Sénégal - Mauritanie (4-0) : Les tops et les flops
C’est fait, le Sénégal assure sa quatrième qualification à la Coupe du monde. Les Lions de la Teranga ont remporté le derby face à la Mauritanie sur le score de 4-0. Un score permis par des prestations de haute facture. Voici les tops et les flops
Les tops
Sadio Mané : il a été critiqué, certains ont appelé à ce qu’il soit sur le banc, mais Sadio Mané continue de démontrer pourquoi il est LA star de l’équipe du Sénégal. Sur un coup franc chirurgical, il a débloqué la situation, avant de s’offrir un doublé plein de lucidité. Positionné dans l’axe, il a beaucoup dézonné et décroché pour désorganiser la défense mauritanienne. Un match sérieux du « Nianthio ».
Pape Guèye : régularité, c’est le mot qui définit le mieux Pape Guèye sous le maillot du Sénégal. Sans faire beaucoup de bruit, le joueur de Villarreal a cavalé, organisé et ratissé au milieu. Il lance parfaitement Krepin Diatta en profondeur sur le but du break sénégalais. Encore une fois, Pape Guèye réalise un gros match.
Krepin Diatta : sérieux et appliqué, le latéral droit a réalisé un match de patron. Infranchissable en défense, il a aussi beaucoup proposé en attaque. Des efforts récompensés par sa passe décisive sur le deuxième but de Sadio Mané. Pendant 90 minutes, il a maintenu la même intensité.
Les flops
Nicolas Jackson : déjà parmi les flops face au Soudan du Sud, Nicolas Jackson récidive ce soir. Malgré sa passe décisive sur le but de Ndiaye, le joueur du Bayern n'a pas pesé sur la défense mauritanienne. Passes manquées, appels à contretemps, Jackson a fait preuve de beaucoup d’appréhensions techniques.
El Hadji Malick Diouf : le latéral gauche n’a pas été le joueur le plus en vue. A l’inverse de son penchant offensif (Krepin Diatta), Diouf a manqué de simplicité sur plusieurs actions offensives. Il a également eu quelques errements défensifs, rapidement compensés par ses coéquipiers.
Commentaires (19)
Il nous faut un vrai renard de surface devant. Ce jackson là risque de nous plomber un jour dans un match décisif. Faut qu'il vire au banc.
Golden SADIO !
Le Sénégal marque 9 buts en 2 matchs, et Footix Irving veut nous trouver un RENARD DE SURFACE......
...Messi, il joue comme Ilimane NDIAYE......
Attention..La place de ilimane ce n'est pas sur le coté. Le coach l'a isolé complètement sur la ligne droite .
Lorsque le coach l'a mis au milieu derrière l’attaquant il a tout simplement dynamisé la défense mauritanienne...avec un but sublime
C'est son poste e prédilection il joue à everton à ce poste.
Comme la dynamite quoi
Félicitations à Abderrahmane SARR le goal de la Mauritanie qui à évité une défaite de 8 à 0 à son équipe.
Bravo les Lions du Sénégal. 3 qualifications successives à la Coupe du Monde de football, c'est FORMIDABLE. Merci Sadio Mané.
Il y a trop de joueurs de couloirs ce qui fait que Jackson est entrain d'être forcé à la pointe.
LE meilleur joueur du Senegal est Ilimiane Ndiaye. C'est un des dernier vrai numero 10 du monde. Le numero 10 meneur de jeu qui elimine facilement ses adversaires avec des dribbles est en voie de disparition avec le football modern qui mise sur l'efficaite et les passes, pas les dribbles. Les MEssi et Neymar, ca n'existe presque plus. France, Engleterre, Allemagne...tous ces pays de foot n'ont pas de vrai numero 10. Ce sont les ailiers qui dominent avec les espaces.
LE Senegal a la chance d'avoir Ilimane Ndiaye et il faut concretiser en le faisant jouer comme milieu-droit... Il a le meme jeu que Neymar a son top.
Bravo aux lions. Chers compatriotes disons-nous la vérité. Nicholas Jackson ne doit pas jouer titulaire devant Boulaye et Habib. Il a la chance de jouer dans de grands clubs ( Chelsea et Bayern Munich) mais Habib est très loin au dessus. Le deuxième but d'Ismaëla Sarr contre le Soudan du Sud était une occasion de but ratée par Jackson. Si c'était Habib il allait le mettre dedans. Habib est 10 fois meilleur que Jackson.
Pape Thiaw doit revoir sa copie en attaque.
Boulaye - Habib - Jackson... Chérif Ndiaye
effectivement je ne comprends pas pourquoi le journaliste n'a pas inclus Elimane Ndiaye dans les Top En fait il est le top des Top avec son but a la Maradona dafa rakhass milieu et defence mauritanienne bi yeup dem lak thiakh yi
il s'appelle Iliman bayileen yakk tourou nitt yi
Habib Diallo est notre meilleur numéro 9
De grâce que Pape Thiaw prend tes responsabilités, avec le pléthore de milieux de terrain que nous disposons, le Sénégal ne peut pas se permettre d’évoluer avec 2 seuls milieux de terrain , si on le fait devant un adversaire de taille, le match est perdu d’avance. Nous devons repositionner Sadio Manè comme avant centre et derrière lui Nicolas Jackson et Habib Diallo peuvent faire la concurrence pour son remplaçant.
Sur les ailes, c’est fait,
Nous avons ilimane Ndiaye et Ismaila Sarr et derrière eux , nous pouvons compter sur ASSANE DIAO. Cheikh Sabaly et le nouveau phénomène de la Pologne à savoir Ousmane Sow.
En défense nous avons tous faits le constat, Ismaila Jackob et Elh Malick doivent se partager les matchs,,le premier nommé et très bon défensivement et le second est bon offensivement mais catastrophique défensivement, donc on doit lui choisir ces matchs.
Krepin Diatta. Édouard Mendy,Niakhaté,Koulibaly sont indéboulonnables.
Au milieu du terrain, ils se valent tous l’exception de Pape Gueye à mon opinion qui joue un niveau supérieur à ses concurrents.
Signé triple xxx
🇸🇳🇸🇳🇸🇳
Le seul flop c est le public trop mou. Sadio sort pas de standing ovation. Le match se termine pas d explosion de joie.
C'est différent de la qualification face à l'Égypte lors du dernier mondial. Mais le peuple est très satisfait du travail réalisé par le staff et les joueurs On veut une 2eme can
C’est le seul FLOP mon cher. Nous sommes les supporters les plus nuls du monde
Ce latéral diouf n'a pas la forme d'un joueur et il tâtonne beaucoup
Héé Gaindé,Est ce tu peux faire mieux que lui. Sûrement tu es un chômeur qui ne peut même pas avoir 100F pour un café.
@18e millions d'entraineurs,
Nous voulons tous le meilleur pour notre equipe. Mais faisons confiance aux connaisseurs. A mon avis on ne joue pas au Bayern ni à Chelsea par hasard.
N’importe quel dirigeant du Bayern est une véritable bible du football, qui vit ce sport depuis sa tendre enfance et en est devenu legende. Ils sont incontestés au niveau europeen. Il suffit de les écouter ou de les lire pour se rendre compte a quel point ils savent analyser les chose avec une finesse rare. Le Bayern Munich a une particularité rare parmi les grands clubs européens : une grande partie de ses hauts dirigeants sont d'anciens joueurs du club ou de l’équipe nationale allemande, ce qui explique en partie la cohérence et la rigueur de sa gestion sportive.
Vincent Kompany, que Pep Guardiola a personnellement conseillé au Bayern prendre comme entraineur et qui leur a aussi donné son avis sur Nicolas Jackson, n’est pas non plus n’importe qui. Elu à trois reprises meilleur joueur de Manchester City, deux fois membre de l’équipe-type de la saison en Premier League, et une fois dans le onze-type européen, c'est lui qui a demandé a avoir Jackson dans son equipe. Et autant dire qu’en matière de football, il n’a sûrement rien à apprendre de toi. ;)
Nombre de buts de Habiba DIallo de 2023 a ce jour : 13 buts en 65 matchs (dont 61 en Arabie saoudite et 1 à Metz).
Pendant ce temps, Nicolas Jackson en a marqué 31, sans tirer le moindre penalty. Mieux encore, il se crée lui-même ses occasions et en offre à ses coéquipiers.
Les recrutements dans les grands clubs peuvent se reveler etre de mauvais choix, mais ils se font sur la base d’analyses statistiques tres poussées, menées par plusieurs personnes dans le club. En plus, en Allemagne comme en Angleterre, chaque geste de Jackson est disséqué par une presse exigeante, des blogueurs et des supporters passionnés, souvent bien plus compétents que nous commentateurs improvisés sur les réseaux sociaux du Senegal.
Tout-à-fait et vu le montant du prêt avec option d'achat que le bayern a offert pour l'acquérir c'est quasi 20M€ énorme.
Manchester united est in grand club n’empêche ils ont dépensé 100 millions sur Antony qui ne vaut pas plus que moi. Jouer dans un grand club ne signifie pas qu’on est meilleur que les autres. Lookman et Ilimane sont meilleurs que la plupart des attaquants de certains top clubs. Pareil pour Mitoma de Brighton. Jackson a la chance d’être au Bayern mais cela ne veut pas dire qu’il est meilleur que celui qui joue au FC Metz. Il est bon balle au pied mais c’est un mauvais butteur. Dans la hiérarchie des attabquants de pointe il doit venir après Diallo et Boulaye
saay, Jackson, on l'aime tous, mais il doit redoubler d'effort, faire sa propre rétrospection, sinon il risque de perdre sa place au bayern et à l'équipe nationale. Je pense qu'il doit engager un coach personnel, un attaquant pour s'entrainer seul. Il a beaucoup de lacunes et de déchets comme attaquant qui risquent de le couter cher.
Et ceux qui disaient Radio Mané a Bourges. Venez vous excuser
Kudos aux lions. Mais Jackson ne sert pas a grand chose et doit etre remplacant. Il doit ganger sa place d'ici la prochaine coupe d'Afrique. Habib Diallo est meilleur que lui . Ilimane Ndiaye notre Maradonna. Sadio thanks and welcome back
"Les tops et les flops" est une rubrique idiote. Tout le monde a bien joué. Certains mieux que d'autres, peut-être, mais il n'y a vraiment pas de quoi qualifier certains joueurs de "flops". Cette équipe du Sénégal est dangereuse car chaque joueur peut marquer. Une trés bonne chose car cela leur permettra de ne compter que sur la cohèsion de l'èquipe pour parvenir á leur faim au lieu de compter sur une seule individualité.
Ceux qui doutent de sadio ne le suivent pas a al nassr,il tient l'équipe debout avec Christian ronaldo
N'oubliez pas Diarra habib
J'ai du mal à comprendre pourquoi diouf est préféré à akobs à gauche. Il a trop de déchets, vivement le retour de Jacobs qui a récemment mis Salah en LDC pendant 90mn
…Je suis entièrement d'accord avec vous mon cher....
Le probleme de Jackson est qu'il a suivi un apprentissage sur le tas. Il s'est formé presque seul. Il n’a pas eu un cursus formaté comme beaucoup d’autres joueurs professionnels. C'est en tout cas ce que beaucoup d'experts disent en Europe. Sur le site officiel du Bayern, comme pour appeler a l'indulgence a son egard, par exemple, il est ecrit que Jackson a grandi en jouant “dans la rue”, sans académie, sans “coach, sans manuel”.
Le journal The Times a dit de lui, qu’il lui faut du temps pour “apprendre” des aspects tactiques ou techniques que d’autres joueurs formés dans un système classique maîtrisent déjà. Le Times note que Jackson “arrive sur le haut niveau peu expérimenté” du fait de son parcours pas académique.
Gary Lineker a dit de lui qu'il “n’est pas un finisseur naturel”, mais qu’avec du travail sur certains aspects, il pourrait devenir très bon en acquerant certains éléments techniques et de détails devant les buts, qu’une formation plus structurée aurait pu lui offrir.
Face aux critiques à l'encontre de son joueur, l'annee derniere, Enzo Maresca a déclaré que l’absence de Nicolas Jackson dans certains matchs (notamment lors de l’élimination de Chelsea en FA Cup contre Brighton) a montré à quel point il était important dans l’équipe. Ses mots exacts etaient : "Parfois, je pense qu’il faut jouer des matchs sans certains joueurs pour se rendre compte de leur importance… Sans le ballon, le pressing de Jackson est toujours très bon, avec le ballon, il est toujours une menace et ca quand il est sur le terrain beaucoup ne s'en rendent pas compte et reste focalisés sur ses ratées.
Il a dit aussi : “We need to manage him because you can see his importance to us.”
Et apres une victoire contre Tottenham, Maresca dit aux medias que Jackson change la dimension de l’équipe, même quand il ne marque pas. :“With Nico we are a different team … For sure with Nico we are a different team.”
Maintenant qu'il a quitte Chelsea, et que l'equipe ne marque toujours pas plus, les specialistes commencent a dire que le probleme n'est pas Jackson. Il defend trop, et a force, perd sa lucidite et ne recoit pas de bons ballons. Il se cree lui-meme ses occasions.
Sadio est vieillissant mas cest une legende il peut a tout moment nous sortir un match dexception mais il na plus dans les jambes de quoi enchainer des matchs a pression. Le dire nest pas le detester. Cest notre meilleur de tous les temps avec Diouf un peu derriere lui mais ce nest pas un match contre la
Mauritanie qui va ramener sa jeunesse. Lemotion est negre mais cest la réalité. Les jeunes ont besoin de lui de son aura et de sa presence mais le Sadio dantan qui filait a 100 a lheure on ne laura plus et meme contre la Mauritanie on ne la pas eu (Mauritanie qui nest meme pas le petit Congo).
Superbe coup franc mais qui naurait JAMAIS trompé les goals quon retrouvera a la coupe du monde. Le second but ce nest pas son physique mais son sang froid et son experience qui ont joué et cest la quon a besoin de lui. Sang froid et experience quand les petits vont paniquer… mais vitesse et acceleration et trucs du genre cest fini. C pourquoi il ne peux plus retourner en Europe, les clubs investissent dans lavenir… pas le passé…
