom : Amsatou Sow Sidibé écrit Au Président Du Collège Des Juges D’instruction
    Societe il y a 16 heures
  2. Post image
    2
    Salaires Et Avantages : Ce Que L’etat "verse" Vraiment Aux Ex-ministres
    Politique il y a 9 heures
  3. Post image
    3
    Dsc : Aïssatou Diop Fall Convoquée
    Societe il y a 15 heures
  4. Post image
    4
    Rdc 2-3 Sénégal : Victoire De Prestige Pour Les Lions, Les Tops Et Les Flops Du Match
    Sport il y a 4 heures
  5. Post image
    5
    « Finale » Rd Congo - Sénégal : 3 Bonnes Raisons De Croire En Une Victoire Des Lions
    Sport il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Elim. Coupe Du Monde : Pape Matar Sarr Donne L'avantage Au Sénégal (2-3)
    Video il y a 5 heures
  7. Post image
    7
    Rdc - Sénégal : Une Atmosphère Chaotique Aux Abords Du Stade
    Video il y a 10 heures
  8. Post image
    8
    Rdc-sénégal: Des Changements Dans La Composition Officielle De Pape Thiaw
    Sport il y a 7 heures
  9. Post image
    9
    Nominations De Cheikh Niang Et De Me Bamba Cissé : Me Madicke Niang Sort De Sa Réserve
    Politique il y a 8 heures
  10. Post image
    10
    "il A Un Sperme Très Puissant", La Sortie Très Gênante De Van Gaal Avec La Femme De Wayne Rooney à Manchester United
    Sport il y a 11 heures

Articles Tendances