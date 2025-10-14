Sport

Auteur: Mouhamed CAMARA

Sénégal - Mauritanie (4-0) : Les tops et les flops

C’est fait, le Sénégal assure sa quatrième qualification à la Coupe du monde. Les Lions de la Teranga ont remporté le derby face à la Mauritanie sur le score de 4-0. Un score permis par des prestations de haute facture. Voici les tops et les flops

Les tops

Sadio Mané : il a été critiqué, certains ont appelé à ce qu’il soit sur le banc, mais Sadio Mané continue de démontrer pourquoi il est LA star de l’équipe du Sénégal. Sur un coup franc chirurgical, il a débloqué la situation, avant de s’offrir un doublé plein de lucidité. Positionné dans l’axe, il a beaucoup dézonné et décroché pour désorganiser la défense mauritanienne. Un match sérieux du « Nianthio ».

Pape Guèye : régularité, c’est le mot qui définit le mieux Pape Guèye sous le maillot du Sénégal. Sans faire beaucoup de bruit, le joueur de Villarreal a cavalé, organisé et ratissé au milieu. Il lance parfaitement Krepin Diatta en profondeur sur le but du break sénégalais. Encore une fois, Pape Guèye réalise un gros match.

Krepin Diatta : sérieux et appliqué, le latéral droit a réalisé un match de patron. Infranchissable en défense, il a aussi beaucoup proposé en attaque. Des efforts récompensés par sa passe décisive sur le deuxième but de Sadio Mané. Pendant 90 minutes, il a maintenu la même intensité.

Les flops

Nicolas Jackson : déjà parmi les flops face au Soudan du Sud, Nicolas Jackson récidive ce soir. Malgré sa passe décisive sur le but de Ndiaye, le joueur du Bayern n'a pas pesé sur la défense mauritanienne. Passes manquées, appels à contretemps, Jackson a fait preuve de beaucoup d’appréhensions techniques.

El Hadji Malick Diouf : le latéral gauche n’a pas été le joueur le plus en vue. A l’inverse de son penchant offensif (Krepin Diatta), Diouf a manqué de simplicité sur plusieurs actions offensives. Il a également eu quelques errements défensifs, rapidement compensés par ses coéquipiers.